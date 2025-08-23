sports betsson
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
Άρσεναλ – Λιντς 5-0: Άνετη, ωραία και 2Χ2!
Ποδόσφαιρο 23 Αυγούστου 2025 | 23:51

Άρσεναλ – Λιντς 5-0: Άνετη, ωραία και 2Χ2!

Η επίθεση «πετούσε» φωτιές, ο Γιόκερες άνοιξε λογαριασμό και η Άρσεναλ νίκησε εύκολα με 5-0 τη Λιντς στο «Emirates».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Spotlight

Πέντε «κανονιές» και 2Χ2 η Άρσεναλ! Με τα δύο πρώτα γκολ του Γιόκερες, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διέλυσε με 5-0 τη Λιντς στο «Emirates» (δείτε εδώ τα highlights) για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League και συνέχισε χωρίς απώλειες την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά και έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες με Έντεγκααρντ και Γιόκερες ενώ στο 20′ ο Ράγια έσωσε σε κεφαλιά του Στράουκ. Τελικά η λύση ήρθε από τα αγαπημένα κόρνερ για την Άρσεναλ, με τον Τίμπερ με κεφαλιά να κάνει το 1-0. Στο 45+1′ μάλιστα ο Σακά με σουτ έκανε και το 2-0 και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς.

Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν πολύ δυνατά στο δεύτερο μέρος και με ωραία ενέργεια του Γιόκερες στο 48′ έγινε το 3-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Σουηδού με την Άρσεναλ ενώ στο 56′ από ακόμη ένα κόρνερ, ο Τίμπερμε προβολή έκανε το 4-0. Το 5-0 διαμόρφωσε στο 90+4′ ο Γιόκερες με πέναλτι.

Άρσεναλ: Ραγιά, Τίμπερ (64’ Λιούις Σκέλι), Σαλιμπά, Καλαφιόρι (64’ Ντόουμαν), Θουμπιμένδι, Ράις, Έντεγκααρντ (38’ Νουανέρι), Σακά (53’ Τροσάρ), Μαντουέκε (64’ Μοσκέρα), Γιόκερες

Λιντς: Περί, Μπογκλ (83’ Μπάιραμ), Γκούντμουντσον, Στράουκ, Ροντόν, Γκρούεφ, Σταχ, Τανάκα (58’ Ενμετσά), Τζέιμς (66’ Αάρονσον), Νιοντό (66’ Νιοντό), Πιρό (58’ Λίνγκσταφ).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 22/08

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5

Σάββατο 23/08

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 2-0
Μπόρνμουθ-Γουλβς 1-0
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0
Άρσεναλ-Λιντς 5-0

Κυριακή 24/08

Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Έβερτον-Μπράιτον (16:00)
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 25/08
Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (3η) αγωνιστική:

Σάββατο 30/08

Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)
Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)
Γουλβς-Έβερτον (17:00)
Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)

Κυριακή 31/08

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)
Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)

World
Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Αθλητική Ροή
Stream sports
«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)

Ο έγκυρος Ρώσος ρεπόρτερ Αντρέι Πάνκοφ υποστηρίζει ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει στην «Ένωση» και μάλιστα είχε προσωπική συνομιλία με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»

Ο Σάββας Παντελίδης ήταν ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του, αλλά στάθηκε στην ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού που έκανε τη διαφορά.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ… έβγαλε το καπέλο στον Γιουσούφ Γιαζίτσι για το γκολ απέναντι στον Αστέρα ενώ μίλησε με πολύ καλά λόγια για τους Αρκάδες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζιτζί στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζιτζί στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)

Ο Τούρκος μπήκε στο 81΄και με απίθανο σουτ από τα 30 μέτρα στις καθυστερήσεις (90+3′) χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, την οποία «κλείδωσε» στο 90+7΄ ο Ελ Κααμπί για το τελικό 2-0 επί του Αστέρα.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Παναιτωλικός – Ατρόμητος

LIVE: Παναιτωλικός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Ατρόμητος για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
