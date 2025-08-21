Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ

Η κατάσταση στις σχέσεις Νιούκαστλ – Αλεξάντερ Ίσακ έχει φτάσει στο… απροχώρητο και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, καμιά από τις δύο πλευρές δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης.

Τόσο η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου όσο και ο διεθνής σέντερ φορ, είναι ανυποχώρητοι στις θέσεις τους και το κλίμα είναι «εκρηκτικό».

Κανείς άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά ότι πλησιάζουμε στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και η πίεση που έχει ασκήσει ο Ίσακ, ώστε να πάρει μεταγραφή στην Λίβερπουλ, δεν έχει αποφέρει «καρπούς» κι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τον παίκτη.

Θυμίζουμε ότι ο Ίσακ αρνήθηκε να παίξει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Άστον Βίλα και αυτή η άρνηση προκάλεσε την οργή των ιθυνόντων της αγγλικής ομάδας.

Ο Ίσακ, ο οποίος έχει δηλώσει πως δεν θα ξαναφορέσει την φανέλα της Νιούκαστλ, εμφανίστηκε πάντως σήμερα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας κι έκανε προπόνηση μόνος του, φορώντας πάντως ρούχα του συλλόγου.

Ο Σουηδός σέντερ φορ προπονήθηκε μαζί με έναν από τους προπονητές των τμημάτων υποδομής του συλλόγου και τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως η Νιούκαστλ είναι τυπική απέναντι στον παίκτη και του παρέχει ότι χρειάζεται, ώστε να αποφύγει το ενδεχόμενο μιας καταγγελίας από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως υπάλληλος της Νιούκαστλ περίγραψε το όλο σκηνικό ως «πολύ στενάχωρο» κι αυτό λέει πολλά.

Το κλίμα όπως προαναφέραμε είναι εκρηκτικό και σα να μην έφταναν όλα αυτά, την Δευτέρα το βράδυ η Νιούκαστλ θα κοντραριστεί με την Λίβερπουλ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ.

Κι εδώ υπάρχει το μεγάλο ερώτημα. Θα βρεθεί τελικά τρόπος ώστε οι δύο ομάδες να συμφωνήσουν για την μεταγραφή του Σουηδού ή θα περάσει της Νιούκαστλ;

Απάντηση αυτή την στιγμή δεν μπορεί να δοθεί καθώς όλα είναι ρευστά, αλλά αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι «καρακάξες» δεν έχουν (μέχρι στιγμής) δείξει διάθεση υποχώρησης κι αυτό ίσως να λέει πολλά.

Ο Ίσακ πήγε στο προπονητικό κέντρο της Νιούκαστλ για να προπονηθεί αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν συναντήθηκε με τον προπονητή της ομάδας, Έντι Χάου, καθώς ο 47χρονος τεχνικός είχε αποχωρήσει λίγα λεπτά νωρίτερα.

«Ετοιμάζει πρόταση ρεκόρ η Λίβερπουλ»

Η αγγλική εφημερίδα Sun έδωσε πάντως μια νέα διάσταση στην υπόθεση, αναφέροντας πως οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι έτοιμοι να κάνουν νέα βελτιωμένη πρόταση στη Νιούκαστλ για την απόκτηση του παίκτη.

Αυτή είναι η πρόταση μάλιστα θα είναι ρεκόρ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ, καθώς οι «κόκκινοι» σκοπεύουν να δώσουν 150 εκατ. ευρώ στις «καρακάξες» για να μετακομίσει ο Σουηδός σέντερ φορ στο Άνφιλντ.

Αν η συγκεκριμένη πληροφορία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τότε η Νιούκαστλ θα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά πριν δώσει την απάντησή της στους «κόκκινους», καθώς μιλάμε για ένα «τρελό» ποσό.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι «καρακάξες» έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις συζητήσεις με την Λίβερπουλ κι αυτό δεν είναι άλλο από το συμβόλαιο που έχει ο Ίσακ.

Ο Σουηδός στράικερ δεσμεύεται με τη Νιούκαστλ για τρία ακόμα χρόνια κι αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Απομένει πλέον να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτό το πολύ… ζόρικο μπρα ντε φερ.