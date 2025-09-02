Συγκλονιστική εικόνα: Τα δάκρυα συγκίνησης του Ποντένσε για τον Ολυμπιακό (pics)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους, για να τους «εκτοξεύσει» και να τους βοηθήσει να πετύχουν τους στόχους τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Ίβηρας σούπερ σταρ μετά την ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους της μεταγραφής του στους νταμπλούχους Ελλάδας επισκέφθηκε το νέο και άκρως εντυπωσιακό μουσείο της πειραϊκής ομάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και μάλιστα δάκρυσε βλέποντας εικόνες από τους πανηγυρισμούς, για την κατάκτηση του ιστορικού Europa Conference League. Η σπουδαιότερη επιτυχία του συλλόγου, στην οποία ο Ντάνιελ Ποντένσε είχε κομβική συμβολή, με τον Πορτογάλο να βοηθάει τα μέγιστα την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στα social media φωτογραφίες από τον δακρυσμένο Ποντένσε να κοιτάζει την οθόνη, με τις εικόνες να επιβεβαιώνουν την αγάπη που έχει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ για τον πειραϊκό σύλλογο. Τα αισθήματα βέβαια είναι αμοιβαία, καθώς και ο κόσμος του Ολυμπιακού λατρεύει τον Ντάνιελ Ποντένσε, όπως αποδείχθηκε και από την αποθεωτική υποδοχή που επεφύλασσε στον 29χρονο μεσοεπιθετικό στο «Ελ. Βενιζέλος» .

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε στο σπίτι του και πλέον θα αγωνίζεται ξανά με τα χρώματα του Ολυμπιακού, με στόχο να οδηγήσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού σε νέες σπουδαίες επιτυχίες.