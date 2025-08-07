Η Νιούκαστλ έστειλε τον Ίσακ να… προπονείται μόνος του
Η Νιούκαστλ εξοστράκισε τον Ισάκ και τον έστειλε να προπονείται μόνος του μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ
Η Νιούκαστλ έθεσε εκτός ομάδας τον Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος διαπραγματεύεται την μεταγραφή του στη Λίβερπουλ και έχει ξεκαθαρίσει στην ομάδα του πως θέλει να φύγει και οι «ανθρακωρύχοι» δεν φαίνεται να έχουν πάρει με καλό μάτι την υπόθεση.
Σύμφωνα με τη «Mirror», ο 25χρονος επιθετικός ενημερώθηκε από τους ιθύνοντες της Νιούκαστλ ότι θα ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Λίβερπουλ.
O Ίσακ και οι πιέσεις για να πάει στη Λίβερπουλ
Ο Σουηδός επιθετικός που πραγματοποίησε πέρσι μια φανταστική χρονιά στην Αγγλία με τη φανέλα των «καρακαξών», έχει πιέσει πάρα πολύ και προς πάσα κατεύθυνση για να γίνει η μεταγραφή του στους «reds» και έτσι η Νιούκαστλ τον έχει βάλει στο περιθώριο, θεωρώντας τον ξένο σώμα για την ομάδα.
Έτσι, μέχρι να επιτευχθεί οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Νιούκαστλ, ο Σουηδός επιθετικός θα προπονείται μόνος του και δεν θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της ομάδας του.
