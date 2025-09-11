Το υπέροχο γκολ του Κωστούλα στην προπόνηση της Μπράιτον (vid)
Ένα υπέροχο γκολ που ενθουσίασε τεχνικό τιμ και συμπαίκτες, πέτυχε ο Μπάμπης Κωστούλας στην προπόνηση της Μπράιτον.
Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό με την Μπράιτον να τον αποκτά και να τον κάνει μέρος της παραγωγικής της διαδικασίας, δίνοντας ένα τεράστιο ποσό για εκείνον στον Ολυμπιακό.
Ο Έλληνας επιθετικός δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στην Premier League, ωστόσο το ντεμπούτο του δεν αργεί να έρθει, καθώς με όσα κάνει στις προπονήσεις δείχνει να είναι έτοιμος να πάρει τα πρώτα του λεφτά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Ο Κωστούλας έβαλε ένα ασύλληπτο γκολ στην προπόνηση των γλάρων, παίρνοντας την μπάλα, γύρισε αστραπιαία και κεραυνοβόλησε τον τερματοφύλακα της ομάδας του.
Το φανταστικό γκολ του Έλληνα επιθετικού στη προπόνηση δεν ενθουσίασε μόνο παίκτες και προπονητές, αλλά και τους φιλάθλους της Μπράιτον, οι οποίοι θα ήθελαν να τον δουν να αγωνίζεται στον επόμενο αγώνα με αντίπαλο την Μπόρνμουθ.
Δείτε σε βίντεο το γκολ του Κωστούλα
- Ο Ονάνα φεύγει από τη Γιουνάιτεντ και οι οπαδοί της… τραγουδούν και γιορτάζουν (vids)
- Εθελοντική αιμοδοσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7
- Δεν σταματάει να γίνεται… viral: Ο προκλητικός Σρέντερ κόντρα σε Σλοβενία και Ντόντσιτς (pics, vid)
- Ο Ντόντσιτς εκνευρίστηκε και χειρονόμησε προς τους διαιτητές του Γερμανία – Σλοβενία (pic, vid)
- O Κώστας Αντετοκούνμπο, η καταλυτική παρουσία με τη Λιθουανία και ο… Ολυμπιακός (vids)
- Το υπέροχο γκολ του Κωστούλα στην προπόνηση της Μπράιτον (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις