«Οι εκπρόσωποι του Γιόκερες στο Λονδίνο για να κλείσουν την συμφωνία με την Άρσεναλ»

Η πίεση του Βίκτορ Γιόκερες απέδωσε καρπούς, καθώς κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της διοίκησης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και του προέδρου της ομάδας Φρεντερίκο Βαράντας και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Άρσεναλ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι εκπρόσωποι του 27χρονου επιθετικού της Σπόρτινγκ έχουν ταξιδέψει στο Λονδίνο για να κλείσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας με τους «κανονιέρηδες».

Το δημοσίευμα του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για τον Γιόκερες:

🚨🔴⚪️ Understand Gyökeres’ agents have landed in London to seal details of the deal with Arsenal!

All set also for Viktor to travel for medical as soon as details will be sorted.

€63.5m plus €10m deal almost agreed, commission reduced as it has to be fixed today.

🏁🇸🇪 pic.twitter.com/3xzGvQSUo9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2025

O Γιόκερες θα πετάξει στην αγγλική πρωτεύουσα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αρσεναλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχουν συμφωνήσει στα 63.5 εκατομμύρια ευρώ, συν 10 εκατομμύρια ανάλογα με την μορφή μπόνους.

Ο Σουηδός, που έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Λισαβόνας έως το καλοκαίρι του 2028, αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στην Πορτογαλία για την περίοδο 2024-25, έχοντας 39 γκολ σε 33 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ συνολικά πέτυχε 54 γκολ και έδωσε 13 ασίστ σε 52 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις με τα «λιοντάρια».