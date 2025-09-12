Άρσεναλ: Θέλει να «δέσει» τον Σαλιμπά με νέο συμβόλαιο

Σε συζητήσεις με την Άρσεναλ βρίσκεται ο Γουίλιαμ Σαλιμπά για νέο συμβόλαιο, ωστόσο οι Λονδρέζοι αντιμετωπίζουν σημαντικό ανταγωνισμό καθώς αρκετές μεγάλες ομάδες εξακολουθούν να διεκδικούν τον Γάλλο αμυντικό.

Ο Σαλιμπά είναι μόλις 24 ετών αλλά έχει ήδη μεγάλη εμπειρία. Για αρκετές σεζόν, ήταν αδιαμφισβήτητος βασικός στην άμυνα των Gunners. Ταυτόχρονα, κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στην Εθνική Γαλλίας του Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος τον καλεί πάντα όταν καταρτίζει την ομάδα του.

Αυτό θα έπρεπε να είχε συμβεί ξανά τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν οι «Μπλε» αντιμετώπισαν την Ουκρανία πριν την Ισλανδία. Αλλά ο Σαλιμπά τραυματίστηκε στον αγώνα της Premier League εναντίον της Λίβερπουλ στα τέλη Αυγούστου, στον αστράγαλο, με την απουσία του να υπολογίζεται σε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες.

Μια απουσία που είναι επιζήμια για τον Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος θα πρέπει να σχεδιάσει τα επόμενα παιχνίδια χωρίς έναν βασικό παίκτη του κι ένα ζωτικό μέρος της άμυνας. Ο Ισπανός προπονητής, καθώς και η διοίκηση της Άρσεναλ, εκτιμούν ιδιαίτερα τον Γάλλο, καθώς πρόκειται για παίκτη που αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες ευθύνες και ασκεί επιρροή, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ένοικοι του «Εμιρέιτς» έχουν αρχίσει να συζητούν την επέκταση του συμβολαίου του παίκτη. Αυτή τη στιγμή, ο Σαλιμπά είναι δεσμευμένος με τους «Κανονιέρηδες» μέχρι τον Ιούνιο του 2027 αλλά η υπόθεσή του θα φτάσει σε σημείο καμπής το επόμενο καλοκαίρι καθώς το συμβόλαιό του θα λήξει σε ένα χρόνο κι αυτό η Άρσεναλ θέλει να το αποφύγει πάση θυσία.

Ο σύλλογος του πρόσφερε πρόσφατα πενταετή επέκταση. Προς το παρόν, οι συζητήσεις συνεχίζονται μεταξύ των πλευρών και ακόμα δεν μπορεί να γίνει λόγος για συμφωνία. Οι Λονδρέζοι ελπίζουν σε θετική απάντηση, καθώς γνωρίζουν καλά ότι πολλά μεγάλες ομάδες παρακολουθούν με ενδιαφέρον την περίπτωσή του.