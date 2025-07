«Οριστικά στην Άρσεναλ ο Γιόκερες – Πότε αναμένεται στο Λονδίνο για υπογραφές»

Ολοένα και πιο κοντά στην Άρσεναλ βρίσκεται ο Βίκτορ Γιόκερες, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Ο Σουηδός επιθετικός προγραμματίζει να ταξιδέψει την Παρασκευή (25/07) στο Λονδίνο, όπου θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Viktor Gyökeres, new Arsenal player as every document has now been approved and exchanged.

Arsenal and Sporting completed the process with formal authorization to travel — medical to start in next 24h.

Gyökeres, coming soon. 💣🇸🇪 pic.twitter.com/AhyrsJqS0D

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2025