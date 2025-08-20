sports betsson
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Η Νιούκαστλ απάντησε στον Ίσακ με επίσημη ανακοίνωση: «Παραμένει μέλος της οικογένειάς μας»
Ποδόσφαιρο 20 Αυγούστου 2025 | 11:39

Η Νιούκαστλ απάντησε στον Ίσακ με επίσημη ανακοίνωση: «Παραμένει μέλος της οικογένειάς μας»

Η Νιούκαστλ έβγαλε ανακοίνωση για όσα υποστήριξε ο Αλεξάντερ Ίσακ για το μέλλον του…

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Στα άκρα οι σχέσεις Νιούκαστλ και Αλεξάντερ Ίσακ. Οι «καρακάξες» απάντησαν στον Σουηδό επιθετικό και σε όσα εκείνος υποστήριξε στα social media για το μέλλον του και μάλιστα μέσω επίσημης ανακοίνωσης!

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Σουηδός στράικερ, τοποθετήθηκε αναφορικά με το μέλλον του και όσα έχουν συμβεί μετά την πρόταση της Λίβερπουλ, με τη Νιούκαστλ να απαντά ξεκάθαρα για το τι ακριβώς ισχύει.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος, δηλώνει την απογοήτευσή του για όλα όσα ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ίσακ, τονίζει ότι ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και δεν πωλείται αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι με… χαρά άπαντες στην ομάδα περιμένουν να τον δουν να επιστρέφει στη δράση! Βεβαίως, άγνωστο παραμένει αν η συγκεκριμένη τοποθέτηση αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ή αν πρόκειται για το γνωστό βρετανικό χιούμορ, με μια γερή δόση ειρωνείας!

Η ανακοίνωση της Νιούκαστλ:

«Είμαστε απογοητευμένοι που ειδοποιηθήκαμε για ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αλεξάντερ Ίσακ απόψε το απόγευμα. Απαντάμε ξεκάθαρα ότι παραμένει με συμβόλαιο και ότι δεν έχει γίνει ποτέ τοποθέτηση από αξιωματούχο του συλλόγου ότι ο μπορεί να φύγει από τη Νιούκαστλ.

Θέλουμε να κρατήσουμε τους καλύτερους παίκτες μας, αλλά καταλαβαίνουμε και ότι οι παίκτες έχουν τις δικές τους επιθυμίες και ακούμε τις απόψεις τους. Όπως εξηγήσαμε στον Άλεξ και τους εκπροσώπους του, πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το συμφέρον, της ομάδας και των υποστηρικτών μας σε όλες τις αποφάσεις και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι διαπραγματεύσεις πώλησης του για το φετινό καλοκαίρι και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Αυτός είναι ένας περήφανος ποδοσφαιρικός σύλλογος με περήφανες παραδόσεις και προσπαθούμε να διατηρήσουμε την αίσθηση της οικογένειάς μας Ο Ίσακ παραμένει μέλος της οικογένειάς μας και θα είναι ευπρόσδεκτος όταν θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στους συμπαίκτες του».

Τουρισμός
Ευρώπη: Συνωστισμός και καύσωνες απειλούν τις τουριστικές οικονομίες

Ευρώπη: Συνωστισμός και καύσωνες απειλούν τις τουριστικές οικονομίες

Business
ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

Αθλητική Ροή
Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs
Champions League 20.08.25

Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στη League Phase του Champions League, όμως παρακολουθεί και τα play-offs αφού δεν θέλει να δει Ρέιντζερς και Μπόντο να τον ακολουθούν εκεί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη – Βρίσκουν κάτοχο τα τελευταία εισιτήρια της League Phase
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη – Βρίσκουν κάτοχο τα τελευταία εισιτήρια της League Phase

Με ένα παιχνίδι από τα… παλιά συνεχίζεται η τρίτη δόση των προκριματικών για το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Πανιώνιο να υποδέχεται τον Ηρακλή στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)
Champions League 20.08.25

Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)

«Τρελαίνει» κόσμο η Πάφος που πέρασε με 2-1 από το Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα και καλπάζει προς τη League Phase του Champions League. Με δύο ασίστ του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ «πάτησε» τη Ρέιντζερς με 3-1, διπλό με το ίδιο σκορ και για την Καραμπάγκ κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα
Ποδόσφαιρο 19.08.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Champions League 19.08.25

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 19.08.25

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς
ΠΑΣΟΚ 20.08.25

Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς

«Εμείς οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που αποφασίζουν, θα πρέπει να ακούσουν τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και οι οποίοι μελετούν το αντικείμενο σε βάθος», τόνισε ο Δημήτρης Μπιάγκης για τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs
Champions League 20.08.25

Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στη League Phase του Champions League, όμως παρακολουθεί και τα play-offs αφού δεν θέλει να δει Ρέιντζερς και Μπόντο να τον ακολουθούν εκεί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»
«Κυβερνητική ολιγωρία» 20.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»

«Η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια, παραμένει θεατής, καταρρίπτοντας το ένα αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων μετά το άλλο», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας

Σύνταξη
Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης
Περιβάλλον 20.08.25

Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Με παρέμβαση του ο Γιάννης Κωνσταντάτος με την ιδιότητα του δημάρχου και προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων προτείνει δέκα μέτρα για την σωτηρία των δασών.

Σύνταξη
Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της
Εξόντωση Παλαιστινίων 20.08.25

Κλιμακώνεται η σφαγή: Το Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Προχωρά το σχέδιο Νετανιάχου για εξόντωση των Παλαιστινίων - Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Πυρόπληκτοι: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών – Πώς θα γίνουν οι πληρωμές
Οικονομικές Ειδήσεις 20.08.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Από σήμερα έως την 1η Σεπτεμβρίου μαζί με το δελτίο της αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 τους, οι πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές μπορούν να πάνε να αιτηθούν στον δήμο

Σύνταξη
Νίκος Θέμελης: Ανεξήγητα (;) απαισιόδοξος
Αντινομίες 20.08.25

Νίκος Θέμελης: Περί της ελληνικής αστικής τάξης

Ήδη από τα χρόνια της Επανάστασης ακόμη και τα πιο αντιδραστικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας μιμούνταν τις δυτικές πρακτικές και συνήθειες, ήταν δυτικόστροφα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας
«Σύντομα ειρήνη» 20.08.25

Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι για την εφαρμογή διεθνούς δικαίου δεν αρκεί απλώς η επίκλησή του αλλά χρειάζεται ενεργητική πολιτική ενίσχυσης συμμαχιών και του ρόλου της

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI
«Υπερβολικός ενθουσιασμός» 20.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βρίσκεται σε φούσκα, συγκρίνοντας τις συνθήκες της αγοράς με εκείνες της φούσκας dotcom

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα
Κόσμος 20.08.25

Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα - Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν σε 72 κλικ

Αρκετές από τις εικόνες δείχνουν τον Τραμπ και τον Πούτιν να συνομιλούν στους διαδρόμους της τεράστιας στρατιωτικής εγκατάστασης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Σύνταξη
MyCoast: Χιλιάδες καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη
Έλεγχοι με drones 20.08.25

Χιλιάδες καταγγελίες στο MyCoast για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη - Οι περιοχές

Χαλκιδική και Ανατολική Αττική βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις καταγγελίες για παρανομίες, από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή MyCoast

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη – Βρίσκουν κάτοχο τα τελευταία εισιτήρια της League Phase
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη – Βρίσκουν κάτοχο τα τελευταία εισιτήρια της League Phase

Με ένα παιχνίδι από τα… παλιά συνεχίζεται η τρίτη δόση των προκριματικών για το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Πανιώνιο να υποδέχεται τον Ηρακλή στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Τουρισμός: «Η Ελλάδα έχει γίνει η Ταϊλάνδη της Ευρώπης» – Ο Guardian για τις χαμένες διακοπές των Ελλήνων
Καθηλωμένοι μισθοί 20.08.25

«Η Ελλάδα έχει γίνει η Ταϊλάνδη της Ευρώπης» - Άρθρο του Guardian για τις χαμένες διακοπές των Ελλήνων

Ο τουρισμός αυξάνεται αλλά οι Έλληνες δεν μπορούν πλέον να κάνουν διακοπές - Αφιέρωμα του Guardian αναδεικνύει το «χαμένο όνειρο» των καλοκαιρινών αποδράσεων για τους ντόπιους

Σύνταξη
Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;
Πόλεμος και ειρήνη 20.08.25

Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;

Η ιστορία και οι σχεδόν 42 μήνες ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δείχνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική βούληση, με μείζον ερώτημα την «έντιμη μεσολάβηση» και «κλειδί» τους συμβιβασμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Χαϊδεύουμε τη γάτα σε μέρη του σώματός της που την ευχαριστούν – Άραγε, ποια είναι;
«Στις προσταγές σας» 20.08.25

Η γάτα απολαμβάνει πάντα τα χάδια μας; - Οι αντιδράσεις της που δείχνουν ότι δεν τα επιθυμεί

Σε αντίθεση με τον σκύλο, που η καλύτερή του θα ήταν να τον χαϊδεύουμε… κάθε τρεις και λίγο, η γάτα είναι εκείνη που αποφασίζει πότε είναι η ώρα για αγκαλιές και χάδια.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 20.08.25

Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ακριβώς στα μέτρα σας μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, επιλέγοντας την κατάλληλη καφετιέρα espresso.

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε αποδρομή και αδρανής καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Σε όλα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι»
Πολιτική κόντρα 20.08.25

Κυβέρνηση σε αποδρομή και αδρανής καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Σε όλα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι»

Βαγγέλης Τσόγκας από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Διονύσης Τεμπονέρας κατήγγειλαν την κυβέρνηση εν όψει και των «θετικών αφηγημάτων» που αναζητεί για τη ΔΕΘ - Τι είπε ο Βασίλης Οικονόμου από τη ΝΔ

Σύνταξη
