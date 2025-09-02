Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε

Η είδηση της επιστροφής του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό, δημιούργησε τεράστιο ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών της ομάδας του λιμανιού.

Ο Πορτογάλος είναι άλλωστε από τους πιο αγαπητούς παίκτες της ερυθρόλευκης εξέδρας κι αυτό φάνηκε και από την υποδοχή του 29χρονου άσου στο Ελ. Βενιζέλος.

Φάνηκε όμως και από τα χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους οπαδούς των πειραιωτών να εκφράζουν τον χαρά τους για την επιστροφή του Πορτογάλου άσου στο μεγάλο λιμάνι.

Υπάρχει μια πολύ δυνατή σχέση ανάμεσα στον Ποντένσε και τον κόσμο του Ολυμπιακού και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα, ειδικά από την στιγμή που ο διεθνής άσος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο έπος που έγραψαν οι «ερυθρόλευκοι» με την κατάκτηση του Conference League, τον Μάιο του 2024.

Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε ότι ο Ποντένσε είναι πολύ αγαπητός σε όλους στην ομάδα του Πειραιά κι αυτό το έχει κερδίσει ο Πορτογάλος με την στάση του απέναντι στον σύλλογο αλλά και την προσφορά του στην ομάδα του λιμανιού.

Πολύ χαρούμενος ήταν λοιπόν ο Ποντένσε που επέστρεψε στον Ολυμπιακό αλλά πολύ χαρούμενος ήταν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να ποντάρει πολλά πάνω στον 29χρονο άσο.

Ο Ποντένσε «κουμπώνει» με τον πλέον ιδανικό τρόπο στο πλάνο που έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Ολυμπιακού και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι πειραιώτες έχουν ξανά στο ρόστερ τους έναν παίκτη με σπουδαίες ευρωπαϊκές παραστάσεις.

Γιατί ο Πορτογάλος είναι παίκτης που μπορεί να ηγηθεί της ευρωπαϊκής παρουσίας των «ερυθρόλευκων» στην League Phase του Champions League κι αυτό είναι αναμφισβήτητο.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού που είχαν παίξει πρόπερσι μαζί με τον Ποντένσε, εξέφρασαν την μεγάλη τους ικανοποίηση για την επιστροφή του Πορτογάλου άσου κι αυτό είναι επίσης ένα δείγμα της θετικής επίδρασης του Πορτογάλου εξτρέμ στα αποδυτήρια της ομάδας του λιμανιού.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι αυτό που έχει πετύχει ο Πορτογάλος άσος στους «ερυθρόλευκους» δεν είναι εύκολο αλλά φανερώνει πολλά για την ποδοσφαιρική αξία αλλά και τον χαρακτήρα του Ποντένσε.

Κι αυτή η κατάκτηση είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του διεθνούς άσου των πειραιωτών.

Γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού ξέρει και εκτιμά ιδιαίτερα τους παίκτες που κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να φορέσουν την φανέλα των πειραιωτών κι αν μη τι άλλο το όνομα του Πορτογάλου είναι από τα πρώτα στην σχετική κατηγορία.

Φάνηκε και από τις δηλώσεις του παίκτη χθες βράδυ στο αεροδρόμιο αλλά και από την συγκίνησή του στην σημερινή επίσκεψή του στο μουσείο του Ολυμπιακού, στο Καραϊσκάκη.