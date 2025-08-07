sports betsson
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Η Νιούκαστλ έστειλε τον Ίσακ να… προπονείται μόνος του
Ποδόσφαιρο 07 Αυγούστου 2025

Η Νιούκαστλ έστειλε τον Ίσακ να… προπονείται μόνος του

Η Νιούκαστλ εξοστράκισε τον Ισάκ και τον έστειλε να προπονείται μόνος του μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ

Σύνταξη
Η Νιούκαστλ έθεσε εκτός ομάδας τον Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος διαπραγματεύεται την μεταγραφή του στη Λίβερπουλ και έχει ξεκαθαρίσει στην ομάδα του πως θέλει να φύγει και οι «ανθρακωρύχοι» δεν φαίνεται να έχουν πάρει με καλό μάτι την υπόθεση.

Σύμφωνα με τη «Mirror», ο 25χρονος επιθετικός ενημερώθηκε από τους ιθύνοντες της Νιούκαστλ ότι θα ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Λίβερπουλ.

O Ίσακ και οι πιέσεις για να πάει στη Λίβερπουλ

Ο Σουηδός επιθετικός που πραγματοποίησε πέρσι μια φανταστική χρονιά στην Αγγλία με τη φανέλα των «καρακαξών», έχει πιέσει πάρα πολύ και προς πάσα κατεύθυνση για να γίνει η μεταγραφή του στους «reds» και έτσι η Νιούκαστλ τον έχει βάλει στο περιθώριο, θεωρώντας τον ξένο σώμα για την ομάδα.

Έτσι, μέχρι να επιτευχθεί οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Νιούκαστλ, ο Σουηδός επιθετικός θα προπονείται μόνος του και δεν θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της ομάδας του.

Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Αθλητική Ροή
Stream sports
UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης
Ποδόσφαιρο 06.08.25

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης

Μετά την απώλεια του Άρη και 5 χώρες να ακολουθούν την Ελλάδα με το απόλυτο των ομάδων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει άμεση ανάγκη από συγκομιδή βαθμών. Τα δεδομένα για την είσοδο στην πρώτη 10άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Νις – Μπενφίκα
Champions League 06.08.25

LIVE: Νις – Μπενφίκα

LIVE: Νις – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Νις – Μπενφίκα για τα προκριματικά του Champions League.

Σύνταξη
Κουμπάουερ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ λόγω Σβαμπ – Καλό παιχνίδι στην Τούμπα για να φέρουμε την πρόκριση στα μέτρα μας»
Ποδόσφαιρο 06.08.25

Κουμπάουερ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ λόγω Σβαμπ – Καλό παιχνίδι στην Τούμπα για να φέρουμε την πρόκριση στα μέτρα μας»

Ο κόουτς της Βόλφσμπεργκερ, Ντίτμαρ Κουμπάουερ αποκάλυψε οτι παρακολουθούσε τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Σβαμπ και χαρακτήρισε τον δικέφαλο φαβορί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νεϊμάρ καλεί Αντσελότι!
Ποδόσφαιρο 06.08.25

Νεϊμάρ καλεί Αντσελότι!

«Είμαι διαθέσιμος», το μήνυμα του Νεϊμάρ στον προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου – Διέταξε προκαταρκτική εξέταση
Ελλάδα 07.08.25

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου - Διέταξε προκαταρκτική εξέταση

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση - Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα  από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ασπρόπυργος: Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό στη Νέα Ζωή όπου έπεσαν δεκάδες πυροβολισμοί
Επιχείρηση σε εξέλιξη 07.08.25

Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων ξεκίνησε με διαπληκτισμό, ακολούθησε καταδίωξη και πυροβολισμοί - «Αδέσποτες» σφαίρες διαπέρασαν τοίχους κατοικιών και σκόρπισαν τον τρόμο σε κατοίκους στη Νέα Ζωή

Σύνταξη
Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας
The Washington Post 07.08.25

Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας

Η υπόθεση αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο πώς η απουσία εποπτείας και διαφάνειας στην αγορά της παρένθετης μητρότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και ανήθικες πρακτικές, με θύματα παιδιά

Σύνταξη
Ναύπακτος: Τριανταπεντάχρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε
Σε εργασίες ανακαίνισης 07.08.25

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο - Τριανταπεντάχρονος έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία, όταν έπεσε από τη σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Εξέπνευσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα

Σύνταξη
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
Τα Νέα της Αγοράς 07.08.25

FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Σύνταξη
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
