Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει
Σημαντική απώλεια για την Άρσεναλ ο 23χρονος εξτρέμ Σακά, ο οποίος εξαιτίας του τραυματισμού του θα χάσει το ντέρμπι με την Λίβερπουλ όπως και τα ματς με την Εθνικής Αγγλίας.
Ο Μπουκαγιό Σάκα θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για περίπου τέσσερις εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον οπίσθιο μηριαίο στον πρόσφατο αγώνα της Άρσεναλ με τη Λιντς, όπου σκόραρε πριν αναγκαστεί να εγκαταλείψει το γήπεδο.
Η απουσία του Σακά αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς θα χάσει τόσο το μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ (31/8), όσο και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική Αγγλίας απέναντι σε Ανδόρα (6/9) και Σερβία (9/9).
Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, θα πρέπει να διαχειριστεί την απουσία του και στα επόμενα ματς της Premier League, όπως το παιχνίδι με τη Νότιγχαμ (13/9), ενώ η συμμετοχή του στον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι (21/9) παραμένει αβέβαιη.
Το σχετικό δημοσίευμα του «BBC»:
Arsenal attacker Bukayo Saka expected to miss 3-4 weeks with hamstring injury. Set to miss Liverpool clash and England games. Martin Odegaard’s shoulder injury not severe. https://t.co/TVaXMVIven
— Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) August 25, 2025
