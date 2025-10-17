Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)

Το απόγευμα της Κυριακής (18:30), η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ», σε ένα από τα παραδοσιακότερα ντέρμπι στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μια κόντρα που ιστορικά «παράγει» σπουδαία από άποψη θεάματος παιχνίδια, τεράστιες νίκες -και ήττες- μεγάλους πρωταγωνιστές και φυσικά πολλά, πολλά ρεκόρ!

Μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου για τις Εθνικές ομάδες, οι δύο ομάδες επιστρέφουν στην Premier League και μπαίνουν στο ντέρμπι αυτό καθεμιά με τα δικά τους… θέματα προς επίλυση. Στη φιλοξενούμενη Γιουνάιτεντ, ο Ρούμπεν Αμορίμ παραμένει σε δύσκολη θέση παρά τις υποσχέσεις της διοίκησης για πίστωση χρόνου που φτάνει μέχρι και την τριετία! Ταυτόχρονα όμως, οι «κόκκινοι διάβολοι» προέρχονται και από νίκη-βάλσαμο επί της Σάντερλαντ που μάλλον «έσωσε» τη θέση του Πορτογάλου στην άκρη του πάγκου.

Τέσσερα χρόνια μετά τρεις σερί ήττες – πρώτη φορά επί Σλοτ

Αντίθετα, η Λίβερπουλ προέρχεται από το χειρότερο διάστημα της νέας εποχής υπό τον Άρνε Σλοτ και προφανώς θέλει να βάλει ένα στοπ. Η ήττα-σοκ στο 95′ στο ντέρμπι με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» πριν τη διακοπή, ήταν η τρίτη διαδοχική στη σεζόν για τους «ρεντς» που φαίνεται πως επίσης δεν διανύουν και τις καλύτερες μέρες τους σε αγωνιστικό επίπεδο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Λίβερπουλ χάνει τρία συνεχόμενα παιχνίδια (σ.σ. Κρίσταλ Πάλας 2-1, Γαλατάσαραϊ 1-0 οι άλλες δύο) με τον Ολλανδό στον πάγκο της.

Η αμέσως προηγούμενη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, επί Κλοπ, ήταν τέσσερις σεζόν πίσω (2022/23) την Άνοιξη του 2023, όταν αρχικά είχε χάσει 1-0 εκτός έδρας από τη Μπόρνμουθ για το πρωτάθλημα, ακολούθησε ήττα-αποκλεισμός 1-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους «16» του Champions League, με το σερί να κλείνει με συντριβή 4-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο εκτός έδρας ντέρμπι της Premier League.

Ο Αμορίμ κυνηγάει τον Φαν Χάαλ…

Επιστρέφοντας στα της Γιουνάιτεντ, πέρα από το ότι μια πιθανή νίκη της επί της μεγάλης αντιπάλου θα την ξαναβάλει για τα καλά στο κόλπο της Premier League, μειώνοντας στο -3 από τη Λίβερπουλ, θα προσφέρει μια ακόμη ψυχολογική ένεση στον Ρούμπεν Αμορίμ, γιατί θα γίνει ο πρώτος που θα κάνει «διπλό» στον Άνφιλντ μετά από σχεδόν μια δεκαετία!

Τελευταίος προπονητής της Γιουνάιτεντ που νίκησε στο Άνφιλντ ήταν ο Ολλανδός θρύλος, Λούις Φαν Χάαλ. Ήταν το 0-1 με το γκολ του Γουέιν Ρούνεϊ (78′) στις 17 Ιανουαρίου του 2016 – ένα γκολ που επίσης είχε καταγράψει ένα από τα πολλά ρεκόρ στην ιστορία των ντέρμπι.

Αυτό ήταν το γκολ υπ αριθμόν 176 για τον Ρούνεϊ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με αυτό είχε γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα στην ιστορία της Premier League με μία μόνο ομάδα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τιερί Ανρί που είχε καταγράψει 175 με τη φανέλα της Άρσεναλ.

…και ο Σαλάχ τον Ρούνεϊ!

Fast Forward δέκα χρόνια μετά, σε ένα άλλο Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ», ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι αυτός που απειλεί ένα άλλο ρεκόρ του Ρούνεϊ στο κλασικό αγγλικό ντέρμπι. Προς ώρας, ο «Μο» έχει σκοράρει μόλις 2 φορές σε 7 ματς φέτος και δεν θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη των ρεκόρ της περσινής περιόδου. Ωστόσο αυτό ακριβώς, ένα ιστορικό ρεκόρ, κυνηγάει ο Αιγύπτιος σε αυτό το ντέρμπι.

Με 13 γκολ καριέρας κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι ο παίκτης με τα περισσότερα απέναντι στους «Κόκκινους Διαβόλους» στην ιστορία της Premier League, ενώ έχει σκοράρει και στα τέσσερα τελευταία απέναντί τους. Επιπλέον, αν συνυπολογιστούν και οι 6 ασίστ του σε αυτό το ντέρμπι, ο Σαλάχ έχει 19 «συμμετοχές» σε γκολ -δηλαδή γκολ και ασίστ- απέναντι στη Γιουνάιτεντ.

Τώρα, κυνηγάει την πρωτιά σε αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία για το αγγλικό πρωτάθλημα, την οποία κατέχει ο θρύλος της Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ. Συγκεκριμένα, ο 39χρονος Άγγλος πρώην επιθετικός και νυν άνεργος προπονητής, είναι ο πρώτος στη λίστα με τις περισσότερες «συμμετοχές» σε γκολ κόντρα σε μία ομάδα, έχοντας καταγράψει 23 γκολ και ασίστ κόντρα στη Νιούκαστλ. Δεύτερος στη λίστα είναι ο Χάρι Κέιν με 22 απέναντι στη Λέστερ, τρίτοι ακολουθούν οι Άλαν Σίρερ (21 κόντρα στη Λιντς) και Φρανκ Λάμπαρντ (21 κόντρα στη Μπόλτον) και πέμπτος ο Λες Φέρντιναντ με 20 απέναντι στην Έβερτον. Όπως είναι λογικό, κάθε γκολ και ασίστ του Σαλάχ κόντρα στη Γιουνάιτεντ θα τον ανεβάζει όλο και περισσότερο προς την κορυφή αυτής της ιδιαίτερης στατιστικής κατηγορίας, αφού χρειάζεται μόλις 4 γκολ ή ασίστ για να «πιάσει» τον Ρούνεϊ.

Ο Σαλάχ ψάχνει την τρίτη… τετράδα κόντρα τη Γιουνάιτεντ

Εκ πρώτης όψεως, αυτά τα 4 γκολ ή ασίστ να φαντάζουν πολλά για μόλις ένα ματς, ωστόσο… μιλάμε για Μοχάμεντ Σαλάχ. Και ο Αιγύπτιος εν ζωή θρύλος το έχει κάνει ήδη άλλες δύο φορές! Στο Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 0-5 το 2021, έκανε χατ-τρικ και πρόσθεσε μία ασίστ, ενώ δύο χρόνια αργότερα, σε έναν ακόμη επικό θρίαμβο των «κόκκινων» στο ντέρμπι, με το 7-0 του «Άνφιλντ», είχε σκοράρει δύο φορές και είχε μοιράσει δύο ασίστ.

Σημειώνεται πως σε εκείνο το 7-0, ο Σαλάχ είχε φτάσει σε ένα ακόμη ρεκόρ! Είχε φτάσει τα 129 γκολ στην Premier League και είχε γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ στη σύγχρονη εποχή της μεγάλης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας δεύτερο τον Ρόμπι Φάουλερ (128).

Ο Σλοτ… δεν θέλει να γράψει Ιστορία με τέταρτη σερί ήττα

Την ίδια ώρα όμως που ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα ψάχνει το δικό του ρεκόρ, ώστε να βοηθήσει παράλληλα την ομάδα του να φτάσει σε μια νίκη-ανάσα σε αυτό το σημείο της σεζόν, ο προπονητής του , Άρνε Σλοτ, είναι αυτός που θα προσπαθεί να… μην γράψει Ιστορία – από την ανάποδη! Γιατί αυτό ακριβώς θα κάνει αν χάσει αυτό το ντέρμπι. Θα γίνει ο πρώτος προπονητής των «ρεντς» μετά τον Μπρένταν Ρότζερς πριν από 11 χρόνια και την προ-Κλοπ εποχή, ο οποίος θα χάσει τέσσερα ματς στη σειρά.

Ήταν ο Νοέμβριος της σεζόν 2014-15 όταν η Λίβερπουλ είχε χάσει 1-0 στην έδρα της Νιούκαστλ, με το ίδιο σκορ από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη τρεις μέρες αργότερα, 1-2 από την Τσέλσι του Μουρίνιο στο «Άνφιλντ» και 3-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας σε έναν εφιαλτικό μήνα.

Σαράντα χρόνια πίσω το προηγούμενο αρνητικό σερί

Για να βρει πια κάποιος το αμέσως προηγούμενο σερί τεσσάρων ηττών από τη Λίβερπουλ πρέπει να ανατρέξει στη σεζόν 1986-87, τέσσερις δεκαετίες πίσω. Με τον μύθο της ομάδας, Κένι Νταλγκλίς, στον πάγκο τους, οι «κόκκινοι» είχαν χάσει τέσσερα ματς πρωταθλήματος από τις 22 Μαρτίου έως τις 11 Απριλίου 1987 –εννοείται επί Division 1 τότε αφού ακόμη δεν υπήρχε Premier League.

Τα τέσσερα αποτελέσματα:

22/3/1987 Τότεναμ – Λίβερπουλ 1-0

28/3/1987 Λίβερπουλ – Γουΐμπλεντον 1-2

5/4/1987 Άρσεναλ – Λίβερπουλ 2-1

11/4/1987 Νόριτς – Λίβερπουλ 2-1

Πέντε σερί όταν υποβιβάστηκε!

Για την Ιστορία, η αμέσως χειρότερη επίδοση της Λίβερπουλ, δηλαδή οι 5 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, «εμφανίζονται» για πρώτη φορά στο μακρινό 1953. Από τις 29 Αυγούστου του 1953 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου, η Λίβερπουλ έχασε κατά σειρά 2-0 από τη Μπόλτον (εκτός), 4-0 από τη Νιούκαστλ (εκτός), 5-1 από την Πρέστον (εντός), 2-1 από τη Γουλβς (εκτός) και 2-1 από την Τότεναμ (εκτός), σε ένα τραγικό ξεκίνημα στη σεζόν με μόλις 2 νίκες σε 10 αγωνιστικές.

Σε αυτή τη σεζόν (1953-54) η Λίβερπουλ είχε τερματίσει στην τελευταία θέση της 1st Division και μέχρι σήμερα παραμένει και η τελευταία χρονιά που είχε υποβιβαστεί από την κορυφαία κατηγορία και η δεύτερη μετά το 1903!