Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)
Χτίζει ψυχολογία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που νίκησε και την Μπράιτον με 4-2, σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση της Premier League. Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους «γλάρους» ο Κωστούλας
«Καλπάζει» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία μετά την Λίβερπουλ, νίκησε και τη Μπράιτον (4-2) και ανέβηκε στην 4η θέση της Premier League. Σκόραρε το παρθενικό του γκολ με τους «γλάρους» με τρομερή κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τζέιμς Μίλνερ ο Μπάμπης Κωστούλας, μειώνοντας σε 3-2 για την ομάδα του στο 90+2′.
Το σκορ για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ άνοιξε στο 24′ ο Κούνια, έπειτα από ασίστ του Κασεμίρο, με τον Βραζιλιάνο να σκοράρει και να κάνει το 2-0 για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο Εμπουεμό έκανε το 3-0 στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης και άπαντες θεώρησαν πως τα πάντα τελείωσαν εκεί. Ωστόσο η Μπράιτον επέστρεψε και μείωσε σε 3-2 με τα γκολ των Γουέλμπεκ στο 74′ και Κωστούλα στο 90+2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς.
🚨🏴 KOSTOULAS GETS ANOTHER ONE FOR BRIGHTON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Manchester United 3-2 Brighton.pic.twitter.com/a6ylmC54hY
Ωστόσο στην κόντρα και πάλι ο Εμπουεμό, βρήκε δίχτυα στο 90+6 και σφράγισε τη νέα επικράτηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την επιστροφή της στην τετράδα της Premier League.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1 (3′ Άρονσον, 15′ Ρόντον – 90′ Φερνάντες)
Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2 (4′ Γκαρνάτσο – 22′ Ίσιντορ, 90+3′ Ταλμπί)
Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1 (18′ Μερφι, 90′ Γκιμαράες – 56′ Λούκιτς)
25/10 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2
25/10 22:00 Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
26/10 16:00 Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας
26/10 16:00 Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι
26/10 16:00 Γούλβς – Μπέρνλι
26/10 16:00 Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ
26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
01/11 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ
01/11 17:00 Μπέρνλι – Άρσεναλ
01/11 17:00 Μπράιτον – Λιντς
01/11 17:00 Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
01/11 17:00 Φούλαμ – Γούλβς
01/11 19:30 Τότεναμ – Τσέλσι
01/11 22:00 Λίβερπουλ – Άστον Βίλα
02/11 16:00 Γουέστ Χαμ – Νιουκάστλ
02/11 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ
03/11 22:00 Σάντερλαντ – Έβερτον
