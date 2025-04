Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε τον νόμο για την επικύρωση της συμφωνίας για τη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση της Ρωσίας με το Ιράν.

Το έγγραφο αναρτήθηκε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη νομικών πληροφοριών, σύμφωνα με το TASS.

Η συμφωνία καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Μόσχας και της Τεχεράνης για τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Κατοχυρώνει το καθεστώς της Ρωσίας και του Ιράν ως στρατηγικών εταίρων και καλύπτει όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της ενέργειας, της χρηματοδότησης, των μεταφορών, της βιομηχανίας, της γεωργίας, της επιστήμης, του πολιτισμού και των τεχνολογιών.

Η συμφωνία υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2025 κατά την επίσκεψη του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στη Μόσχα.

Στη Ρωσία βρέθηκε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί στις 18 Απριλίου για να ενημερώσει τον ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, αλλά και να τον συμβουλευτεί, όπως είχε ανακοινωθεί.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Λαβρόφ, για τον πρώτο γύρο των συνομιλιών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Ομάν, και εξήρε τον ρόλο της Ρωσίας στην πυρηνική συμφωνία του Ιράν με τις παγκόσμιες δυνάμεις το 2015, η οποία οδήγησε στην άρση των κυρώσεων με αντάλλαγμα τον περιορισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων της Τεχεράνης.

