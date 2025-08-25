sports betsson
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
25.08.2025 | 17:24
Φωτιά σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων
Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει
Ποδόσφαιρο 25 Αυγούστου 2025 | 15:48

Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει

Σημαντική απώλεια για την Άρσεναλ ο 23χρονος εξτρέμ Σακά, ο οποίος εξαιτίας του τραυματισμού του θα χάσει το ντέρμπι με την Λίβερπουλ όπως και τα ματς με την Εθνικής Αγγλίας.

Ο Μπουκαγιό Σάκα θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για περίπου τέσσερις εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον οπίσθιο μηριαίο στον πρόσφατο αγώνα της Άρσεναλ με τη Λιντς, όπου σκόραρε πριν αναγκαστεί να εγκαταλείψει το γήπεδο.

Η απουσία του Σακά αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς θα χάσει τόσο το μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ (31/8), όσο και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική Αγγλίας απέναντι σε Ανδόρα (6/9) και Σερβία (9/9).

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, θα πρέπει να διαχειριστεί την απουσία του και στα επόμενα ματς της Premier League, όπως το παιχνίδι με τη Νότιγχαμ (13/9), ενώ η συμμετοχή του στον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι (21/9) παραμένει αβέβαιη.

Το σχετικό δημοσίευμα του «BBC»:

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τους κατόχους διαρκείας η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00).

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ανδρών για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε για τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: «Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

«Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη στον Άρη

Η μεταγραφή του Κουέστα στην τουρκική Αντάλιασπορ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα (25/8) και θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της

Παρά την υψηλή πρόταση των 70 εκατομμύριων ευρώ από την Τότεναμ, ο Νίκο Παζ θα παραμείνει στην Κόμο τη σεζόν 2025-26 και θα επιστρέψει στη Ρεάλ από το ερχόμενο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κωτάκης
Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»

Σύμφωνα με τη μεγάλη πορτογαλική ιστοσελίδα «Record», ο Φώτης Ιωαννίδης εμφανίζεται θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύνταξη
Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων
Οργή και θλίψη 25.08.25

Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων

Οργανώσεις του ΟΗΕ, διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ισπανία, ζητούν από το Ισραήλ να λογοδοτήσει για την επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, οι 5 δημοσιογράφοι.

Σύνταξη
Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα
Πολιτική 25.08.25

Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα ως απάντηση σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που κατέφυγε σε χυδαιότητες προκειμένου να αποδυναμώσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Τα βασικά ερωτήματα Τσίπρα που δεν απαντήθηκαν από το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»
Δηλώνει «ταραγμένος» 25.08.25

Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»

Στο παρελθόν, ο Snoop Dogg είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις για ομοφοβικές και τρανσφοβικές δηλώσεις, όπως το να αποκαλέσει την Κέιτλιν Τζένερ «επιστημονικό πείραμα».

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Γάζα: Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα
Κόσμος 25.08.25

Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τους κατόχους διαρκείας η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00).

Σύνταξη
Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»
Σοκαριστικά τα στοιχεία 25.08.25

Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σχετικά με πρόγραμμα περιήγησης, όπου στον «βωμό» της ανωνυμίας, αφήνει αμέτρητους κακοποιητές παιδιών να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού
Επικίνδυνη κίνηση 25.08.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε στο γαλλικό Κοινοβούλιο έκτακτη ολομέλεια στις 8 Σεπτεμβρίου, με θέμα την οικονομία. Η συζήτηση, είπε, θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία για παροχή εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια
Η επόμενη μέρα 25.08.25

Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια

«Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Σύνταξη
Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές
Ελλάδα 25.08.25

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές

Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΥΠ και του Λιμενικού στην Εύβοια εντοπίστηκαν να μεταφέρονται παράνομα 32 αλλοδαποί - Διέφυγαν δύο από τους τέσσερις διακινητές που εντοπίστηκαν

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση στο κόμμα της Κουμουνδούρου μέσω κυβερνητικών πηγών.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
«Προετοιμασία διμερούς» 25.08.25

Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν αργότερα εντός της εβδομάδας, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δηλώσεις στήριξης από Γερμανία και Νορβηγία.

Σύνταξη
«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους
Nepotism 25.08.25

«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για φερόμενη επίθεση στη σύντροφό του, ο Μίνγκους Ρίντους, γιος του διάσημου ηθοποιού Νόρμαν Ρίντους και του supermodel Έλενα Κρίστενσεν, σόκαρε τους πάντες απειλώντας με αυτοκτονία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
