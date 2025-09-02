Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…

Με τον Ντανιέλ Ποντένσε να είναι και επίσημα ερυθρόλευκος κλείνει εντυπωσιακά το «παζλ» του νέου ρόστερ των νταμπλούχων Ελλάδας. Μια δουλειά που με πλάνο, προσεκτικές κινήσεις, υπομονή και επιμονή έφερε το αποτέλεσμα που ήθελε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όταν στο φινάλε της περσινής σεζόν σχεδίαζε τη νέα ομάδα που θα έμπαινε στη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Τσάμπιονς Λιγκ.

Με τον Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μαρινάκη να κάνει πράξη όλα όσα ζήτησε και περίμενε ο Βάσκος τεχνικός σε ένα καλοκαίρι με στοχευμένες κινήσεις και με φινάλε εντυπωσιακό.

Ο Ολυμπιακός που τήρησε την παράδοση όπως είχε προαναγγείλει ο ηγέτης του συλλόγου μετά την κλήρωση του Τσάμπιονς Λιγκ και είχε ένα εντυπωσιακό φινάλε με τις μεταγραφές των Ταρέμι και Ποντένσε που… απογειώνουν το ήδη ισχυρό ρόστερ που έχει δημιουργηθεί.

Ένα ρόστερ για όλα τα γούστα στα χέρια του ανθρώπου που έχει αποδείξει πως είναι ικανός για το καλύτερο. Ο Ολυμπιακός που ότι κενά ήθελε να καλύψει από την περσινή σεζόν τα κάλυψε με το παραπάνω.

Με τον «Μέντι» να μπορεί πλέον να επιλέγει από τους καλύτερους σε μια σεζόν που είναι δεδομένο πώς το rotation θα είναι απαραίτητο για να ανταπεξέλθει η ομάδα και στις εγχώριες διοργανώσεις και στο Τσάμπιονς Λιγκ όπου ο στόχος που έχει θέσει είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με τον Ολυμπιακό να διαθέτει πλέον ένα «μίγμα» νέων ταλαντούχων παικτών με έμπειρους και «μπαρουτοκαπνισμένους» σε τοπ επίπεδο. Ένα ρόστερ που δεν έχει σχέση με τα επίπεδα της Σούπερ Λιγκ.

Με πληρότητα σε όλες τις γραμμές με τουλάχιστον δύο ποιοτικότατες επιλογές για κάθε θέση. Ο Ολυμπιακός που έφερε παίκτες «πρώτης γραμμής» και κράτησε τον κορμό του δημιουργώντας έτσι ένα ρόστερ βελτιωμένο σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Με τον τρομερό Τζολάκη να υπερασπίζεται και τη νέα σεζόν την ερυθρόλευκη εστία (και Πασχαλάκη, Μπότη να συμπληρώνουν την τριάδα), τους Ρέτσο, Πιρόλα στα στόπερ με τον Ιταλό να αναβαθμίζεται δίκαια, καθώς από πέρσι άλλωστε είχε… παραμερίσει τον Κάρμο, και τους Μάνσα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο να συνθέτουν την 5αδα.

Τους Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγκα, Μπρούνο για τα άκρα της άμυνας και στον άξονα τους Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτη να πλαισιώνονται από τους νέους Νασιμέντο, Σιπιόνι, Λιατσικούρα.

Και μεσοεπιθετικά το upgrade ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό. Μαρτίνς, Ποντένσε, Καμπελά, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης για τα άκρα της επίθεσης, οι Τσικίνιο, Γιαζίτζι μπροστά από τα κεντρικά χαφ και πίσω από μια τριάδα επιθετικών που την ζηλεύουν κορυφαίες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου με Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Με τον Μεντιλίμπαρ να μπαίνει με τον Ολυμπιακό No3 της εποχής του στη νέα σεζόν όπου ήδη το 2Χ2 στο πρωτάθλημα δίνει την απαραίτητη ηρεμία στην διακοπή και πριν αρχίσει και πάλι η δράση με αγώνες ασταμάτητους όπου όμως το πανίσχυρο ρόστερ που έχει στα χέρια του είναι ικανό να φέρει τα αποτελέσματα που όλοι θέλουν στον σύλλογο του Πειραιά.