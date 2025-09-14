Μπέρνλι – Λίβερπουλ 0-1: Ο Σαλάχ λύτρωσε τους πρωταθλητές στο 95′

Στην πρεμιέρα με την Μπόρνμουθ ήταν ο Κιέζα στο 88′. Τη δεύτερη αγωνιστική με τη Νιούκαστλ ήταν ο Ενγκουμόχα στο… 100′.

Την τρίτη ήταν ο Σομποζλάι στο 83′ με την Άρσεναλ και τώρα ο Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σκόραρε με πέναλτι στο 90+5′ και «λύγισε» την Μπέρνλι στο «Τερφ Μουρ» με 1-0 για το 4Χ4 των «κόκκινων» στην Premier League. Μόνη πρώτη η ομάδα του Άρνε Σλοτ που δεν σταματά πουθενά.

Το ματς δεν είχε πολλές φάσεις, με τους γηπεδούχους να παίζουν αμυντικά και να καταστρέφουν σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Μία κεφαλιά του Κονατέ και δύο τελικές από Ρόμπερτσον και Εκιτίκε ήταν ό,τι καλύτερο είχαν οι φιλοξενούμενοι στο πρώτο μέρος. Η πίεση της Λίβερπουλ συνεχίστηκε στο δεύτερο και στο 84′ ο Ουγκοτσούκβου αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Στο 90+3′ ο Χάνιμπαλ… έδωσε τη λύση στους «κόκκινους» με χέρι εντός περιοχής. Ο Σαλάχ ευστόχησε στο πέναλτι στο 90+5′ και έκανε το 1-0 δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Μπέρνλι: Ντουμπράβκα, Γουόκερ, Χάρτμαν, Εστέβε, Έκνταλ, Άντονι (89’ Μπρόια), Ουγκοτσούκβου, Κάλεν (63’ Μέιμπιρ), Λορέν, Τσάουνα (63’ Μορίς Λουίς), Φόστερ (86’ Γουόραλ)

Λίβερπουλ: Άλισον, Κονατέ (87΄Ενγκουμόχα), Κερκέζ, Φαν Ντάικ, Σομποσλάι, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ (46’ Μπράντλεϊ), Βιρτς (87’ Φριμπόνγκ), Χάκπο, Σαλάχ, Εκιτικέ (72’ Κιέζα)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/09

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0

Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ-Λιντς 1-0

Νιουκάστλ-Γουλβς 1-0

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2

Κυριακή 14/09

Μπέρνλι-Λίβερπουλ 0-1

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Η βαθμολογία: