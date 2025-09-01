Η μεταγραφή του καλοκαιριού ολοκληρώνεται: Στη Λίβερπουλ με ποσό-ρεκόρ ο Ίσακ!
Ο Αλεξάντερ Ίσακ ντύνεται στα κόκκινα και η Λίβερπουλ ολοκληρώνει το κορυφαίο deal με ποσό-ρεκόρ στην ιστορία της Premier League!
Ολοκληρώνεται άμεσα η μεταγραφή της χρονιάς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο! Ο Αλεξάντερ Ίσακ ετοιμάζεται να ντυθεί στα κόκκινα! Στα κόκκινα της Λίβερπουλ. Το απόλυτο… σίριαλ του καλοκαιριού φτάνει στο τέλος του.
Οι τελευταίες αντιστάσεις της Νιούκαστλ έχουν πλέον καμφθεί και το super deal για τον Αλεξάντερ Ίσακ είναι πιο κοντά. Ένα deal το οποίο… τρομάζει και ξεπερνάει ακόμα και τα όρια του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο: Του αγγλικού!
Με ποσό-ρεκόρ για τα δεδομένα της Premier League ο Σουηδός επιθετικός Αλεξάντερ Ίσακ μετακομίζει στους πρωταθλητές. Η συμφωνία αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ μεταγραφής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Το ρεπορτάζ του έγκριτου Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέρει ότι άμεσα θα οριστικοποιηθεί η σπουδαία μεταγραφή.
Η σχετική ανάρτηση
Μέσα στη Δευτέρα (1/9) ο Ίσακ αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Λίβερπουλ. Θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί από τους «Reds» του Μέρσεϊσαϊντ!
Η Λίβερπουλ ολοκληρώνει με ιδανικό τρόπο ένα φοβερό καλοκαίρι. Με μεταγραφές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, προσθήκες αστέρων και εκτόξευση του ρόστερ της. Και πλέον στοχεύει σε όλες τις κούπες. Με τέτοιο υλικό, άλλωστε, έχει όλα τα εφόδια για να πετύχει στο 100% τους στόχους της.
