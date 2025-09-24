Τζίμας και Κωστούλας έπαιξαν στην «εξάρα» της Μπράιτον επί της Μπάρνσλεϊ
Η Μπράιτον σάρωσε με 6-0 τη Μπάρνσλεϊ στο αγγλικό League Cup, με τον Τζίμα να παίζει βασικός και τον Κωστούλα να μπαίνει στη θέση του σαν αλλαγή.
Με τον Ντιέγκο Γκόμες να πετυχαίνει τέσσερα γκολ, η Μπράιτον διέλυσε με 6-0 την Μπάρνσλεϊ εκτός έδρας και προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του αγγλικού League Cup. Βασικός ξεκίνησε ο Στέφανος Τζίμας που ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και στο 65′ έδωσε τη θέση του στον Μπάμπη Κωστούλα.
Μόλις στο 9ο λεπτό οι «γλάροι» άνοιξαν το σκορ με τον Γκόμες, ο οποίος στο 21′ έκανε και το 0-2. Στο 33′ με απίθανο σουτ ο ίδιος έκανε χατ-τρικ για το 0-3, με το πάρτι να συνεχίζεται στο δεύτερο μέρος.
Στο 68′ έγραψε το 0-4 και άλλα δύο γκολ ήρθαν στο φινάλε του ματς. Στο 87′ ο Χάουελ έκανε το 0-5 και στο 89′ ο Αγιάρι διαμόρφωσε το τελικό 0-6 που έστειλε την Μπράιτον πανηγυρικά στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.
ANOTHER 6-0 WIN IN THE CARABAO CUP! 😍 pic.twitter.com/u3oN2C6uRA
— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 23, 2025
