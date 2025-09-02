Επίσημο το «μπαμ»: Στην Λίβερπουλ ο Αλεξάντερ Ίσακ (pic)

Οι μεταγραφές στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης ολοκληρώθηκαν και η Λίβερπουλ φυλούσε το… καλύτερο για το τέλος, αφού ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ.

Οι δύο ομάδες ήρθαν σε πλήρη συμφωνία χθες το βράδυ, με τους «κόκκινους» να βγάζουν από τα ταμεία του το ποσό των 125 εκατομμυρίων λιρών για να τον κάνουν δικό τους. Νούμερο που αποτελεί και ρεκόρ για το πρωτάθλημα της Premier League.

Η σχετική ανάρτηση:

We have completed the transfer of Alexander Isak from Newcastle United on a long-term contract 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

Ο Σουηδός επιθετικός πέρασε άμεσα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας με το σύνολο του Άρνε Σλοτ, το οποίο πλέον ενισχύει με τον καλύτερο τρόπο την επιθετική του γραμμή σε ένα… τρελό καλοκαίρι.

Η διοίκηση της αγγλικής ομάδας είχε διαμηνύσει πριν το τέλος της περσινής σεζόν, ότι ήταν αποφασισμένη να ξοδέψει πολλά εκατ. λίρες για την μεταγραφική ενίσχυση των «κόκκινων» και η αλήθεια είναι πως οι ιθύνοντες του συλλόγου τήρησαν την υπόσχεσή τους. Ο στόχος των διοικούντων την Λίβερπουλ είναι ξεκάθαρος και ο πήχης έχει ανέβει πιο ψηλά από ποτέ.

Οι «κόκκινοι» θέλουν να δημιουργήσουν μια ομάδα με ορίζοντα πενταετίας με σκοπό να κυριαρχήσει στο Νησί, σαρώνοντας τους τίτλους. Μια ομάδα που θα είναι φόβητρο για κάθε αντίπαλο, όπως ήταν η Λίβερπουλ τις δεκαετίες του 1970 και 1980, όταν και έκανε πράγματα και θαύματα σε Αγγλία και Ευρώπη.

Παίκτες όπως ο Βιρτς, ο Εκιτικέ, ο Ίσακ, ο Φρίμπονγκ ο Κέρκεζ, ο Γκουέι, οι οποίοι αποκτήθηκαν το φετινό καλοκαίρι, δημιουργούν ένα νέο σκηνικό «υπεροχής» για την ομάδα του λιμανιού και είναι λογικό να υπάρχουν τόσο μεγάλοι στόχοι.

Το ρόστερ είναι κάτι παραπάνω από… εξαιρετικό και ο Σλοτ έχει στα χέρια του μια «μηχανή» ικανή να κατακτήσει τα πάντα, κάτι το οποίο αναγνωρίζουν πλέον όλοι.