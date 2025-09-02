sports betsson
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
02 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…

Ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του «στρατηγού» Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ήθελε να γίνονται πραγματικότητα από την διοίκηση Μαρινάκη – Ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, η νέα γενιά και ένα «μίγμα» ικανό για νέες μεγάλες στιγμές.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Με τον Ντανιέλ Ποντένσε να είναι και επίσημα ερυθρόλευκος κλείνει εντυπωσιακά το «παζλ» του νέου ρόστερ των νταμπλούχων Ελλάδας. Μια δουλειά που με πλάνο, προσεκτικές κινήσεις, υπομονή και επιμονή έφερε το αποτέλεσμα που ήθελε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όταν στο φινάλε της περσινής σεζόν σχεδίαζε τη νέα ομάδα που θα έμπαινε στη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Τσάμπιονς Λιγκ.

Με τον Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μαρινάκη να κάνει πράξη όλα όσα ζήτησε και περίμενε ο Βάσκος τεχνικός σε ένα καλοκαίρι με στοχευμένες κινήσεις και με φινάλε εντυπωσιακό.

Ο Ολυμπιακός που τήρησε την παράδοση όπως είχε προαναγγείλει ο ηγέτης του συλλόγου μετά την κλήρωση του Τσάμπιονς Λιγκ και είχε ένα εντυπωσιακό φινάλε με τις μεταγραφές των Ταρέμι και Ποντένσε που… απογειώνουν το ήδη ισχυρό ρόστερ που έχει δημιουργηθεί.

Ένα ρόστερ για όλα τα γούστα στα χέρια του ανθρώπου που έχει αποδείξει πως είναι ικανός για το καλύτερο. Ο Ολυμπιακός που ότι κενά ήθελε να καλύψει από την περσινή σεζόν τα κάλυψε με το παραπάνω.

Με τον «Μέντι» να μπορεί πλέον να επιλέγει από τους καλύτερους σε μια σεζόν που είναι δεδομένο πώς το rotation θα είναι απαραίτητο για να ανταπεξέλθει η ομάδα και στις εγχώριες διοργανώσεις και στο Τσάμπιονς Λιγκ όπου ο στόχος που έχει θέσει είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με τον Ολυμπιακό να διαθέτει πλέον ένα «μίγμα» νέων ταλαντούχων παικτών με έμπειρους και «μπαρουτοκαπνισμένους» σε τοπ επίπεδο. Ένα ρόστερ που δεν έχει σχέση με τα επίπεδα της Σούπερ Λιγκ.

Με πληρότητα σε όλες τις γραμμές με τουλάχιστον δύο ποιοτικότατες επιλογές για κάθε θέση. Ο Ολυμπιακός που έφερε παίκτες «πρώτης γραμμής» και κράτησε τον κορμό του δημιουργώντας έτσι ένα ρόστερ βελτιωμένο σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Με τον τρομερό Τζολάκη να υπερασπίζεται και τη νέα σεζόν την ερυθρόλευκη εστία (και Πασχαλάκη, Μπότη να συμπληρώνουν την τριάδα), τους Ρέτσο, Πιρόλα στα στόπερ με τον Ιταλό να αναβαθμίζεται δίκαια, καθώς από πέρσι άλλωστε είχε… παραμερίσει τον Κάρμο, και τους Μάνσα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο να συνθέτουν την 5αδα.

Τους Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγκα, Μπρούνο για τα άκρα της άμυνας και στον άξονα τους Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτη να πλαισιώνονται από τους νέους Νασιμέντο, Σιπιόνι, Λιατσικούρα.

Και μεσοεπιθετικά το upgrade ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό. Μαρτίνς, Ποντένσε, Καμπελά, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης για τα άκρα της επίθεσης, οι Τσικίνιο, Γιαζίτζι μπροστά από τα κεντρικά χαφ και πίσω από μια τριάδα επιθετικών που την ζηλεύουν κορυφαίες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου με Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Με τον Μεντιλίμπαρ να μπαίνει με τον Ολυμπιακό No3 της εποχής του στη νέα σεζόν όπου ήδη το 2Χ2 στο πρωτάθλημα δίνει την απαραίτητη ηρεμία στην διακοπή και πριν αρχίσει και πάλι η δράση με αγώνες ασταμάτητους όπου όμως το πανίσχυρο ρόστερ που έχει στα χέρια του είναι ικανό να φέρει τα αποτελέσματα που όλοι θέλουν στον σύλλογο του Πειραιά.

inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;
Ντοκιμαντέρ 02.09.25

«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;

Όταν το Ο Αιρετικός: Εξορκιστής 2 κυκλοφόρησε το 1977, οι κριτικές ήταν βάρβαρες. Ένα νέο ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θέλει να ξορκίσει τη φήμη και την «κατάρα» του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι
Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 02.09.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πιο πλούσιους ολιγάρχες σε μια ρημαγμένη ύπαιθρο από την κλιματική κρίση. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το μοντέλο που υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια
Woman 02.09.25

Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια

Ενώ οι άνδρες σπάνια υφίστανται επαγγελματικές συνέπειες για τις επιπλέον ώρες που αφιερώνουν στη φροντίδα παιδιών, οι γυναίκες βλέπουν συχνά την καριέρα τους να ανακόπτεται.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
On Field 02.09.25

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων στο Ρέντη κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ
Βουλή 02.09.25

Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ

Το «καλάθι» της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει «άδικους ατελείωτους φόρους για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα, αλλά και τα κονδύλια για τις πολεμικές δαπάνες», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»
Σπάνιο υλικό 02.09.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»

«Θα έχετε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά πίσω από τις πορτοκαλιές», γράφει μια ανάρτηση στο Disney Parks Blog σχετικά με το νέο ντοκιμαντέρ «Disneyland Handcrafted».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης
Αυτοδιοίκηση 02.09.25

Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Η περιοδεία του Δημάρχου Πειραιά ξεκίνησε από το σχολικό συγκρότημα της οδού Τζαβέλλα στο Νέο Φάληρο και συγκεκριμένα στο 2ο Γυμνάσιο και στο 2ο Λύκειο, καθώς και στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη
Κόσμος 02.09.25

Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη

Ξεκίνησε η ιστορική δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, όπου ο Ζαΐρ Μπολσονάρο δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022

Σύνταξη
Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά
Eurobasket 2025 02.09.25

Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά

Η Ελλάδα δέχθηκε ένα απίστευτο 18-0 σερί στη δεύτερη περίοδο (13-25 το επιμέρους σκορ), με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 80-77 από τη Βοσνία και να μπλέξει αναφορικά με την πρωτιά του ομίλου της.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα ανατολικά της χώρας
Χάος 02.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν - Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στη χώρα

Το επίκεντρο του νέου ισχυρού σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια
Ελλάδα 02.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια

Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Σύνταξη
Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα
Ελλάδα 02.09.25

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Η δική προσδιορίστηκε αφού τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχθηκαν ποινικά στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 02.09.25

Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Τι δεν είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το πόρισμα περί ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο παρουσίασε. Ποια είναι τα πραγματικά ποσά των υποθέσεων, σε ποιες έρευνες βασίστηκαν και γιατί τελικά είναι... άνθρακες ο θησαυρός!

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)

Η μεταγραφική περίοδος έκλεισε στα μεγάλα πρωταθλήματα και η Premier League είχε την τιμητική της. Από τη Λίβερπουλ και την Τσέλσι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτές είναι οι ομάδες που δαπάνησαν τα πιο πολλά χρήματα το φετινό καλοκαίρι.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

