H αμηχανία του Γιόκερες με το viral τραγούδι των οπαδών της Άρσεναλ για τον χωρισμό του (vid)

Ο Βίκτορ Γιόκερες απολαμβάνει τους πρώτους μήνες στο Λονδίνο και στην Άρσεναλ, με τους φίλους της ομάδας να τον έχουν λατρέψει, αλλά ένα viral σύνθημα τον φέρνει σε αμηχανία.

Το τραγούδι, εμπνευσμένο από το «Push It» των Salt-N-Pepa, αναφέρει ότι ο Σουηδός «άφησε την κοπέλα του για να παίξει στα κόκκινα και λευκά», αναφερόμενο στον χωρισμό του με την Πορτογαλίδα ηθοποιό Ίνες Αγκιάρ πριν τη μεταγραφή του στη Λονδρέζικη ομάδα.

Όταν ρωτήθηκε για το τραγούδι, ο 27χρονος Βίκτορ Γιόκερες περιορίστηκε να πει: «Δεν έχω σχόλια για το τραγούδι», δείχνοντας να θέλει να αλλάξει θέμα. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη των οπαδών: «Είναι φανταστικοί. Μου δείχνουν απίστευτη αγάπη μέσα και έξω από τα παιχνίδια».

Το viral συνθημα τον οπάδων της Αρσεναλ για τον Γιόκερες:

This Viktor Gyokeres chants is the best I’ve ever seen. “He dumped his girlfriend to play in red and white” 😂 pic.twitter.com/jeBgXEDIdK — ArsenalMuse (@_ArsenalMuse) August 22, 2025

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο Γιόκερες και η Αγκιάρ χώρισαν στις αρχές του καλοκαιριού, με τον Σουηδό επιθετικό να ταξιδεύει στη Μύκονο και την ηθοποιό στη Φορμεντέρα για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Η σχέση του Βίκτορ Γιόκερες με την εντυπωσιακή ηθοποιό Ίνες Αγκιάρ είχε τραβήξει τα βλέμματα, με το ζευγάρι να συνδυάζει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο με μια ζωή γεμάτη ταξίδια.