«Ο Ίσακ… απεργεί και δεν θα παίξει στην πρεμιέρα της Premier League»
Ο Αλεξάντερ Ίσακ συνεχίζει να δείχνει τάσεις φυγής από τη Νιουκάστλ, καθώς αναφέρεται ότι δεν θα αγωνιστεί στο εναρκτήριο παιχνίδι πρωταθλήματος.
Η σχέση Αλεξάντερ Ίσακ – Νιουκάστλ έχει φτάσει… στα μαχαίρια. Ο Σουηδός επιθετικός κάνει ό,τι μπορεί για να αποδεσμευτεί από τις «καρακάξες» και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ.
Οι πρωταθλητές Αγγλίας προσπαθούν πολύ καιρό να κάνουν δικό τους τον Ίσακ, όμως η Νιουκάστλ δείχνει ότι δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει, παρά την έντονη επιθυμία του παίκτη.
Πλέον, ο 25χρονος πηγαίνει την κατάσταση στα άκρα και, για να πιέσει τη διοίκηση, δεν σκοπεύει να αγωνιστεί στον αγώνα της Νιουκάστλ με την Άστον Βίλα για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, καθώς βρίσκεται σε… απεργία.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Alexander Isak is on STRIKE at Newcastle and will be unavailable for the first game of the season against Aston Villa this weekend. ❌
(Source:@CraigHope_DM) pic.twitter.com/XLWaadQJbP
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 14, 2025
