Άρσεναλ – Λιντς 5-0: Άνετη, ωραία και 2Χ2!

Πέντε «κανονιές» και 2Χ2 η Άρσεναλ! Με τα δύο πρώτα γκολ του Γιόκερες, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διέλυσε με 5-0 τη Λιντς στο «Emirates» (δείτε εδώ τα highlights) για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League και συνέχισε χωρίς απώλειες την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά και έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες με Έντεγκααρντ και Γιόκερες ενώ στο 20′ ο Ράγια έσωσε σε κεφαλιά του Στράουκ. Τελικά η λύση ήρθε από τα αγαπημένα κόρνερ για την Άρσεναλ, με τον Τίμπερ με κεφαλιά να κάνει το 1-0. Στο 45+1′ μάλιστα ο Σακά με σουτ έκανε και το 2-0 και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς.

Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν πολύ δυνατά στο δεύτερο μέρος και με ωραία ενέργεια του Γιόκερες στο 48′ έγινε το 3-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Σουηδού με την Άρσεναλ ενώ στο 56′ από ακόμη ένα κόρνερ, ο Τίμπερμε προβολή έκανε το 4-0. Το 5-0 διαμόρφωσε στο 90+4′ ο Γιόκερες με πέναλτι.

Άρσεναλ: Ραγιά, Τίμπερ (64’ Λιούις Σκέλι), Σαλιμπά, Καλαφιόρι (64’ Ντόουμαν), Θουμπιμένδι, Ράις, Έντεγκααρντ (38’ Νουανέρι), Σακά (53’ Τροσάρ), Μαντουέκε (64’ Μοσκέρα), Γιόκερες

Λιντς: Περί, Μπογκλ (83’ Μπάιραμ), Γκούντμουντσον, Στράουκ, Ροντόν, Γκρούεφ, Σταχ, Τανάκα (58’ Ενμετσά), Τζέιμς (66’ Αάρονσον), Νιοντό (66’ Νιοντό), Πιρό (58’ Λίνγκσταφ).

