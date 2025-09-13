Ντεμπούτο για τον Τζίμα στην Premier League, ήττα για τη Μπράιτον
Ντεμπούτο με ήττα για τον Στέφανο Τζίμα στην Premier League, 2-1 η Μπόρνμουθ την Μπράιτον. Με ένα γκολ του Βολτεμάντε η Νιούκαστλ επικράτησε με 1-0 της Γουλβς και... ξέχασε τον Ίσακ.
Ένα ντεμπούτο που θα το θυμάται για πάντα πραγματοποίησε ο Στέφανος Τζίμας, καθώς αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Premier League, συγκεκριμένα στην εκτός έδρας ήττα με 2-1 της Μπράιτον από τη Μπόρνμουθ για την 4η αγωνιστική.
Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 67ο λεπτό αντί του Ντάνι Γουέλμπεκ. Αυτό ήγταν το δεύτερο επίσημο ματς του Τζίμα με τους «Γλάρους», ο οποίος είχε αγωνιστεί και στο πρόσφατο Carabao Cup στο 6-0 κόντρα στην Όξφορντ, όπου σκόραρε δύο φορές και έδωσε και μία ασίστ στο ντεμπούτο του με τους Άγγλους.
Οσον αφορά το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μπόρνμουθ ο Σκοτ έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους στο 18, για να ισοφαρίσει για τους φιλοξενούμενους ο Μιτόμα σε 1-1 στο 48′. Ωστόσο στο 61ο λεπτό η Μπόρνμουθ πέτυχε και 2ο γκολ, αυτή τη φορά με πέναλτι του Σεμένιο.
Παρά τις προσπάθειες της Μπράιτον και την είσοδο του Τζίμα η Μπράιτον δεν κατάφερε να ισοφαρίσει κι έτσι έμεινε σατους 4 βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην Premier League. Αντιθέτς η Μπόρνμουθ έφτασε τους 9 βαθμού μετά την 3η της νίκης επίσης σε 4 ματς.
Premier League: «Καθάρισε» στο ντεμπούτο του ο Βολτεμάντε για τη Νιούκαστλ (1-0)
Από εκεί και πέρα πρώτη νίκη για τη Νιούκαστλ μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην Premier League. Με γκολ του Βολτεμάντε των 90 εκατ. ευρώ, οι «καρακάξες» επικράτησαν με 1-0 της Γουλβς που παραμένει ουραγός στη βαθμολογία.
Το γκολ που έκρινε στην αναμέτρηση το πέτυχε στο 30ό λεπτό ο Γερμανός με κεφαλιά από σέντρα του Μέρφι. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο ματς, είχαν ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, αλλά το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε.
Εξάλλου με αυτογκόλ του Γκούντμουνσον στο 90+4′ η Φούλαμ νίκησε με 1-0 τη Λιντς ενώ στο 0-0 έμειναν η Κρίσταλ Πάλας με τη Σάντερλαντ και η Έβερτον με την Άστον Βίλα. Η τελευταία μάλιστα έχει μόλις δύο βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 13/09
Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0
Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1
Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0
Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0
Φούλαμ-Λιντς 1-0
Νιουκάστλ-Γουλβς 1-0
Γουέστ Χαμ-Τότεναμ (19:30)
Μπρέντφορντ-Τσέλσι (22:00)
Κυριακή 14/09
Μπέρνλι-Λίβερπουλ (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)
Η βαθμολογία της Premier League
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Σάββατο 20/09
Λίβερπουλ-Έβερτον (14:30)
Μπράιτον-Τότεναμ (17:00)
Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Γουλβς-Λιντς (17:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι (19:30)
Φούλαμ-Μπρέντφορντ (22:00)
Κυριακή 21/09
Μπόρνμουθ-Νιουκάστλ (16:00)
Σάντερλαντ-Άστον Βίλα (16:00)
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)
