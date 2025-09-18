sports betsson
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
17.09.2025 | 23:52
Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:14

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λίβερπουλ πέτυχε δύσκολη αλλά συνάμα σπουδαία νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Άνφιλντ με 3-2, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στην League Phase του Champions League.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έκαναν φανταστικό ξεκίνημα στο παιχνίδι όταν και προηγήθηκαν στο έκτο λεπτό με 2-0, αλλά χρειάστηκε ένα γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο 93’ για να πάρουν το ματς και τους τρεις βαθμούς.

Ο Ολλανδός στόπερ χάρισε το τρίποντο στην Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις, αλλά σίγουρα ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν αυτός που έκανε την διαφορά, καθώς πέτυχε γκολ ενώ είχε και ασίστ.

Ο Αιγύπτιος στράικερ έδωσε την τελική πάσα στον Ρόμπερσον στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, για το 1-0 της Λίβερπουλ και δύο λεπτά αργότερα πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Ήταν ασφαλώς ένα παιχνίδι το οποίο δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ ο διεθνής επιθετικός, καθώς ο Αιγύπτιος άσος της αγγλικής ομάδας έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας, όχι ένα, αλλά δύο φανταστικά ρεκόρ με την φανέλα των «κόκκινων».

Με το γκολ που πέτυχε έγινε ο πρώτος σκόρερ της Λίβερπουλ στο Champions League, φτάνοντας τα 45 τέρματα, ενώ με την ασίστ στον Ρόμπερτσον έφτασε τις 16 τελικές πάσες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον παίκτη της αγγλικής ομάδας στο Champions League.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως η βραδιά ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική για τον διεθνή επιθετικό της αγγλικής ομάδας, καθώς ο Σαλάχ πέτυχε δύο  απίστευτα ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι είναι ο ηγέτης της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Ο Αιγύπτιος έκανε πέρυσι μια φανταστική χρονιά, οδηγώντας την Λίβερπουλ στην κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ και συνεχίζει φέτος στους ίδιους ρυθμούς.

Καταλαβαίνει λοιπόν κάποιος πόσο σημαντική ήταν για τους «κόκκινους» η ανανέωση συμβολαίου του Σαλάχ, καθώς ο διεθνής στράικερ δείχνει και φέτος πως θα ηγηθεί των προσπαθειών της αγγλικής ομάδας.

Και πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η Λίβερπουλ στοχεύει φέτος όχι μόνο στην κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ, αλλά οι «κόκκινοι» θέλουν να κατακτήσουν και το Champions League.

Με τις μεταγραφές μάλιστα που έκαναν είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και ο Σαλάχ παραμένει ένα από τα μεγάλα «όπλα» της αρμάδας του Άρνε Σλοτ.

World
Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Champions League
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
