«Ο Ίσακ… απεργεί και δεν θα παίξει στην πρεμιέρα της Premier League»

Η σχέση Αλεξάντερ Ίσακ – Νιουκάστλ έχει φτάσει… στα μαχαίρια. Ο Σουηδός επιθετικός κάνει ό,τι μπορεί για να αποδεσμευτεί από τις «καρακάξες» και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας προσπαθούν πολύ καιρό να κάνουν δικό τους τον Ίσακ, όμως η Νιουκάστλ δείχνει ότι δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει, παρά την έντονη επιθυμία του παίκτη.

Πλέον, ο 25χρονος πηγαίνει την κατάσταση στα άκρα και, για να πιέσει τη διοίκηση, δεν σκοπεύει να αγωνιστεί στον αγώνα της Νιουκάστλ με την Άστον Βίλα για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, καθώς βρίσκεται σε… απεργία.