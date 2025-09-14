sports betsson
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 18:00
Φωτιά στον Έβρο - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μπέρνλι – Λίβερπουλ 0-1: Ο Σαλάχ λύτρωσε τους πρωταθλητές στο 95′
Ποδόσφαιρο 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:12

Μπέρνλι – Λίβερπουλ 0-1: Ο Σαλάχ λύτρωσε τους πρωταθλητές στο 95′

Το γκολ το Σαλάχ με πέναλτι, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε τη νίκη στους «κόκκινους» στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπέρνλι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Spotlight

Στην πρεμιέρα με την Μπόρνμουθ ήταν ο Κιέζα στο 88′. Τη δεύτερη αγωνιστική με τη Νιούκαστλ ήταν ο Ενγκουμόχα στο… 100′.

Την τρίτη ήταν ο Σομποζλάι στο 83′ με την Άρσεναλ και τώρα ο Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σκόραρε με πέναλτι στο 90+5′ και «λύγισε» την Μπέρνλι στο «Τερφ Μουρ» με 1-0 για το 4Χ4 των «κόκκινων» στην Premier League. Μόνη πρώτη η ομάδα του Άρνε Σλοτ που δεν σταματά πουθενά.

Το ματς δεν είχε πολλές φάσεις, με τους γηπεδούχους να παίζουν αμυντικά και να καταστρέφουν σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Μία κεφαλιά του Κονατέ και δύο τελικές από Ρόμπερτσον και Εκιτίκε ήταν ό,τι καλύτερο είχαν οι φιλοξενούμενοι στο πρώτο μέρος. Η πίεση της Λίβερπουλ συνεχίστηκε στο δεύτερο και στο 84′ ο Ουγκοτσούκβου αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Στο 90+3′ ο Χάνιμπαλ… έδωσε τη λύση στους «κόκκινους» με χέρι εντός περιοχής. Ο Σαλάχ ευστόχησε στο πέναλτι στο 90+5′ και έκανε το 1-0 δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Μπέρνλι: Ντουμπράβκα, Γουόκερ, Χάρτμαν, Εστέβε, Έκνταλ, Άντονι (89’ Μπρόια), Ουγκοτσούκβου, Κάλεν (63’ Μέιμπιρ), Λορέν, Τσάουνα (63’ Μορίς Λουίς), Φόστερ (86’ Γουόραλ)

Λίβερπουλ: Άλισον, Κονατέ (87΄Ενγκουμόχα), Κερκέζ, Φαν Ντάικ, Σομποσλάι, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ (46’ Μπράντλεϊ), Βιρτς (87’ Φριμπόνγκ), Χάκπο, Σαλάχ, Εκιτικέ (72’ Κιέζα)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/09

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0
Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1
Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0
Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0
Φούλαμ-Λιντς 1-0
Νιουκάστλ-Γουλβς 1-0
Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2

Κυριακή 14/09

Μπέρνλι-Λίβερπουλ 0-1
Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Η βαθμολογία:

Headlines:
Startups
Επιχειρήσεις: Το στοίχημα της νέας οικονομίας και των startups

Επιχειρήσεις: Το στοίχημα της νέας οικονομίας και των startups

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Commodities
Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής

«Γκέλα» για τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League 2, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄. Νίκησαν Νέστος Χρυσούπολης και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Σύνταξη
On Field 14.09.25

Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε, με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μπάσκετ 14.09.25

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025

Μετά από ένα παιχνίδι «θρίλερ», η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας (92-89) στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής

«Γκέλα» για τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League 2, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄. Νίκησαν Νέστος Χρυσούπολης και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις

Εντός έδρας ισοπαλία ο Ολυμπιακός Β' με τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της Super League 2. Ο Τσαγκαράκης δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Πανιωνίου επειδή προηγήθηκε επιθετικό φάουλ στον Μπότη

Σύνταξη
Νίκες για Αταλάντα και Ουντινέζε
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Νίκες για Αταλάντα και Ουντινέζε

Πρώτο τρίποντο για την Αταλάντα που διέλυσε με 4-1 τη Λέτσε, την ώρα που η Ουντινέζε επικρατούσε με 1-0 στην έδρα της Πίζα.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ

LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – ΑΕΛ, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Σημαντική νίκη για την Καϊράτ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Σημαντική νίκη για την Καϊράτ

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, νίκησε με 1-0 την Ακτόμπε και παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος του Καζακαστάν

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο ματς της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, στάζει μέλι για τον κόσμο: «Τα είχαν κανονίσει πάρα πολύ ωραία και για αυτό είχα και εγώ μια πολύ καλή απόδοση»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος στην πρεμιέρα της Superleague 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ
4813408 14.09.25

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Λίβερπουλ για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Ο Τριάντης… έπαθε Μπέκαμ: Απίθανο γκολ πίσω από το κέντρο για τον Έλληνα χαφ (vids)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ο Τριάντης… έπαθε Μπέκαμ: Απίθανο γκολ πίσω από το κέντρο για τον Έλληνα χαφ (vids)

Ο ομογενής μέσος της αμερικανικής Μινεσότα Γιουνάιτεντ, Νεκτάριος Τριάντης, «μιμήθηκε» τον θρύλο της πιο γνωστής Γιουνάιτεντ, σκοράροντας με ένα απίθανο σουτ πίσω από τη γραμμή του κέντρου...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής

«Γκέλα» για τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League 2, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄. Νίκησαν Νέστος Χρυσούπολης και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής
On Field 14.09.25

Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε, με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»
Στιγμιότυπα ζωής 14.09.25

Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»

Γεμάτο από εμβληματικές φωτογραφίες που όρισαν τη ζωή και καριέρα του, ο Στεφ Κάρι αποκαλύπτει στο λεύκωμα Shot Ready τα μαθήματα ζωής που τον έκαναν ό,τι είναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
Go Fun 14.09.25

Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας

Έχετε δει τον άνθρωπο με το καπέλο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Hat Man, την φιγούρα που εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025
Μπάσκετ 14.09.25

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025

Μετά από ένα παιχνίδι «θρίλερ», η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας (92-89) στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
14 Σεπτεμβρίου 14.09.25

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις

Εντός έδρας ισοπαλία ο Ολυμπιακός Β' με τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της Super League 2. Ο Τσαγκαράκης δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Πανιωνίου επειδή προηγήθηκε επιθετικό φάουλ στον Μπότη

Σύνταξη
Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μία ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μία ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους

Οι κάτοικοι της Νότιας Ευρώπης εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία το αν λαμβάνουν δίκαιο μισθό, ενώ οι εργαζόμενοι στις σκανδιναβικές χώρες είναι λιγότερο προβληματισμένοι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα
«Πίσω από την γλάστρα με το γιασεμί...» 14.09.25

Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα

Χθες, Σάββατο η Άννα Βίσση γέμισε (ξανά) το Καλλιμάρμαρο με περισσότερους από 60.000 ανθρώπους. Απόψε, Κυριακή, γράφει Ιστορία, με τη δεύτερη σερί sold out συναυλία της. Δυο βραδιές. 130.000 άνθρωποι. Σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Νίκες για Αταλάντα και Ουντινέζε
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Νίκες για Αταλάντα και Ουντινέζε

Πρώτο τρίποντο για την Αταλάντα που διέλυσε με 4-1 τη Λέτσε, την ώρα που η Ουντινέζε επικρατούσε με 1-0 στην έδρα της Πίζα.

Σύνταξη
Καπνισάκης: Η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών, ξεθάβει ακροδεξιά «τσεκούρια»
Κίνημα Δημοκρατίας 14.09.25

Καπνισάκης: Η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών, ξεθάβει ακροδεξιά «τσεκούρια»

«Η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά "τσεκούρια" τεχνητής πόλωσης μήπως και αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά της προβλήματα», επισημαίνει ο Μανώλης Καπνισάκης

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς, καταδικάζουμε το «κράτος τρομοκράτη» του Ισραήλ
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

Ανδρουλάκης: Καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς, καταδικάζουμε το «κράτος τρομοκράτη» του Ισραήλ

«Ο μόνος δρόμος λοιπόν για τον κ. Νετανιάχου είναι να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ

LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – ΑΕΛ, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Σημαντική νίκη για την Καϊράτ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Σημαντική νίκη για την Καϊράτ

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, νίκησε με 1-0 την Ακτόμπε και παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος του Καζακαστάν

Σύνταξη
Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 
Pet Gala 14.09.25

Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 

Ένας κακοποιημένος σκύλος που έτρεμε από τον φόβο του έγινε η έμπνευση για μια νέα κατηγορία δημιουργιών και ο Άντονι Ρούμπιο έγινε ο πρώτος επίσημος pet couturier στην Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης καταφέρνοντας να ενώσει τον κόσμο της κομψότητας με την προστασία των ζώων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.09.25

Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο

Η Washington Post εξηγεί πως ο δολοφονημένος Τσάρλι Κερκ αξιοποίησε αριστοτεχνικά το ψηφιακό του αποτύπωμα για να ανεβάσει δραματικά τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο ματς της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, στάζει μέλι για τον κόσμο: «Τα είχαν κανονίσει πάρα πολύ ωραία και για αυτό είχα και εγώ μια πολύ καλή απόδοση»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες
89η ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες

«Να συνεργαστούμε για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη ΝΔ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο...», είπε για τις ενδεχόμενες συνεργασίες την επόμενη μέρα των εκλογών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ
Φόβος αντιδράσεων 14.09.25

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Στις συναντήσεις Ρούμπιο-Νετανιάχου θα συζητηθεί η αντίδραση ΗΠΑ-Ισραήλ στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους. Επίσης, το Τελ Αβίβ θέλει να δει μέχρι πού φτάνει η στήριξη των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος στην πρεμιέρα της Superleague 2.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο