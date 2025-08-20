Η Νιούκαστλ απάντησε στον Ίσακ με επίσημη ανακοίνωση: «Παραμένει μέλος της οικογένειάς μας»

Στα άκρα οι σχέσεις Νιούκαστλ και Αλεξάντερ Ίσακ. Οι «καρακάξες» απάντησαν στον Σουηδό επιθετικό και σε όσα εκείνος υποστήριξε στα social media για το μέλλον του και μάλιστα μέσω επίσημης ανακοίνωσης!

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Σουηδός στράικερ, τοποθετήθηκε αναφορικά με το μέλλον του και όσα έχουν συμβεί μετά την πρόταση της Λίβερπουλ, με τη Νιούκαστλ να απαντά ξεκάθαρα για το τι ακριβώς ισχύει.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος, δηλώνει την απογοήτευσή του για όλα όσα ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ίσακ, τονίζει ότι ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και δεν πωλείται αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι με… χαρά άπαντες στην ομάδα περιμένουν να τον δουν να επιστρέφει στη δράση! Βεβαίως, άγνωστο παραμένει αν η συγκεκριμένη τοποθέτηση αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ή αν πρόκειται για το γνωστό βρετανικό χιούμορ, με μια γερή δόση ειρωνείας!

Η ανακοίνωση της Νιούκαστλ:

«Είμαστε απογοητευμένοι που ειδοποιηθήκαμε για ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αλεξάντερ Ίσακ απόψε το απόγευμα. Απαντάμε ξεκάθαρα ότι παραμένει με συμβόλαιο και ότι δεν έχει γίνει ποτέ τοποθέτηση από αξιωματούχο του συλλόγου ότι ο μπορεί να φύγει από τη Νιούκαστλ.

Θέλουμε να κρατήσουμε τους καλύτερους παίκτες μας, αλλά καταλαβαίνουμε και ότι οι παίκτες έχουν τις δικές τους επιθυμίες και ακούμε τις απόψεις τους. Όπως εξηγήσαμε στον Άλεξ και τους εκπροσώπους του, πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το συμφέρον, της ομάδας και των υποστηρικτών μας σε όλες τις αποφάσεις και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι διαπραγματεύσεις πώλησης του για το φετινό καλοκαίρι και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Αυτός είναι ένας περήφανος ποδοσφαιρικός σύλλογος με περήφανες παραδόσεις και προσπαθούμε να διατηρήσουμε την αίσθηση της οικογένειάς μας Ο Ίσακ παραμένει μέλος της οικογένειάς μας και θα είναι ευπρόσδεκτος όταν θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στους συμπαίκτες του».