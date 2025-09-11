Το υπέροχο γκολ του Κωστούλα στην προπόνηση της Μπράιτον (vid)

Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό με την Μπράιτον να τον αποκτά και να τον κάνει μέρος της παραγωγικής της διαδικασίας, δίνοντας ένα τεράστιο ποσό για εκείνον στον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας επιθετικός δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στην Premier League, ωστόσο το ντεμπούτο του δεν αργεί να έρθει, καθώς με όσα κάνει στις προπονήσεις δείχνει να είναι έτοιμος να πάρει τα πρώτα του λεφτά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Κωστούλας έβαλε ένα ασύλληπτο γκολ στην προπόνηση των γλάρων, παίρνοντας την μπάλα, γύρισε αστραπιαία και κεραυνοβόλησε τον τερματοφύλακα της ομάδας του.

Το φανταστικό γκολ του Έλληνα επιθετικού στη προπόνηση δεν ενθουσίασε μόνο παίκτες και προπονητές, αλλά και τους φιλάθλους της Μπράιτον, οι οποίοι θα ήθελαν να τον δουν να αγωνίζεται στον επόμενο αγώνα με αντίπαλο την Μπόρνμουθ.

Δείτε σε βίντεο το γκολ του Κωστούλα