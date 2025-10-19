Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Ο Μαγκουάιρ έκανε του… κεφαλιού του

Ματσάρα στο Άνφιλντ, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να επικρατεί 2-1 της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και να πανηγυρίζει σπουδαίο «διπλό», την όγδοη αγωνιστικής της Premier League. O Εμπουεμό (2′) έδωσε νωρίς το προβάδισμα την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, αυτή του Άρνε Σλοτ ισοφάρισε με τον Χάκπο (που είχε και τρία δοκάρια) στο 78′, αλλά ο Μαγκουάιρ (84′) έδωσε το τρίποντο στο τέλος.

Τέταρτη συνεχόμενη ήττα σε όλες τις διοργανώσεις για τη Λίβερπουλ, για πρώτη φορά από το 1987, που είναι πλέον στην τρίτη θέση με 15 βαθμούς (μαζί με τη Μπόρνμουθ), ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέβηκε στην ένατη θέση με 13 βαθμούς.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το ματς για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που σκόραρε με το… καλησπέρα με τον Εμπουεμό, μετά από ωραία κάθετη πάσα του Ντιαλό, στα 66 δευτερόλεπτα του αγώνα. Η Λίβερπουλ έβγαλε αντίδραση και είχε δύο δοκάρια με τον Χάκπο στο 21’ και στο 33’. Ενδιάμεσα η Γιουνάιτεντ είχε και αυτή δοκάρι με τον Μπρούνο Φερνάντες (24’) που σημάδεψε την αριστερή κάθετη δοκό του Μαμαρντασβίλι. Το πρώτο ημίχρονο «έκλεισε» με δύο καλές στιγμές εκατέρωθεν, αρχικά ο Ίσακ απείλησε στο 35’, αλλά ο Λάμενς απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στο 41’ ο Χάκπο παραλίγο να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, μετά από φάουλ του Μπρούνο Φερνάντες.

Η Λίβερπουλ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 50ό λεπτό ο Χάκπο σημάδεψε για τρίτη φορά το δοκάρι, με δυνατό σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Η ομάδα του Σλοτ συνέχισε να ψάχνει την ισοφάριση και στο 65ο λεπτό ο Κέρκεζ έβγαλε ωραία σέντρα από αριστερά, η μπάλα κατέληξε στον Σαλάχ στο δεύτερο δοκάρι, αλλά το σουτ του πέρασε πολύ ψηλά, άουτ. Η ισοφάριση ήρθε στο 78ο λεπτό όταν ο Χάκπο εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα από τα αριστερά για το 1-1.

Ωστόσο, παρά το… σφυροκόπημα των Reds, η Γιουνάιτεντ είχε τον τελευταίο λόγο και στο 84ο λεπτό ο Μαγκουάιρ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Μπράντλεϊ (62′ Τζόουνς), Κέρκες, Χράβενμπερχ (62′ Βιρτς), Μακ Άλιστερ (62′ Εκιτικέ), Σομποσλάι, Σαλάχ, Χάκπο, Ίσακ (72′ Κιέζα).

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Μαγκουάιρ, Ντε Λιχτ, Νταλότ, Φερνάντες, Κασεμίρο (58′ Ουγκάρτε), Σο, Ντιαλό (58′ Ντόργκου), Μάουντ (61′ Σέσκο), Εμπεουμό, Κούνια.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι 0-3

Μπράιτον – Νιούκαστλ 2-1

Μπέρνλι – Λιντς 2-0

Κρίσταλ Πάλας – Μπόρνμουθ 3-3

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0

Σάντερλαντ – Γουλβς 2-0

Φούλαμ – Άρσεναλ 0-1

Τότεναμ – Άστον Βίλα 1-2

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2

20/10 22:00 Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική

24/10 22:00 Λιντς – Γουέστ Χαμ

25/10 17:00 Τσέλσι – Σάντερλαντ

25/10 17:00 Νιούκαστλ – Φούλαμ

25/10 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

25/10 22:00 Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

26/10 16:00 Γουλβς – Μπέρνλι

26/10 16:00 Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας

26/10 16:00 Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι

26/10 16:00 Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ

26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ