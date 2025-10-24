Καρεμπέ: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που μπορούμε να ξαναζήσουμε τη μεγάλη ιστορία του Ολυμπιακού» (vid)

Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού επισκέφτηκε το υπερσύγχρονο Μουσείο του συλλόγου, θέλοντας να αναβιώσουν τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία των Πειραιωτών.

Ένας από τους «θρύλους» της ομάδας, Κριστιάν Καρεμπέ, δήλωσε πολύ συγκινημένος για τη δυνατότητα που έχει ο κόσμος να ζήσει αυτές τις στιγμές, ενώ τόνισε τη νοοτροπία και τις αξίες του συλλόγου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Καρεμπέ:

Για τη δυνατότητα του να βλέπει παλιούς συμπαίκτες και παλιές στιγμές που έχει πρωταγωνιστήσει: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και περήφανος για τη δυνατότητα να έχουμε αυτό το μουσείο και την πολυτέλεια να ξαναζήσουμε τη μεγάλη ιστορία του συλλόγου».

Για τις κατακτήσεις και τη νοοτροπία της «δίψας» για ακόμη περισσότερα τρόπαια: «Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να επισκέπτεσαι ξανά την ιστορία της ομάδας. Έχουμε την πολυτέλεια να ξαναζήσουμε την εμπειρία, η οποία μας έκανε πολύ περήφανους και δυνατούς, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο να δούμε την πορεία και τα κατορθώματά μας, που είναι πάρα πολλά. Να μας μάθουν να είμαστε τέλειοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και να γινόμαστε καλύτεροι. Επομένως, βλέπουμε ξανά τις αξίες του Ολυμπιακού, οι οποίες δεν είναι μόνο οι νίκες, αλλά η περηφάνεια, η ανταγωνιστικότητα και η προσπάθεια του να γινόμαστε καλύτεροι».