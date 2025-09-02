Τροχαίο για πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο Αμπντεσλάμ Ουαντού, πρώην διεθνής αμυντικός του Μαρόκου και νυν προπονητής της νοτιοαφρικανικής ομάδας Orlando Pirates, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου που εκδόθηκε το πρωί της Τρίτης, ο 46χρονος Ουαντού και πέντε ακόμα μέλη του τεχνικού επιτελείου των Orlando Pirates τραυματίστηκαν σοβαρά όταν χτυπήθηκαν από διερχόμενο όχημα, ενώ προσπαθούσαν να βοηθήσουν σε ένα προηγούμενο

τροχαίο ατύχημα. Η ομάδα επέστρεφε στο Γιοχάνεσμπουργκ από την πόλη Γκμπεράχα, μετά από νίκη επί της Chippa United στο πρωτάθλημα.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «αφού έγιναν μάρτυρες μιας σύγκρουσης μεταξύ δύο οχημάτων, ο προπονητής Ουαντού και αρκετά μέλη του προσωπικού κατέβηκαν από το πούλμαν της ομάδας για να προσφέρουν βοήθεια στους εμπλεκόμενους. Κατά την προσέγγισή τους στον τόπο του ατυχήματος, ένα όχημα τύπου Nissan NP200 έπεσε πάνω στα σταματημένα αυτοκίνητα, χτυπώντας το γκρουπ και προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς».

Ο Ουαντού είναι γνωστός στο ευρωπαϊκό κοινό από τη θητεία του σε συλλόγους όπως η Ρεν, η Βαλανσιέν και η Νανσί, ενώ το καλοκαίρι του 2006 υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, μετά από απογοητευτικές εμφανίσεις και λόγω νοσταλγίας για την πατρίδα του και προσωπικών προβλημάτων, αποχώρησε από τον σύλλογο τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και επέστρεψε στη Γαλλία.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, αλλά οι Orlando Pirates ζήτησαν σεβασμό στην ιδιωτικότητα των τραυματιών και διαβεβαίωσαν πως λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα.