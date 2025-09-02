Μπράιτον: Σκόραρε ξανά ο Τζίμας – Βασικός και ο Κωστούλας (vid)

Το ελληνικό δίδυμο της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας, αρχίζει σιγά-σιγά να βρίσκει… τα πατήματά του και όπως φαίνεται δεν είναι μακριά η μέρα που θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά στην αποστολή των «γλάρων» σε παιχνίδι της Premier League.

Ο Στέφανος Τζίμας μάλιστα δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με τον νεαρό επιθετικό να σκοράρει ξανά με τη φανέλα της βρετανικής ομάδας, έστω και σε φιλικό παιχνίδι.

Μετά το επίσημο ντεμπούτο του απέναντι στην Όξφορντ για το Λιγκ Καπ, όπου σκόραρε δύο φορές, ο 19χρονος επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα σε ματς προετοιμασίας των «γλάρων» απέναντι σε ομάδα επίλεκτων της PFA.

Δείτε το γκολ:

Ο νεαρός στράικερ βρέθηκε στο αρχικό σχήμα – όπως και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπάμπης Κωστούλας – σκόραρε αρχικά με κεφαλιά, ενώ λίγο αργότερα έκανε το ίδιο και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.