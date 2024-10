Πρώτος σε ασίστ ο «σεληνιασμένος» Μπουκάγιο Σάκα

Η Άρσεναλ τα… χρειάστηκε στο Emirates απέναντι στην Σαουθάμπτον αλλά όσο έχει τον Μπουκάγιο Σάκα σε αυτή την φόρμα δεν έχει να φοβάται κανέναν και η Πρέμιερ Λιγκ υποκλίνεται σε αυτά που κάνει ο διεθνής εξτρέμ των Λονδρέζων.

Ο Σάκα είναι με διαφορά ο πιο φορμαρισμένος παίκτης της Άρσεναλ στο φετινό πρωτάθλημα και ήταν ξανά καθοριστικός για την ομάδα του Λονδίνου.

Οι «κανονιέρηδες» βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 55’ αλλά δύο ασίστ κι ένα γκολ του 23χρονου ακραίου επιθετικού έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Λονδίνου με 3-1 και ο Αρτέτα μπορεί να… κοιμάται ήσυχος.

Αυτά που κάνει φέτος ο Σάκα είναι δίχως άλλο εντυπωσιακά και ο νεαρός Άγγλος έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια που κάνουν φέτος οι Λονδρέζοι για κατάκτηση του τίτλου.

Ο Σάκα έχει δώσει εφτά ασίστ στα εφτά πρώτα παιχνίδια της Πρέμιερ Λιγκ την φετινή περίοδο και είναι ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας.

Είναι επίσης ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, με το «παιδί – θαύμα» της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ να ακολουθεί με πέντε τελικές πάσες.

Most league assists in Europe’s top five leagues this season: ◉ 7 – Bukayo Saka

◎ 5 – Lamine Yamal

◎ 5 – Álex Baena

◎ 5 – João Neves Lil Chili out in front. 🌶️ pic.twitter.com/WTfCSKLWj1 — Squawka (@Squawka) October 5, 2024

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας ότι ο 23χρονος ακραίος επιθετικός έφτασε τις 42 ασίστ με την φανέλα των πρωτευουσιάνων, ξεπερνώντας τον Γάλλο Ρομπέρ Πιρές.

🚨🚨| Bukayo Saka has 𝐒𝐔𝐑𝐏𝐀𝐒𝐒𝐄𝐃 Robert Pires in Premier League assists for Arsenal, reaching a total of 42! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿📈 pic.twitter.com/AUVYyVGe8P — CentreGoals. (@centregoals) October 5, 2024

Ο Σάκα είναι αυτός που μοιράζει γκολ… αβέρτα στους συμπαίκτες του και ο τεχνικός των «κανονιέρηδων», Μίκελ Αρτέτα βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού εξτρέμ, τον παίκτη που κάνει… άνω κάτω τις αντίπαλες άμυνες και «σερβίρει» έτοιμα γκολ.

Οι οπαδοί της ομάδας του Λονδίνου είναι εκστασιασμένοι βλέποντας τον διεθνή άσο της ομάδας τους να κάνει την διαφορά σε όλα τα παιχνίδια και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αποθεωτικά για τον Σάκα.

Saka ARE YOU MADDDDD???? They’ve got families FFS 🔥🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/BL5gnYxIzi — S👻 (@scrapytweets) October 5, 2024

Two assists 🅰️

One goal ⚽ Bukayo Saka has won this game for the Arsenal. ✅ pic.twitter.com/XtoP27Uluy — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 5, 2024

Σημαντική μέρα για τον Γουόκερ

Η σημερινή μέρα ήταν σημαντική και για τον αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι, Κάιλ Γουόκερ καθώς ο διεθνής άσος της πρωταθλήτριας Αγγλίας, έφτασε τις 400 συμμετοχές στην Πρέμιερ Λιγκ.

Η Σίτι, η οποία υποδέχθηκε την Φούλαμ και νίκησε δύσκολα με 3-2, δείχνει πως δεν είναι στα «πάνω» της και ο Πεπ Γκουαρντιόλα καλείται να βρει λύσεις ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.