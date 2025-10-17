sports betsson
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17 Οκτωβρίου 2025 | 13:53

Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)

Στο πιο παραδοσιακό ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Κυριακή τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να «ψάχνει» μια ιστορική κορυφή και τον Άρνε Σλοτ να θέλει να.. αποφύγει την αρνητική πλευρά της Ιστορίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Spotlight

Το απόγευμα της Κυριακής (18:30), η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ», σε ένα από τα παραδοσιακότερα ντέρμπι στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μια κόντρα που ιστορικά «παράγει» σπουδαία από άποψη θεάματος παιχνίδια, τεράστιες νίκες -και ήττες- μεγάλους πρωταγωνιστές και φυσικά πολλά, πολλά ρεκόρ!

Μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου για τις Εθνικές ομάδες, οι δύο ομάδες επιστρέφουν στην Premier League και μπαίνουν στο ντέρμπι αυτό καθεμιά με τα δικά τους… θέματα προς επίλυση. Στη φιλοξενούμενη Γιουνάιτεντ, ο Ρούμπεν Αμορίμ παραμένει σε δύσκολη θέση παρά τις υποσχέσεις της διοίκησης για πίστωση χρόνου που φτάνει μέχρι και την τριετία! Ταυτόχρονα όμως, οι «κόκκινοι διάβολοι» προέρχονται και από νίκη-βάλσαμο επί της Σάντερλαντ που μάλλον «έσωσε» τη θέση του Πορτογάλου στην άκρη του πάγκου.

Τέσσερα χρόνια μετά τρεις σερί ήττες – πρώτη φορά επί Σλοτ

Αντίθετα, η Λίβερπουλ προέρχεται από το χειρότερο διάστημα της νέας εποχής υπό τον Άρνε Σλοτ και προφανώς θέλει να βάλει ένα στοπ. Η ήττα-σοκ στο 95′ στο ντέρμπι με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» πριν τη διακοπή, ήταν η τρίτη διαδοχική στη σεζόν για τους «ρεντς» που φαίνεται πως επίσης δεν διανύουν και τις καλύτερες μέρες τους σε αγωνιστικό επίπεδο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Λίβερπουλ χάνει τρία συνεχόμενα παιχνίδια (σ.σ. Κρίσταλ Πάλας 2-1, Γαλατάσαραϊ 1-0 οι άλλες δύο) με τον Ολλανδό στον πάγκο της.

Η αμέσως προηγούμενη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, επί Κλοπ, ήταν τέσσερις σεζόν πίσω (2022/23) την Άνοιξη του 2023, όταν αρχικά είχε χάσει 1-0 εκτός έδρας από τη Μπόρνμουθ για το πρωτάθλημα, ακολούθησε ήττα-αποκλεισμός 1-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους «16» του Champions League, με το σερί να κλείνει με συντριβή 4-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο εκτός έδρας ντέρμπι της Premier League.

Ο Αμορίμ κυνηγάει τον Φαν Χάαλ…

Επιστρέφοντας στα της Γιουνάιτεντ, πέρα από το ότι μια πιθανή νίκη της επί της μεγάλης αντιπάλου θα την ξαναβάλει για τα καλά στο κόλπο της Premier League, μειώνοντας στο -3 από τη Λίβερπουλ, θα προσφέρει μια ακόμη ψυχολογική ένεση στον Ρούμπεν Αμορίμ, γιατί θα γίνει ο πρώτος που θα κάνει «διπλό» στον Άνφιλντ μετά από σχεδόν μια δεκαετία!

YouTube thumbnail

Τελευταίος προπονητής της Γιουνάιτεντ που νίκησε στο Άνφιλντ ήταν ο Ολλανδός θρύλος, Λούις Φαν Χάαλ. Ήταν το 0-1 με το γκολ του Γουέιν Ρούνεϊ (78′) στις 17 Ιανουαρίου του 2016 – ένα γκολ που επίσης είχε καταγράψει ένα από τα πολλά ρεκόρ στην ιστορία των ντέρμπι.

Αυτό ήταν το γκολ υπ αριθμόν 176 για τον Ρούνεϊ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με αυτό είχε γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα στην ιστορία της Premier League με μία μόνο ομάδα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τιερί Ανρί που είχε καταγράψει 175 με τη φανέλα της Άρσεναλ.

…και ο Σαλάχ τον Ρούνεϊ!

Fast Forward δέκα χρόνια μετά, σε ένα άλλο Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ», ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι αυτός που απειλεί ένα άλλο ρεκόρ του Ρούνεϊ στο κλασικό αγγλικό ντέρμπι. Προς ώρας, ο «Μο» έχει σκοράρει μόλις 2 φορές σε 7 ματς φέτος και δεν θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη των ρεκόρ της περσινής περιόδου. Ωστόσο αυτό ακριβώς, ένα ιστορικό ρεκόρ, κυνηγάει ο Αιγύπτιος σε αυτό το ντέρμπι.

YouTube thumbnail

Με 13 γκολ καριέρας κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι ο παίκτης με τα περισσότερα απέναντι στους «Κόκκινους Διαβόλους» στην ιστορία της Premier League, ενώ έχει σκοράρει και στα τέσσερα τελευταία απέναντί τους. Επιπλέον, αν συνυπολογιστούν και οι 6 ασίστ του σε αυτό το ντέρμπι, ο Σαλάχ έχει 19 «συμμετοχές» σε γκολ -δηλαδή γκολ και ασίστ- απέναντι στη Γιουνάιτεντ.

Τώρα, κυνηγάει την πρωτιά σε αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία για το αγγλικό πρωτάθλημα, την οποία κατέχει ο θρύλος της Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ. Συγκεκριμένα, ο 39χρονος Άγγλος πρώην επιθετικός και νυν άνεργος προπονητής, είναι ο πρώτος στη λίστα με τις περισσότερες «συμμετοχές» σε γκολ κόντρα σε μία ομάδα, έχοντας καταγράψει 23 γκολ και ασίστ κόντρα στη Νιούκαστλ. Δεύτερος στη λίστα είναι ο Χάρι Κέιν με 22 απέναντι στη Λέστερ, τρίτοι ακολουθούν οι Άλαν Σίρερ (21 κόντρα στη Λιντς) και Φρανκ Λάμπαρντ (21 κόντρα στη Μπόλτον) και πέμπτος ο Λες Φέρντιναντ με 20 απέναντι στην Έβερτον. Όπως είναι λογικό, κάθε γκολ και ασίστ του Σαλάχ κόντρα στη Γιουνάιτεντ θα τον ανεβάζει όλο και περισσότερο προς την κορυφή αυτής της ιδιαίτερης στατιστικής κατηγορίας, αφού χρειάζεται μόλις 4 γκολ ή ασίστ για να «πιάσει» τον Ρούνεϊ.

Ο Σαλάχ ψάχνει την τρίτη… τετράδα κόντρα τη Γιουνάιτεντ

Εκ πρώτης όψεως, αυτά τα 4 γκολ ή ασίστ να φαντάζουν πολλά για μόλις ένα ματς, ωστόσο… μιλάμε για Μοχάμεντ Σαλάχ. Και ο Αιγύπτιος εν ζωή θρύλος το έχει κάνει ήδη άλλες δύο φορές! Στο Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 0-5 το 2021, έκανε χατ-τρικ και πρόσθεσε μία ασίστ, ενώ δύο χρόνια αργότερα, σε έναν ακόμη επικό θρίαμβο των «κόκκινων» στο ντέρμπι, με το 7-0 του «Άνφιλντ», είχε σκοράρει δύο φορές και είχε μοιράσει δύο ασίστ.

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Σημειώνεται πως σε εκείνο το 7-0, ο Σαλάχ είχε φτάσει σε ένα ακόμη ρεκόρ! Είχε φτάσει τα 129 γκολ στην Premier League και είχε γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ στη σύγχρονη εποχή της μεγάλης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας δεύτερο τον Ρόμπι Φάουλερ (128).

Ο Σλοτ… δεν θέλει να γράψει Ιστορία με τέταρτη σερί ήττα

Την ίδια ώρα όμως που ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα ψάχνει το δικό του ρεκόρ, ώστε να βοηθήσει παράλληλα την ομάδα του να φτάσει σε μια νίκη-ανάσα σε αυτό το σημείο της σεζόν, ο προπονητής του , Άρνε Σλοτ, είναι αυτός που θα προσπαθεί να… μην γράψει Ιστορία – από την ανάποδη! Γιατί αυτό ακριβώς θα κάνει αν χάσει αυτό το ντέρμπι. Θα γίνει ο πρώτος προπονητής των «ρεντς» μετά τον Μπρένταν Ρότζερς πριν από 11 χρόνια και την προ-Κλοπ εποχή, ο οποίος θα χάσει τέσσερα ματς στη σειρά.

Ήταν ο Νοέμβριος της σεζόν 2014-15 όταν η Λίβερπουλ είχε χάσει 1-0 στην έδρα της Νιούκαστλ, με το ίδιο σκορ από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη τρεις μέρες αργότερα, 1-2 από την Τσέλσι του Μουρίνιο στο «Άνφιλντ» και 3-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας σε έναν εφιαλτικό μήνα.

Σαράντα χρόνια πίσω το προηγούμενο αρνητικό σερί

Για να βρει πια κάποιος το αμέσως προηγούμενο σερί τεσσάρων ηττών από τη Λίβερπουλ πρέπει να ανατρέξει στη σεζόν 1986-87, τέσσερις δεκαετίες πίσω. Με τον μύθο της ομάδας, Κένι Νταλγκλίς, στον πάγκο τους, οι «κόκκινοι» είχαν χάσει τέσσερα ματς πρωταθλήματος από τις 22 Μαρτίου έως τις 11 Απριλίου 1987 –εννοείται επί Division 1 τότε αφού ακόμη δεν υπήρχε Premier League.

Τα τέσσερα αποτελέσματα:

22/3/1987 Τότεναμ – Λίβερπουλ 1-0
28/3/1987 Λίβερπουλ – Γουΐμπλεντον 1-2
5/4/1987 Άρσεναλ – Λίβερπουλ 2-1
11/4/1987 Νόριτς – Λίβερπουλ 2-1

Πέντε σερί όταν υποβιβάστηκε!

Για την Ιστορία, η αμέσως χειρότερη επίδοση της Λίβερπουλ, δηλαδή οι 5 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, «εμφανίζονται» για πρώτη φορά στο μακρινό 1953. Από τις 29 Αυγούστου του 1953 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου, η Λίβερπουλ έχασε κατά σειρά 2-0 από τη Μπόλτον (εκτός), 4-0 από τη Νιούκαστλ (εκτός), 5-1 από την Πρέστον (εντός), 2-1 από τη Γουλβς (εκτός) και 2-1 από την Τότεναμ (εκτός), σε ένα τραγικό ξεκίνημα στη σεζόν με μόλις 2 νίκες σε 10 αγωνιστικές.

Σε αυτή τη σεζόν (1953-54) η Λίβερπουλ είχε τερματίσει στην τελευταία θέση της 1st Division και μέχρι σήμερα παραμένει και η τελευταία χρονιά που είχε υποβιβαστεί από την κορυφαία κατηγορία και η δεύτερη μετά το 1903!

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)
Euroleague 17.10.25

Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι μετά από μια σπουδαία ανατροπή στο φινάλε και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο από την παρακάμερα, με όσα συνέβησαν στο ματς εντός και εκτός παρκέ.

Σύνταξη
Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο

Η Ρεάλ Μαδρίτης με το Μπερναμπέου εισέρχεται δυναμικά στο εμπορικό και πολιτιστικό πεδίο του αμερικανικού ποδοσφαίρου — ένα βήμα που αλλάζει τον αθλητικό χάρτη της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σταύρος Δημοσθένους: Ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που δολοφονήθηκε στην Κύπρο
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που δολοφονήθηκε στην Κύπρο

Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας, Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε στην Κύπρο μετά από πυροβολισμούς σε αυτοκινητόδρομο - Η πορεία του στη Μεγαλόνησο, η Καρμιώτισσα και ο Απόλλωνας Λεμεσού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Το φανταχτερό και το ακαριαίο 17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω
Τέμπη 17.10.25

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα θα τα σβήσει ο καιρός και του Βασίλη Φεύγα ότι «τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο