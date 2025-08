«Όχι» της Νιούκαστλ σε πρόταση της Λίβερπουλ για τον Ίσακ, μεγαλύτερη των 100 εκατομμυρίων ευρώ»

Η Λίβερπουλ κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 126 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Αλεξάντερ Ίσακ, όμως η Νιουκάστλ την απέρριψε άμεσα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία.

Ο 24χρονος επιθετικός δεν ακολούθησε την αποστολή της Νιουκάστλ στη Σιγκαπούρη, επικαλούμενος ενοχλήσεις, ωστόσο εθεάθη να προπονείται ατομικά στις εγκαταστάσεις της Ρεάλ Σοσιεδάδ της ομάδας στην οποία αγωνίστηκε από το 2019 έως το 2022.

Όπως αναφέρουν οι «New York Times», ο Ίσακ έχει ήδη δώσει τα χέρια με τη Λίβερπουλ για εξαετές συμβόλαιο. Η πλευρά του παίκτη επιθυμεί τη μετακίνηση στο Άνφιλντ, ωστόσο η διοίκηση της Νιουκάστλ προσπαθεί να τον πείσει να παραμείνει, προτείνοντάς του νέο συμβόλαιο με ρήτρα αποδέσμευσης που θα ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.

Η άμεση και ξεκάθαρη απόρριψη της προσφοράς της Λίβερπουλ από την ομάδα του Έντι Χάου δεν ήταν το μόνο «όχι». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η διοίκηση των «καρακαξών» έχει επιστρατεύσει και τους παίκτες της ομάδας, ζητώντας τους να πείσουν τον Ίσακ να παραμείνει στο St. James’ Park.

Παρά τις πιέσεις, ο ίδιος ο Ίσακ φαίνεται να έχει πάρει την απόφασή του: επιθυμεί τη μεταγραφή και δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει, γεγονός που βάζει τη Νιουκάστλ σε δύσκολη θέση. Εφόσον δεν βρεθεί άμεσα ο αντικαταστάτης του, η μεταγραφή δύσκολα θα ολοκληρωθεί αυτό το καλοκαίρι.

