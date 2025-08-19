Δεν κάνει βήμα πίσω ο Ίσακ – Περιμένει στη… γωνία η Λίβερπουλ

Ένα από τα μεγάλα «σίριαλ» του φετινού καλοκαιριού στην Πρέμιερ Λιγκ, ήταν αυτό με πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Ίσακ της Νιούκαστλ.

Ο διεθνής σέντερ φορ της αγγλικής ομάδας ήταν «μήλο της Έριδος» για πολλές ομάδες αλλά η Λίβερπουλ είναι αυτή που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του παίκτη και ο Σουηδός θέλει να «μετακομίσει» στο Άνφιλντ.

Έλα όμως που η Νιούκαστλ αρνείται πεισματικά να πει το ναι στις προτάσεις που έχουν κάνει οι «κόκκινοι» για την απόκτηση του παίκτη. Οι «καρακάξες» θέλουν να κρατήσουν τον Ίσακ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ και η αλήθεια είναι πως έχουν κάνει δελεαστικές προτάσεις στον παίκτη, για να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Ο Ίσακ όμως αρνείται να βάλει την υπογραφή του και η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Οι τελευταίες μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως η διοίκηση της Νιούκαστλ έκανε νέα προσπάθεια για να πείσει τον Ίσακ, αλλά κι αυτή κατέληξε στο κενό.

Η απάντηση που έδωσε ο διεθνής σέντερ φορ ήταν ξεκάθαρη, με τον 26χρονο επιθετικό να επαναλαμβάνει, «δεν πρόκειται να ξαναπαίξω για τη Νιούκαστλ».

Τις εξελίξεις παρακολουθεί προφανώς η Λίβερπουλ, καθώς ο τεχνικός των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ θεωρεί τον Σουηδό, ιδανική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης των πρωταθλητών Αγγλίας.

Πολλοί μάλιστα είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι στο τέλος θα υποχωρήσουν οι «καρακάξες», καθώς δεν θα έχουν να κερδίσουν τίποτα, αν κρατήσουν στο ρόστερ έναν παίκτη που δεν θέλει να μείνει στην ομάδα.

Η Λίβερπουλ έχει προσφέρει 100 εκατ. λίρες συν κάποια μπόνους στη Νιούκαστλ, για να ολοκλξηρώσει την μεταγραφή του Ίσακ αλλά οι «καρακάξες» θεωρούν μικρό το συγκεκριμένο ποσό.

Κανείς όμως δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας νέας βελτιωμένης πρότασης από πλευράς πρωταθλητών Αγγλίας, σε μια τελευταία προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων και ο Ίσακ να φορέσει την φανέλα της Λίβερπουλ.

Τα χρονικά περιθώρια πάντως για την υλοποίηση της μεταγραφής στενεύουν και οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.