Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)

Η μεταγραφική περίοδος του φετινού καλοκαιριού έκλεισε στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης και έγινε… χαμός. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν ήταν τεράστια, με την Premier League να είναι αυτή που έφερε τα πάνω κάτω και φέτος.

Συγκεκριμένα, οι σύλλογοι από το Νησί ξόδεψαν συνολικά πάνω από 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές, την ώρα που οι ισπανικές, οι γαλλικές, οι γερμανικές και οι ιταλικές ομάδες μαζί έβγαλαν από τα ταμεία τους 3,378 δισεκατομμύρια, ήτοι 200 εκατομμύρια λιγότερα από την Premier League.

Τα ποσά που έβγαλαν από τα ταμεία τους οι αγγλικές ομάδες προκαλούν… ίλιγγο, ενώ το transfermarkt αποκάλυψε τις ομάδες που ξόδεψαν τα περισσότερα στο μεταγραφικό παζάρι σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι χωρίς αμφιβολία το γεγονός πως από τους 10 συλλόγους της λίστας οι 9 (!) είναι από το Νησί.

Φυσικά η ομάδα που είναι στην κορυφή της λίστας δεν είναι άλλη από τη Λίβερπουλ που έβγαλε από τα ταμεία της φέτος 482 εκατ. ευρώ για μεταγραφές, περίπου 154 εκατ. ευρώ παραπάνω από τη 2η της λίστας, που είναι η Τσέλσι. Οι «μπλε» που κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το φετινό καλοκαίρι προχώρησαν σε αρκετές κινήσεις με πιο ακριβή αυτή του Ζοάο Πέδρο από την Μπράιτον (63.7 εκατ. ευρώ) και συνολικά δαπάνησε 328 εκατ. ευρώ για μεταγραφές. Στην τρίτη θέση είναι η Άρσεναλ που έκανε αρκετές κινήσεις φέτος ξοδεύοντας σχεδόν 300 εκατ. ευρώ (294 για την ακρίβεια).

Το εντυπωσιακό φινάλε των μεταγραφών στο Νησί και το απίθανο… ντεμαράζ από Νιούκαστλ και Νότιγχαμ Φόρεστ τις έφερε στην 4η και στην 6η θέση αντίστοιχα, με τους «Reds» να έχουν ξοδέψει φέτος συνολικά 237 εκατ. ευρώ για 13 ποδοσφαιριστές, σε μια ιστορική χρονιά, όπου επέστρεψαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα αγωνιστούν στη League Phase του Europa League.

Οι 10 ομάδες που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το φετινό καλοκαίρι:

Από εκεί και πέρα στην 5η θέση της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έκανε πέντε μεταγραφές και έδωσε συνολικά 215 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη μοναδική ομάδα που βρίσκεται στη λίστα και δεν είναι από την Premier League, αυτή είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που έχει δώσει 198 εκατ. ευρώ και είναι στην 9η θέση.

Ωστόσο, οι «ασπιρίνες» κατάφεραν να προχωρήσουν σε μια τεράστια επένδυση το καλοκαίρι, αλλά να απολύσουν τον Έρικ Τεν Χαγκ από την 1η Σεπτέμβρη και μετά το κακό ξεκίνημα στις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Ο Ίσακ, η Λίβερπουλ και η Premier League

Αξίζει να σημειωθεί πως το φετινό καλοκαίρι έκλεισε με την ακριβότερη μεταγραφή από πλευράς Λίβερπουλ, αφού απέκτησε από τη Νιούκαστλ τον Αλεξάντερ Ίσακ έναντι 144 εκατ. ευρώ, ενώ οι κόκκινοι έχουν το απίθανο ότι έχουν κάνει τις πιο πολυδάπανες κινήσεις σε όλη την Ευρώπη. Εκτός από τον Σουηδό φορ, απέκτησε με 125 εκατ. ευρώ και τον Φλόριαν Βιρτς από τη Λεβερκούζεν, αλλά και τον Χιούγκο Εκιτικέ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για 95 εκατ. ευρώ.

Στην πρώτη πεντάδα με τις πιο ακριβές κινήσεις συναντάει κανείς και τη Νιούκαστλ που πήρε από τη Στουτγκάρδη τον Νικ Βολτμάντε για 85 εκατ. ευρώ, ενώ στην 5η θέση είναι η μεταγραφή του Μπέντζαμιν Σέσκο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Λειψία για 76.5 εκατ. ευρώ. Συνολικά η Premier League έχει τις 8 πιο ακριβές μεταγραφές φέτος από τις 10, όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία από το transfermarkt.