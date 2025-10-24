Ποντένσε: «Είναι πολύ συγκινητικό και όμορφο να σκέφτεσαι το παρελθόν» (vid)

Οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επισκέφθηκαν το Μουσείο της ομάδας μετά την προπόνηση της Παρασκευής (24/10). Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν ιστορικές στιγμές του αιώνα του συλλόγου, μεταξύ αυτών και τον θρίαμβο του Conference League, στον οποίο συνέβαλαν. Ένα άτομο που έχει γράψει τη δική του ιστορία με την ομάδα είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός συγκινήθηκε βλέποντας τα επιτεύγματα της ομάδας και μίλησε για την επίσκεψή του στο Μουσείο, αναφέροντας πως νιώθει μεγάλη υπερηφάνεια που είναι μέρος αυτής της ιστορίας. Παράλληλα παρακίνησε τους φίλους του Ολυμπιακού που δεν έχουν επισκεφθεί το Μουσείο να σπεύσουν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να ζήσουν ξανά από κοντά τις μεγάλες στιγμές του συλλόγου.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ντάνιελ Ποντένσε για την επίσκεψή του στο Μουσείο του Ολυμπιακού

Για τα συναισθήματα που ένιωσε βλέποντας όσα έχει πετύχει ο σύλλογος: «Είναι αλήθεια πως είδα πολλά πράγματα εδώ από την ιστορία του συλλόγου και είμαι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος που είδα τον εαυτό μου να είναι μέλος σε μία τόσο σπουδαία και μεγάλη ιστορία. Είδα πράγματα και θυμήθηκα πολύ σπουδαίες στιγμές που έχουμε ζήσει και ήμουν παρών, όπως η μεγάλη πρόκριση με τη Μίλαν.

Ήταν μία πάρα πολύ ωραία επίσκεψη σήμερα, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος που μπορούμε να έχουμε αυτό το Μουσείο το οποίο είναι ενδιαφέρον, έχει πολύ όμορφες στιγμές και αναμνήσεις και είναι διαδραστικό. Με έκανε να νιώσω ξανά πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι σε αυτόν τον τεράστιο σύλλογο».

Το μήνυμά του προς τους φίλους που δεν έχουν επισκεφθεί το Μουσείο:«Όποιος δεν έχει έρθει ακόμα στο Μουσείο να έρθει γιατί είναι μία πάρα πολύ ωραία επίσκεψη. Σε κάνει να θυμάσαι πράγματα, και αν αγαπάς τον Ολυμπιακό να νιώθεις πάρα πολύ περήφανος για την ομάδα σου. Σε κάνει να νιώθεις ευτυχισμένος, να ξαναζείς μερικές στιγμές και σε κάνει να έχεις όρεξη και κίνητρο να προσπαθείς ακόμα περισσότερο για αυτή την ομάδα έτσι ώστε να ζήσουμε κι άλλες στιγμές που να μπορούν να μπουν αργότερα σε αυτό το Μουσείο για να έρχονται να το βλέπουν οι υπόλοιποι».

Για τις στιγμές του τελικού και τα δάκρυα στα μάτια του μετά την κατάκτηση: «Δεν είναι η πρώτη φορά που με είδα με δάκρυα στα μάτια, γιατί κάθε φορά που βλέπω τέτοιες εικόνες, αν δεν συγκεντρωθώ πάρα πολύ, τότε πραγματικά τρέχουν δάκρυα από τα μάτια μου. Είναι πολύ συγκινητικό να σκέφτεσαι το παρελθόν, είναι πάρα πολύ όμορφο. Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι ότι σκέφτομαι το μέλλον. Έχω κίνητρο να δουλεύω ακόμα περισσότερο για να συνεχίσω να κατορθώνω πράγματα με την ομάδα. Δε θέλω να βλέπω τις εικόνες, γιατί δεν είναι ευχάριστο να έχω όλη την ώρα δάκρυα στα μάτια και να κλαίω, γι’ αυτό μένω με τη μεγάλη χαρά και το κίνητρο για τα επόμενα παιχνίδια».