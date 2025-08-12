Δεν ξαναπαίζει στη Νιουκάστλ ο Ίσακ – Πιέζει για μεταγραφή στην Λίβερπουλ ο Σουηδός

Συνεχίζονται οι εξελίξεις στο «σήριαλ» της μεταγραφής του Αλεξάντερ Ίσακ, με τη Νιουκάστλ να ενημερώνει τον παίκτη ότι δεν θα παραχωρηθεί αυτό το καλοκαίρι.

Ο Σουηδός επιθετικός, που θέλει διακαώς να συνεχίσει την καριέρα του στη Λίβερπουλ, μόνο ικανοποιημένος δεν ήταν από την απόφαση αυτή, αφού σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, είναι ανένδοτος και ξεκαθάρισε πως δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της Νιουκάστλ.

Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 25χρονου στη Λίβερπουλ, θα παραμείνει ανενεργός μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Η ομάδα του Έντι Χάου, παρότι ενημέρωσε τον Ίσακ ότι θα παραμείνει στην ομάδα, συνεχίζει να ψάχνει επιθετικό στην αγορά για να τον αντικαταστήσει αν η Λίβερπουλ επιστρέψει με προσφορά που την ικανοποιεί.