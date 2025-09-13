Επιστροφή στις νίκες για την Άρσεναλ μετά την ήττα στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League επικράτησε με 3-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Emirates» για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League στο ντεμπούτο του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Έπιασαν τους «κόκκινους» στην κορυφή της βαθμολογίας οι «κανονιέρηδες» αλλά με παιχνίδι περισσότερο.

Το ματς δεν είχε φάσεις στα πρώτα λεπτά, με την Άρσεναλ να βρίσκει το γκολ στο 32′ όταν μετά από διώξιμο σε εκτέλεση κόρνερ η μπάλα στρώθηκε στον Θουμπιμέντι και ο Ισπανός με τρομερό σουτ έκανε το 1-0. Δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα ο Γιόκερες έχασε μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ, το οποίο τελικά πέτυχε με τη σέντρα στο δεύτερο μέρος.

Στο 46′ συγκεκριμένα, ο Έζε έκανε το γύρισμα και ο Γιόκερες από κοντά έγραψε το 2-0. Στα επόμενα λεπτά οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι, με Γουντ η Νότιγχαμ και Γιόκερες η Άρσεναλ στη συνέχεια ενώ στο 79′ ο Θουμπιμέντι έκανε και το 3-0 από ασίστ του Τροσάρ.

Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ, Μαγκαλάες, Καλαφιόρι (68′ Λιούις-Σκέλι), Έντεγκααρντ (18′ Νουανέρι), Θουμπιμένδι, Μερίνο, Έζε (79′ Τροσάρ), Μαντουέκε (78′ Μαρτινέλι), Γκιόκερες (68′ Ράις)

Νότιγχαμ Φόρεστ: Σελς, Γουίλιαμς, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο (37′ Σαβόνα), Μοράτο, Σανγκαρέ (73′ Γιέιτς), Άντερσον, Εντιαγιέ, Γκιμπς-Γουάιτ (73′ ΜακΑτί), Χάντσον-Οντόι (60′ Καλιμουεντό), Γουντ (60′ Μπάκουα)

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/09

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

Μπόρνμουθ-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ (17:00)

Έβερτον-Άστον Βίλα (17:00)

Φούλαμ-Λιντς (17:00)

Νιουκάστλ-Γουλβς (17:00)

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ (19:30)

Μπρέντφορντ-Τσέλσι (22:00)

Κυριακή 14/09

Μπέρνλι-Λίβερπουλ (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20/09

Λίβερπουλ-Έβερτον (14:30)

Μπράιτον-Τότεναμ (17:00)

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουλβς-Λιντς (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι (19:30)

Φούλαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 21/09

Μπόρνμουθ-Νιουκάστλ (16:00)

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)