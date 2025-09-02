Ποντένσε: «Το 2024 το όνειρο… τρελό έγινε πραγματικότητα – Πάμε για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε… σπίτι του!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, ο οποίος το μεσημέρι ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΠΑΕ και στη συνέχεια επισκέφθηκε το νέο μουσείο του πειραϊκού συλλόγου, αναφέρθηκε στην ιστορική κατάκτηση του Europa Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024 και δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει τους Πειραιώτες να φτάσουν σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ποντένσε:

«Όταν είχα επιστρέψει το 2023 είχα υποσχεθεί να βοηθήσω να πάμε τον Ολυμπιακό ακόμα πιο ψηλά. Το 2024 το όνειρο το τρελό έγινε πραγματικότητα. Ζήσαμε μαζί θρυλικές στιγμές που θα είναι για πάντα χαραγμένες στο μυαλό μου. Κατακτήσαμε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού!

Τώρα επιστρέφω ξανά στο σπίτι μου, στο λιμάνι μας, συνεχίζοντας να ονειρεύομαι ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για τον Ολυμπιακό μας. Ανυπομονώ για όλα όσα έρχονται. Πάμε Ολυμπιακέ!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Ο Πορτογάλος παικταράς επέστρεψε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε ιστορία στο παρελθόν και χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας στον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου, καταγράφοντας συνολικά 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε ήταν καταλυτικός στην κατάκτηση του Europa Conference League της σεζόν 2023/24, ενώ με τους «ερυθρόλευκους» είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα (2020). Ο Ίβηρας μεσοεπιθετικός θα αγωνίζεται ξανά με τη φανέλα των Πειραιωτών και είναι έτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να φτάσει σε νέες μεγαλύτερες επιτυχίες.