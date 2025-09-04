sports betsson
Το American Dream της Λίβερπουλ: Πώς οι «reds» έσπασαν κάθε ρεκόρ εξόδων για μεταγραφές
Ποδόσφαιρο 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:10

Η Λίβερπουλ ξόδεψε «τρελά» χρήματα για μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι μόνο και μόνο γιατί οι Αμερικάνοι της FSG γνωρίζουν καλά το μοτίβο της επιτυχίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η φετινή άκρως επιθετική μεταγραφική πολιτική της Λίβερπουλ και τα ιλιγγιώδη ποσά που ξοδεύτηκαν για μεταγραφές παικτών, όπως αυτή του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ, είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου. Αυτό που βλέπει ο πολύς κόσμος και αναρωτιέται «μα πώς γίνεται να ξοδεύει τόσα χρήματα;». Που τα βρίσκει; Πως δεν… φαλιρίζει; Τι κάνει το περίφημο Financial Fair Play της UEFA; Ερωτήματα λογικά, που όμως έχουν ακόμη πιο λογικές απαντήσεις. Το «παγόβουνο» δολαρίων -και λιρών- που ακούει στο όνομα Fenway Sports Group ή FSG, ο αμερικανικός επιχειρηματικός κολοσσός που αγόρασε το 2010 τον ιστορικό βρετανικό σύλλογο, φροντίζει για αυτές.

Η ηγεσία της FSG

Η εποχή Κλοπ φάνηκε πως θα είναι η πιο «χρυσή» στην ιστορία του συλλόγου, όμως οι στυγνοί Αμερικάνοι τεχνοκράτες αποδεικνύουν ότι οι business δεν σταματούν ποτέ. Ο πιο αισιόδοξος κάτοικος του Μεγάλου Λιμανιού και φαν των «ρεντς», δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει το πόσο καλύτερη θα ήταν η συνέχεια. Παρότι ο ίδιος ο Γιούργκεν Κλοπ είχε εγγυηθεί από την πρώτη μέρα για το ότι όλοι θα έπρεπε να κοιμούνται ήσυχοι με τον Ολλανδό, Άρνε Σλοτ, στο τιμόνι της ομάδας.

Το καλοκαίρι του μισού δις ευρώ!

Ακόμη περισσότερο, σίγουρα δύσκολα θα προέβλεπε κάποιος και το φετινό καλοκαίρι της ομάδας. Μια μεταγραφική περίοδος κατά την οποία ξοδεύτηκε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ! Αυτοί που βεβαίως κάνουν κουμάντο, όχι μόνο το είχαν προβλέψει, αλλά το είχαν σχεδιάσει βήμα προς βήμα, με ψυχρή επιχειρηματική μεθοδικότητα. Όχι βεβαίως με… ονόματα και διευθύνσεις, αλλά αναγνωρίζοντας ότι η σταδιακή ανά τα χρόνια βελτίωση της ομάδας σε αγωνιστικό επίπεδο και η αντίστοιχη ικανότητά της να ξοδεύει υπέρμετρα, θα ήταν το αποτέλεσμα της δικής τους μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής.

«It’s all business» λένε πάντα οι Αμερικάνοι και το ποδόσφαιρο στο δικό τους το μυαλό, όσο… άσχετοι και αν μπορεί να είναι με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, στο τέλος της ημέρας δεν έχει καμία απολύτως διαφορά με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία επιχειρήσεων. Τα νούμερα των ισολογισμών, το marketing, η επιχειρηματικότητα, δεν καταλαβαίνουν άλλωστε από… 4-4-2 ή 4-3-3, από «ψευτο-ενιάρια», «registas» και «gegenpress», από ομάδες-θρύλους και παίκτες-σύμβολα. Στο τέλος της ημέρας, τα μοναδικά σύμβολα που καταλαβαίνουν είναι τα αριθμητικά: του συν και του πλην.

Μέσω λοιπόν μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πρακτικά 15 χρόνια πριν, οι Αμερικάνοι δείχνουν στους κατοίκους του ταπεινού Μέρσεϊσαϊντ ότι μπορούν και αυτοί να ζήσουν το δικό τους «American Dream», ακολουθώντας την αγαπημένη ομάδα τους. Η οποία με την ικανότητά της να βελτιώνεται αργά και σταθερά σε οτιδήποτε περιλαμβάνει ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος εκτός των τεσσάρων γραμμών, έφτασε να παίζει ξανά το πιθανότατα καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Ακολούθως, έφτασε στο ξεκίνημα της σεζόν 2025-26, να σπάει χωρίς κανένα προβληματισμό και δισταγμό όλα τα ρεκόρ μεταγραφών, αφήνοντας υποσχέσεις για ένα ακόμη πιο λαμπρό μέλλον.

Τα 3 φετινά μεταγραφικά ρεκόρ της Λίβερπουλ

Τι ακριβώς έκανε η Λίβερπουλ αυτό το καλοκαίρι; H εν λόγω λίστα περιλαμβάνει μόνο ρεκόρ. Πολύ ακριβά ρεκόρ…

  1. Είναι η ομάδα που ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα σε όλη την Ευρώπη, με τα €484.680.000 που έδωσε για την αγορά 7 ποδοσφαιριστών. Αξιοσημείωτο είναι πως η 2η της σχετικής λίστας, Τσέλσι, έδωσε περίπου 154 εκατ. ευρώ λιγότερα. – Το συγκεκριμένο ποσό είναι και ρεκόρ για την ιστορία του συλλόγου.
  2. Είναι η ομάδα με την «ακριβότερη» μεταγραφική περίοδο στην ιστορία της Premier League. Το ποσό που αγγίζει το μισό δις ευρώ αποτελεί ποσό-ρεκόρ για αγορές παικτών από μία ομάδα της κορυφαίας αγγλικής κατηγορίας σε ένα «παράθυρο». Δεύτερη και τρίτη καταχώρηση στη λίστα, ανήκουν αμφότερες στην Τσέλσι η οποία το καλοκαίρι του 2023/24 ξόδεψε 464,1 εκατ. ευρώ και τον χειμώνα του 2022/23 ξόδεψε 329,5 εκατομμύρια ευρώ.
  3. Είναι η ομάδα με τις τρεις ακριβότερες αγορές παικτών για φέτος σε όλη την Ευρώπη:
    1η θέση: Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιουκάστλ για 145 εκατ. ευρώ
    2η θέση: Φλόριαν Βιρτς από Λεβερκούζεν για 125 εκατ. ευρώ
    3η θέση: Ουγκό Εκιτικέ από Άιντραχτ για 95 εκατ. ευρώ

Οι μεταγραφές της Λίβερπουλ για το καλοκαίρι της σεζόν 2025/26

Προσθήκες

Αλεξάντερ Ίσακ €145.000.000 (Νιούκαστλ)
Φλόριαν Βιρτς €125.000.000 (Λεβεκούζεν)
Ουγκό Εκιτικέ €95.000.000 (Άιντραχτ Φρανκφούρτης)
Μίλος Κέρκεζ €46.900.000 (Μπόρνμουθ)
Τζέρεμι Φρίμπονγκ €40.000.000 (Λεβερκούζεν)
Τζιοβάνι Λεόνι €31.000.000 (Πάρμα)
Άρμιν Πέκσι €1.780.000 (Πούσκας)
Φρέντι Γούντμαν Ελεύθερος (Πρέστον)

Σύνολο αγορών: €484.680.000

Αποχωρήσεις

Λουίς Ντίας €70.000.000 (Μπάγερν Μονάχου)
Ντάρβιν Νούνιες €53.000.000 (Αλ Χιλάλ)
Τζαρέλ Κουάνσα €35.000.000 (Λεβερκούζεν)
Μπεν Ντόουκ €23.200.000 (Μπόρνμουθ)
Κουίβιν Κέλεχερ €14.800.000 (Μπρέντφορντ)
Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ €10.000.000 (Ρεάλ Μαδρίτης)
Τάιλερ Μόρτον €10.000.000 (Λιόν)
Νατ Φίλιπς €3.500.000 (Γουέστ Μπρομ)

Σύνολο πωλήσεων: €265.180.000
Ζημία: €120.180.000

Ρόστερ 700 εκατομμυρίων ευρώ

Αν στο παραπάνω ποσό-ρεκόρ για μεταγραφές, προστεθούν και τα συμβόλαια που έχει να πληρώσει και τα οποία ανέρχονται στα 154.440.000 λίρες ή 177.819.127 ευρώ, προκύπτει ότι μονάχα οι παίκτες της πρώτης ομάδας, θα κοστίσουν στη Λίβερπουλ για τη σεζόν 2025-26 το… μάλλον εξωφρενικό ποσό των 662.499.127 ευρώ.

Η λίστα με τα φετινά συμβόλαια της Λίβερπουλ.

Χωρίς σε όλα τα παραπάνω να υπολογίζονται bonus παικτών, bonus μάνατζερ, συμβόλαια και μισθοί του τεχνικού τιμ, μισθοί του υπόλοιπου ποδοσφαιρικού τμήματος και των υπαλλήλων του συλλόγου σε όλα τα πόστα, λειτουργικά έξοδα του ανθρώπινου δυναμικού, έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, λειτουργικά έξοδα και επενδύσεις για γήπεδο, προπονητικό κέντρο και λοιπές εγκαταστάσεις, λειτουργικά έξοδα για τις ακαδημίες και τις «μικρές» ομάδες της, έξοδα marketing και διαφημίσεων και… οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι προφανές πως τα έξοδα ενός συλλόγου όπως η Λίβερπουλ, μπορεί για μια σεζόν να μπουν… αρκετά μέσα στο δισεκατομμύριο!

Η άλλη μισή αλήθεια: Όταν… μιλάει το δολάριο

Τα έξοδα όμως, οι επενδύσεις, οι υποχρεώσεις, είναι πάντα μονάχα η μισή αλήθεια στις business. Στην περίπτωση της Λίβερπουλ, η άλλη μισή, το πώς δηλαδή λειτουργεί σαν εταιρεία, είναι εδώ και χρόνια σεμιναριακού επιπέδου.

Οι Αμερικάνοι ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ με το τρόπαιο του Champions League το 2019.

Όπως προκύπτει από τα απλά νούμερα που έχουν ήδη αναφερθεί, οι «κόκκινοι» ναι μεν αγοράζουν ακριβά, αλλά ταυτόχρονα πουλάνε και ακριβά. Και πουλάνε σταθερά και με διάρκεια. Το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε, πούλησαν παίκτες για 265 εκατ. ευρώ και το αποτέλεσμα είναι ζημία 120 εκατ. ευρώ. Εκ πρώτης όψεως ένα μεγάλο ποσό, που όμως είναι σχεδόν… αμελητέο για τα μεγαθήρια της σύγχρονης εποχής της Premier League. Και αν αυτό ακούγεται υπερβολικό, στην περίπτωση της Λίβερπουλ, ο σύλλογος μπορεί να το «καλύψει» -και με το παραπάνω- με τις υπόλοιπες κορυφαίες business του!

Προσφάτως, το αμερικανικό The Athletic των New York Times, προσέλαβε τον Άγγλο ορκωτό λογιστή, Κρις Γουΐδερσπουν, ώστε να ξεκινήσει μια στήλη κατά την οποία θα αναλύεται οτιδήποτε έχει σχέση με το οικονομικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ο ίδιος, οπαδός της Σάντερλαντ και προφανώς φαν του ποδοσφαίρου, έπεσε αμέσως στα… βαθιά. Με μια μακροσκελή ανάλυσή του και αφού πρώτα «ξεψάχνισε» και τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της… ΠΑΕ Λίβερπουλ για το 2023-24, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα: οι business και τα δολάρια της FSG δεν ήταν τελικά… κακός βραχνάς για τον ιστορικό σύλλογο και τους παραδοσιακούς οπαδούς του. Ήταν ο λόγος της εκτόξευσης!

Ο πιο κερδοφόρος αγγλικός σύλλογος – κοντά στα 150 εκατ.

Τελικά πως η Λίβερπουλ μπορεί και ξοδεύει τόσα χρήματα; Οι απαντήσεις, στα νούμερα…

Τα τρία πρώτα χρόνια της εποχής FSG, η Λίβερπουλ μετρούσε ήδη ζημία 139,6 εκατ. λιρών. Όμως κάθε επιτυχία στις επιχειρήσεις εξ ορισμού ξεκινά είτε με μια… μεγάλη δόση τύχης, είτε με σταθερές και στοχευμένες επενδύσεις. Στην περίπτωση των «κόκκινων», ισχύει το δεύτερο. Παρά τις μεγάλες απώλειες, την τελευταία δεκαετία πλέον (2015-2025), η Λίβερπουλ παραμένει η πιο κερδοφόρα αγγλική ομάδα. Για το διάστημα αυτό και συγκεκριμένα τις σεζόν 2014/15 έως 2023/24, το προ φόρων κέρδος των 136,2 εκατ. λιρών είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα σε κάθε άλλη ομάδα της Premier League, με τη Σίτι να ακολουθεί με πάνω από 10 εκατ. λίρες λιγότερα.

Ο σύλλογος με τις περισσότερες επενδύσεις – σχεδόν μισό δις

Συνεχίζοντας το… textbook σχέδιο για κάθε επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί, η Λίβερπουλ είναι αυτή τη δεκαετία και ο αγγλικός σύλλογος με τις περισσότερες επενδύσεις, ανάμεσα σε αυτούς που στο ίδιο διάστημα δεν έχουν κατασκευάσει νέο γήπεδο. Έχει επενδύσει -και εννοείται πως εδώ δεν γίνεται λόγος για αγορές παικτών και οτιδήποτε σχετικό- ένα ποσό που ανέρχεται στα 368,4 εκατ. λίρες ή 424.6 εκατ. ευρώ!

Αγορές μισού δις φέτος αλλά 7η στο ξόδεμα και 3η σε πωλήσεις

Αποθεματικό… Η άλλη έννοια που σπάνια κανείς υπολογίζει στις οικονομικές ποδοσφαιρικές κουβέντες. Ναι μεν η Λίβερπουλ έδωσε φέτος τρελά χρήματα για αγορές παικτών, αλλά συνολικά τις τελευταίες 5 σεζόν ως και τη σεζόν 2023/24, ήταν 7η στη σχετική λίστα της Premier League. Στη δε δεκαετία που προηγήθηκε -εξαιρώντας το φετινό καλοκαίρι που μάλλον βελτίωσε ακόμη περισσότερο τη θέση της- η Λίβερπουλ βρισκόταν στην τρίτη θέση ανάμεσα στις ομάδες της Premier League με τις ακριβότερες πωλήσεις, με ένα ποσό που έφτανε τα 523,1 εκατ. ευρώ. Μαζί με τα φετινά 265,1 εκατ. ευρώ, το νούμερο είναι μάλλον αρκετό από μόνο του για να αποτελέσει ένα μικρό δείγμα του πώς η Λίβερπουλ μπορεί να ξοδεύει τα χρήματα που ξοδεύει. Η κουβέντα όμως δεν σταματά εκεί…

Αύξηση εσόδων σε όλες τις κατηγορίες

Αναλύοντας τον ισολογισμό της σεζόν 2023/24, τα στοιχεία που προκύπτουν εξηγούν ακόμη βαθύτερα την δυνατότητα της Λίβερπουλ να ξοδεύει σε αυτά τα επίπεδα.

Τη σεζόν 2023-24 έκανε ρεκόρ εσόδων, παρότι αγωνίστηκε στο Europa League, με το ποσό να αγγίζει τα 613,8 εκατ. λίρες. Μια ετήσια αύξηση της τάξης του 3% (σ.σ. 20 εκατ. λίρες) παρότι τα έσοδά της από τα τηλεοπτικά δικαιώματα εκείνης της σεζόν ήταν σημαντικά μειωμένα (κατά 16% ή 37,9 εκατ. λίρες) λόγω της απουσίας από το Champions League. Η πτώση αυτή, ισοσκελίστηκε από αισθητά βελτιωμένα εμπορικά έσοδα κατά τις ημέρες των αγώνων και τα εισιτήρια, τα έσοδα από τα οποία -προ διετίας- ξεπέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία του κλαμπ τα 100 εκατ. λίρες για μία σεζόν! Ακόμη πιο επιδραστικά σε αυτή την ιστορική άνοδο στα έσοδα των «ρεντς», ήταν τα έσοδα από χορηγίες και διαφημίσεις που έφτασαν τα 308,4 εκατ. λίρες. Ποσό ρεκόρ και αυτό ιστορικά για τον σύλλογο, για τη συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων.

Η ραγδαία βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου, αποτέλεσε ουσιαστικά και το πρώτο θεμέλιο για τη δουλειά του Άρνε Σλοτ. Ο Ολλανδός τεχνικός ανέλαβε μια ομάδα που γνώριζε ότι η ήδη ισχυρή οικονομική βάση της, είχε εκτοξευθεί και συνεπώς θα μπορούσε σύντομα να του παρέχει κάθε αγωνιστική πολυτέλεια, χωρίς να… αυτοκαταστρέφεται. Στην πρώτη σεζόν του Σλοτ στον πάγκο της, η Λίβερπουλ συνέχισε αυτή την πολιτική του… ακραίου τεχνοκρατισμού, ως προετοιμασία για αυτά που θα ακολουθούσαν.

Άρχισε να… γεννάει χρήμα

Αντί να ξοδέψει όσο θα μπορούσε, ο Σλοτ και οι συνεργάτες του, μελέτησαν την αγορά, μελέτησαν την ομάδα που είχαν στα χέρια τους και ξόδεψαν όσο χρειαζόταν. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ακόμη θετικό πρόσημο για τους λογιστές: πούλησε δύο παίκτες (Φαν ντεν Μπεργκ και Καρβάλιο) και έβγαλε 47 εκατ. (ευρώ), αγόρασε δύο (Μαμαρντασβίλι και Κιέζα) και ξόδεψε 42 εκατομμύρια. Συνολικό κέρδος 5 εκατομμυρίων και σε αυτή την κατηγορία.

Η δε πώληση του 23χρονου Ολλανδού στόπερ, Σεπ Φαν ντεν Μπεργκ στη Μπρέντφορντ για 23,6 εκατ. ευρώ, δείχνει ακριβώς την ικανότητα του συλλόγου να… γεννάει χρήμα: ένα παιδί που αγοράστηκε 18 χρονών από την Τσβόλε για 1,9 εκατ. ευρώ, έκτοτε έπαιξε δανεικός σε Πρέστον, Σάλκε, και Μάιντς, πουλήθηκε 5 χρόνια αργότερα για ένα ποσοστό κέρδους της τάξης του 1150%, έχοντας καταγράψει μόλις 4 συμμετοχές και 271 αγωνιστικά λεπτά στην πρώτη ομάδα των «κόκκινων».

«Χρυσές» εμπορικές και χορηγικές συμφωνίες – Ξανά Adidas

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2024/25, όλα τα παραπάνω οικονομικά δεδομένα διατηρήθηκαν λίγο έως πολύ στα ίδια επίπεδα. Fast forward ένα χρόνο μετά και έχοντας ήδη κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα στην εποχή Σλοτ, η Λίβερπουλ μπήκε στον Αύγουστο του 2025 πετυχαίνοντας μια ακόμη ιστορική συμφωνία επιστρέφοντας στην Adidas, ένα deal που θα της αποφέρει ακόμη περισσότερα έσοδα από ότι το προηγούμενο με τον έτερο παγκόσμιο αθλητικό κολοσσό, τη Nike.

Η συμφωνία με τη Nike έφερνε για τη Λίβερπουλ ετήσια έσοδα 30 εκατ. λιρών, συν ποσοστό 20% ανά σεντ από πωλήσεις αθλητικού υλικού με το λογότυπο της ομάδας. Έτσι, στον τελευταίο χρόνο της συμφωνίας, για παράδειγμα, τα συνολικά έσοδα από τη συμφωνία ξεπέρασαν τα 60 εκατ. λίρες (σ.σ. 77,5 εκατ. δολάρια) για τους «κόκκινους». Παρότι οι ακριβείς λεπτομέρειες της νέας συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2025 και θα διαρκέσει μίνιμουμ ως τη σεζόν 2029-30, δεν έχουν διαρρεύσει, τα ρεπορτάζ των ημερών θεωρούσαν δεδομένο ότι τα ετήσια στάνταρ έσοδα της Λίβερπουλ από την Adidas θα είναι αρκετά πάνω από τα 60 εκατ. λίρες.

Φανέλα, διαφημίσεις, χορηγίες, μπόνους: Πάνω από μισό δις ευρώ!

Άλλες εμπορικές συμφωνίες της Λίβερπουλ περιλαμβάνουν τα εξής:

  • η διαφήμιση του τραπεζικού ομίλου Standard Chartered στο μπροστά μέρος της φανέλας της, της αποφέρει 57,6 εκατ. ευρώ (50 εκατ. λίρες) ετησίως.
  • η χορηγική συμφωνία της Λίβερπουλ με το πολυεθνικό ασφαλιστικό γκρουπ AXA για το προπονητικό της κέντρο, της αποφέρει ακόμη 23 εκατ. ευρώ ετησίως (20 εκατ. λίρες).
  • η διαφήμιση του τουριστικού ομίλου Expedia στο μανίκι της φανέλας, προσφέρει ακόμη 17,2 εκατ. ευρώ (15 εκατ. λίρες) τον χρόνο.

Στο ξεκίνημα της σεζόν 2023/24 η Λίβερπουλ ξεκίνησε επίσης νέες εμπορικές συμφωνίες με τις UPS, Orion Innovation, Google και Peloton, που έκτοτε της αποφέρουν ακόμη 51,8 εκατ. ευρώ το χρόνο (45 εκατ. λίρες. Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκονται και οι μακροχρόνιες χορηγικές συμφωνίες με τις Carlsberg, EA Sports και Nivea, ενώ από τη σεζόν 2024/25 ξεκίνησε συνεργασίες και με τις Engelbert Strauss, Husqvarna, Japan Airlines και Visit Maldives.

Ταυτόχρονα, μονάχα την περσινή σεζόν, υπάρχουν και τα «χρυσά» αγωνιστικά μπόνους. Η κατάκτηση της Premier League της έδωσε 207 εκατ. ευρώ (180 εκατ. λίρες), ενώ η πρώτη θέση στη League Phase του Champions League ακόμη 92 εκατ. ευρώ (80 εκατ. λίρες).

Τα γνωστά έσοδα από τις παραπάνω συμφωνίες και επιτυχίες, ανέρχονται στα 449 εκατ. ευρώ, με το πλήρες ποσό από όλα τα εμπορικά deal της Λίβερπουλ να είναι προφανώς αρκετά μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, αν σε αυτά τα 449 προστεθούν και τα 69 εκατ. ευρώ από την Adidas, τότε τα έσοδα των «ρεντς» ξεπερνούν το μισό δις ευρώ!

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζονται και τα δύο αξιοσημείωτα νούμερα από το προηγούμενο οικονομικό έτος της Λίβερπουλ, που έχουν ως εξής:

  1. αύξηση των εσόδων στις ημέρες των αγώνων σε μία σεζόν κατά 22 εκατ. λίρες στα 102 εκατ. λίρες, για πρώτη φορά ξεπερνώντας τα 100 εκατ. λίρες. Συνολικό έσοδο σε ευρώ: 117,5 εκατομμύρια.
  2. αύξηση των εσόδων από εμπορικές και χορηγικές συμφωνίες σε μία σεζόν κατά 36 εκατ. λίρες στα 308 εκατ. λίρες, για πρώτη φορά ξεπερνώντας τα 300 εκατ. λίρες. Συνολικό έσοδο σε ευρώ: 355 εκατομμύρια.

Το μοτίβο της επιτυχίας

Όλες οι επενδύσεις και όλες οι επιτυχίες που τις ακολουθούν, παίρνουν ένα ήδη θρυλικό brand name και το εκτοξεύουν σε δυσθεώρητα επίπεδα. Τα μέλη της Λίβερπουλ ξεπέρασαν πέρσι τα 250.000, ένα ακόμη ρεκόρ για τον σύλλογο. Την ίδια ώρα, ρεκόρ σπάνε και στον ψηφιακό… κόκκινο πλανήτη. Είναι ο σύλλογος της Premier League με το μεγαλύτερο engagement στα social media, με πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο «καταχωρήσεις» το χρόνο.

Αύξηση-ρεκόρ κατέγραψε ο σύλλογος και στους συνολικούς ακόλουθους σε όλες τις πλατφόρμες, κατά 37 εκατομμύρια followers. Σύμφωνα με την ετήσια (2025) έκθεση του Brand Finance, της μεγαλύτερης εταιρίας παγκοσμίως που καταγράφει την αξία των διαφόρων brands ανά κλάδους επιχειρήσεων, η Λίβερπουλ είναι στην 3η θέση των πιο πολύτιμων ποδοσφαιρικών brands, μαζί με την Μάντσεστερ Σίτι και πίσω μονάδα από Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Το οικονομικό μοτίβο είναι πια ξεκάθαρο: Για κάθε μισό δις… κάτω, η Λίβερπουλ προσθέτει στους λογαριασμούς της περισσότερο από μισό δις πάνω. Και σιγά σιγά, αρχίζει και διαμορφώνεται ένα ακόμη μοτίβο. Για κάθε έναν δύσπιστο οπαδό της Λίβερπουλ γύρω από την επίδραση της Fenway Sports Group στην αγωνιστική καθημερινότητα και συνολικά στην ιστορία του συλλόγου, τα τελευταία χρόνια υπάρχει πλέον πάνω από ένας που έχει πειστεί.

Άλλωστε, όπως λένε και οι ίδιοι οι Αμερικάνοι, «money talks, bullshit walks».

Όταν το χρήμα μιλάει, οι… χαζομάρες φεύγουν.

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
