Σκόραρε ο Κωστούλας απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Δείτε το γκολ (vid)

Το παρθενικό του γκολ με την πρώτη ομάδα της Μπράιτον πέτυχε ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, μπήκε ως αλλαγή στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» για την Premier League και στο 90+2’ σκόραρε με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μίλνερ, μειώνοντας σε 3-2 για την ομάδα του Χιρτσέλερ.

Ο 18χρονος στράικερ, που μέχρι τώρα είχε σκοράρει μόνο σε αγώνα της δεύτερης ομάδας της Μπράιτον στην Premier League 2, εκμεταλλεύτηκε την ωραία σέντρα του Μίλνερ και με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Λάμενς.

Δείτε το γκολ:

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 KOSTOULAS GETS ANOTHER ONE FOR BRIGHTON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Manchester United 3-2 Brighton.pic.twitter.com/a6ylmC54hY — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 25, 2025

Ο Κωστούλας, που μαζί με τον Στέφανο Τζίμα αρχίζουν σιγά σιγά να βρίσκουν τα πατήματά τους και να παίρνουν χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή της βρετανικής ομάδας, απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι είναι εξαιρετικός σκόρερ, με τον νεαρό να.. αγχώνει, έστω και για λίγο, τους φίλους της Γιουνάιτεντ.

Μετά το γκολ του Κωστούλα, πάντως, οι γηπεδούχοι βγήκαν μπροστά και 90+6’ έκαναν το 4-2, με τον Μπουεμό, με τον επιθετικό της Μάντσεστερ να «κλειδώνει» τη νίκη για την ομάδα του Αμορίμ.