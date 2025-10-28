Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»

Λίγες μέρες πριν, ο Μπάμπης Κωστούλας άνοιξε λογαριασμό στην Premier League, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του κόσμου, με τη φανέλα της Μπράιτον. Και τι γκολ μάλιστα, απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο θρυλικό «Ολντ Τράφορντ».

Μπορεί βεβαίως το γκολ του να μην σημαδεύτηκε και με νίκη της ομάδας του (σ.σ. έχασε με 4-2), ωστόσο η… αρχή είναι το ήμισυ του παντός και αυτό ισχύει και για τον 18χρονο επιθετικό που κόσμησε έστω και για λίγο τα γήπεδα της χώρας μας, με τη φανέλα του Ολυμπιακού!

Λίγο πριν σκοράρει μάλιστα απέναντι στους «Κόκκινους Διαβόλους», ο «Μπαμπίνιο» μίλησε στο «Athletic» και αναφέρθηκε σε αυτή την έως τώρα εμπειρία του από την κορυφαία ποδοσφαιρική λίγκα. Παράλληλα, μίλησε για το ξεκίνημά του στο ποδόσφαιρο, τον πατέρα του Θανάση που παρακολουθούσε μικρός και φυσικά τον Ολυμπιακό, από τον οποίο μετακινήθηκε στη Μπράιτον με μεταγραφή-ρεκόρ.

«Η Μπράιτον μου εμπιστεύτηκε αυτά τα χρήματα και είμαι έτοιμος να δείξω την αξία μου», ανέφερε ο νεαρός επιθετικός σχετικά και αναφερόμενος στην σύντομη αλλά απολύτως επιτυχημένη «ερυθρόλευκη» καριέρα του, πρόσθεσε: «Πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής στην Ελλάδα με την ομάδα όπου έπαιζε ο πατέρας μου. Ήξερα ότι η ομάδα έπρεπε να κερδίσει το πρωτάθλημα. Ήμουν σίγουρος ότι αν έπαιζα θα είχα την ευκαιρία να το καταφέρω». Παράλληλα, ο Κωστούλας τόνισε ότι ήταν δύσκολο να φύγει από τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο επεσήμανε ότι πριν το κάνει αυτό, είχε πετύχει τον στόχο του!

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μπάμπης Κωστούλας στο Athletic:

Για τη Μάντσεστερ Σίτι: «Παρακολουθούσα τη Μάντσεστερ Σίτι, μου άρεσε πολύ ο Αγουέρο. Είχαν κερδίσει πολλά τρόπαια, αλλά κυρίως παρακολουθούσα τον Αγουέρο. Επειδή, ως παιδί, έπαιζα πάντα με μεγαλύτερους. Και ήμουν πάντα κοντός, και αυτός ήταν κοντός επιθετικός. Έτσι, φανταζόμουν ότι ήμουν ο Αγουέρο. Έπαιρνε την μπάλα, γύριζε και σκόραρε. Είχε πολύ καλό σουτ. Παρακολουθούσα την Premier League περισσότερο από άλλα πρωταθλήματα. Είναι στόχος για κάθε παίκτη. Ονειρευόμουν να έρθω στην Premier League. Απλώς δεν πίστευα ότι τα πράγματα θα γίνονταν τόσο γρήγορα!»

Για το Μπάμπης και αν βγαίνει από το… Μπατιστούτα: «Αυτό είναι απλώς για πλάκα, ένα αστείο. Έχω δει τον Μπατιστούτα μόνο στο YouTube. Δεν τον θυμάμαι να παίζει. Αυτό ήταν πριν από την εποχή μου. Το όνομά μου (στα ελληνικά) είναι Χαράλαμπος, και το Μπάμπης προέρχεται από αυτό».

Για τον πατέρα του που έπαιζε επίσης ποδόσφαιρο: «Τον παρακολουθούσα από το γήπεδο, αλλά τα περισσότερα χρόνια που έπαιζε, δεν είχα καν γεννηθεί. Έχω δει πολλές επαναλήψεις στην τηλεόραση. Το ποδόσφαιρο ήταν διαφορετικό τότε. Ήταν ένας δυνατός αμυντικός. Ήμουν περήφανος που τον έβλεπα».

Μπαμπάς αμυντικός, αδερφός αμυντικός. Εκείνος γιατί επιθετικός; «Πάντα παίζαμε ο ένας εναντίον του άλλου, με εμένα τον επιθετικό. Παίξαμε επίσης εναντίον του πατέρα μου, αλλά ήταν επιεικής μαζί μου όταν ήμουν παιδί. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου έπαιζε τοπικά στην Ελλάδα ως επιθετικός, οπότε ίσως να το πήρα από αυτόν».

Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό σε όλη μου τη ζωή»

Για το αν είχε νιώσει πίεση στον Ολυμπιακό: «Δεν το ένιωσα ποτέ. Πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής στην Ελλάδα με την ομάδα όπου έπαιζε ο πατέρας μου. Ήξερα ότι η ομάδα έπρεπε να κερδίσει το πρωτάθλημα. Ήμουν σίγουρος ότι αν έπαιζα θα είχα την ευκαιρία να το καταφέρω».

Για το αν ήταν εύκολο να αφήσει τον Ολυμπιακό: «Ήταν δύσκολο να αλλάξω τα πάντα, ήμουν εκεί πολλά χρόνια. Θα υποστηρίζω την ομάδα για όλη μου τη ζωή, αλλά σε έναν χρόνο στην πρώτη ομάδα έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Η ευκαιρία ήρθε για μένα για το επόμενο βήμα και έπρεπε να την εκμεταλλευτώ για το μέλλον μου».

Για το τι ήξερε για την Μπράιτον πριν πάει: «Η Μπράιτον δίνει μια ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες και τους εξελίσσει. Τους γνώριζα. Δεν τους παρακολουθούσα παιχνίδι με παιχνίδι, αλλά είχα δει μερικά παιχνίδια. Επίσης, έπαιξαν στην Ευρώπη πριν από δύο χρόνια εναντίον μιας ελληνικής ομάδας (την ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League). Δεν ήξερα τίποτα για το Μπράιτον ως μέρος ή ότι είναι δίπλα στη θάλασσα. Όταν η συμφωνία πλησίασε, μου τα έδειξαν όλα. Οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές. Περπατάω πολύ στην παραλία. Είναι ωραία».

Για την τιμή: «Δεν το σκέφτομαι πολύ. Η Μπράιτον μου εμπιστεύτηκε αυτά τα χρήματα και είμαι έτοιμος να δείξω την αξία μου. Έχω αυτό το πάθος που δεν μπορώ να χάσω. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο για να κερδίσω»

Για τη θέση που παίζει: «Κυρίως πέρυσι, έπαιζα σαν δεύτερος επιθετικός. Μου αρέσει ίσως περισσότερο, μπορώ να βρίσκομαι και στις δύο θέσεις. Ο στόχος μου είναι να γίνω καλύτερος σε όλα, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχουμε θέσει αυτή τη σεζόν και να τα απολαύσω όλα, να παίξω πολλά παιχνίδια και, φυσικά, να σκοράρω. Γι’ αυτό είμαι εδώ, αυτό μου αρέσει περισσότερο, όπως σε κάθε επιθετικό».