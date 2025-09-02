Μπράιτον: Σκόραρε ξανά ο Τζίμας – Βασικός και ο Κωστούλας (vid)
Βρήκε και πάλι δίχτυα με την Μπράιτον ο Στέφανος Τζίμας, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησε βασικός στο φιλικό της αγγλικής ομάδας
- Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια
- Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου – Βίντεο
- Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
- Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένα άτομο
Το ελληνικό δίδυμο της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας, αρχίζει σιγά-σιγά να βρίσκει… τα πατήματά του και όπως φαίνεται δεν είναι μακριά η μέρα που θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά στην αποστολή των «γλάρων» σε παιχνίδι της Premier League.
Ο Στέφανος Τζίμας μάλιστα δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με τον νεαρό επιθετικό να σκοράρει ξανά με τη φανέλα της βρετανικής ομάδας, έστω και σε φιλικό παιχνίδι.
Μετά το επίσημο ντεμπούτο του απέναντι στην Όξφορντ για το Λιγκ Καπ, όπου σκόραρε δύο φορές, ο 19χρονος επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα σε ματς προετοιμασίας των «γλάρων» απέναντι σε ομάδα επίλεκτων της PFA.
Δείτε το γκολ:
Nice Goal from Tzimas 🇬🇷 today 😊
U21 https://t.co/QoH63Gtyy9 pic.twitter.com/6gJG5BAEQf
— AyashBHA 🏴🇯🇲🇹🇳🇪🇨 (@MITOMAFR) September 2, 2025
Ο νεαρός στράικερ βρέθηκε στο αρχικό σχήμα – όπως και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπάμπης Κωστούλας – σκόραρε αρχικά με κεφαλιά, ενώ λίγο αργότερα έκανε το ίδιο και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
- Γαλλία – Πολωνία 83-76: Έβαλαν «φωτιά» στον όμιλο οι Γάλλοι!
- Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής
- Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια για την κατάταξη μετά την ήττα από τη Βοσνία – Από πρώτη μέχρι τέταρτη
- «Έφυγαν» ήδη 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι της Εθνικής με την Λευκορωσία
- Ιταλία – Ισπανία 67-63: Για την πρωτιά οι Ιταλοί, κινδυνεύουν με απoκλεισμό οι Ισπανοί (vid)
- ΠΑΟΚ: Με Βολιάκο και Μπιάνκο η λίστα για τη League Phase του Europa League (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις