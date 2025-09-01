sports betsson
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Η μεταγραφή του καλοκαιριού ολοκληρώνεται: Στη Λίβερπουλ με ποσό-ρεκόρ ο Ίσακ!
Ποδόσφαιρο 01 Σεπτεμβρίου 2025

Η μεταγραφή του καλοκαιριού ολοκληρώνεται: Στη Λίβερπουλ με ποσό-ρεκόρ ο Ίσακ!

Ο Αλεξάντερ Ίσακ ντύνεται στα κόκκινα και η Λίβερπουλ ολοκληρώνει το κορυφαίο deal με ποσό-ρεκόρ στην ιστορία της Premier League!

Σύνταξη
Ολοκληρώνεται άμεσα η μεταγραφή της χρονιάς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο! Ο Αλεξάντερ Ίσακ ετοιμάζεται να ντυθεί στα κόκκινα! Στα κόκκινα της Λίβερπουλ. Το απόλυτο… σίριαλ του καλοκαιριού φτάνει στο τέλος του.

Οι τελευταίες αντιστάσεις της Νιούκαστλ έχουν πλέον καμφθεί και το super deal για τον Αλεξάντερ Ίσακ είναι πιο κοντά. Ένα deal το οποίο… τρομάζει και ξεπερνάει ακόμα και τα όρια του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο: Του αγγλικού!

Με ποσό-ρεκόρ για τα δεδομένα της Premier League ο Σουηδός επιθετικός Αλεξάντερ Ίσακ μετακομίζει στους πρωταθλητές. Η συμφωνία αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ μεταγραφής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Το ρεπορτάζ του έγκριτου Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέρει ότι άμεσα θα οριστικοποιηθεί η σπουδαία μεταγραφή.

Η σχετική ανάρτηση

Μέσα στη Δευτέρα (1/9) ο Ίσακ αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Λίβερπουλ. Θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί από τους «Reds» του Μέρσεϊσαϊντ!

Η Λίβερπουλ ολοκληρώνει με ιδανικό τρόπο ένα φοβερό καλοκαίρι. Με μεταγραφές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, προσθήκες αστέρων και εκτόξευση του ρόστερ της. Και πλέον στοχεύει σε όλες τις κούπες. Με τέτοιο υλικό, άλλωστε, έχει όλα τα εφόδια για να πετύχει στο 100% τους στόχους της.

Αθλητική Ροή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται
Τοπόσημο 01.09.25

Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου, για την ολική αναβάθμιση της Βίλας Ζωγράφου.

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: «Μέτρα βαρβαρότητας για τους μετανάστες – Να αποσυρθεί» – Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25

«Να αποσυρθεί το ρατσιστικό νομοσχέδιο - Τσεκούρι στα δικαιώματα των μεταναστών» - Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα

«Το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση προσπαθεί να επιβάλει πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σύνταξη
