Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος για το 2025 έφτασε στο τέλος της με αστρονομικά ποσά που άλλαξαν τον χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι άνοιξαν τις τσέπες τους διάπλατα, αγοράζοντας παίκτες με αστρονομικά ποσά. Το αποτέλεσμα;

Μια 11άδα που κόστισε συνολικά 894,5 εκατομμύρια ευρώ με μεταγραφές που σίγουρα θα συζητιούνται για χρόνια!

Η ακριβότερη 11αδα της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου:

💸 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗘𝗫𝗣𝗘𝗡𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗫𝗜 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗗𝗢𝗪 💸 11 big transfers and €879.5m spent on this side! 🤯 And this is all without Sesko, Osimhen, Eze, Cunha, Gyokeres, and more… 👀 pic.twitter.com/iyXLh2xGlD — Gamdom Sport (@gamdomsport) September 1, 2025

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Αλεξάντερ Ίσακ, που υπέγραψε στη Λίβερπουλ έναντι 144 εκτ.ευρώ, ενώ ο Ούγκο Εκιτίκε «έκλεισε» στους «ρεντς» για 95 εκατ. ευρω. Η Νιούκαστλ έκανε την δική της «αποκάλυψη» με την απόκτηση του Βόλτεμαντ έναντι 85 εκατ. ευρώ από τη Στουτγκάρδη.

Το κέντρο του γηπέδου αποτέλεσε επίσης πεδίο «χρυσών» επενδύσεων. Η Λίβερπουλ πλήρωσε 125 εκατομμύρια για τον Βιρτς, η Μπάγερν Μονάχου απέκτησε τον Ντίαζ για 70 εκατ., η Άρσεναλ τον Θουμπιμέντι για το ίδιο ποσό και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε τη δική της τον Εμπουεμό, που κόστισε 75 εκατομμύρια.

Στην άμυνα, πρωταγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με 62,5 εκατομμύρια για τον Ντιν Χάουσεν και 50 εκατ. ευρώ για τον Καρρέρας ενώ η Παρί επένδυσε 63 εκατομμύρια για τον Ζαμπάρνι και αλλά 40 εκατ. ευρω για τον τερματοφύλακα Λούκας Σεβαλιέρ.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι σε αυτήν την ενδεκάδα δεν βρίσκονται μεγάλες μετέγραφες όπως αυτές των Σέσκο, Όσιμεν, Έζε, Κούνια και Γιόκερες.