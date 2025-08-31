Λίβερπουλ – Άρσεναλ 1-0: Το αριστούργημα του Σόμποσλαϊ έκρινε το ντέρμπι

Τι γκολάρα… κόλλησες ρε Ντόμινικ Σόμποσλαϊ! Έπος! Αριστούργημα! Με την εκπληκτική φαουλάρα του Ούγγρου μέσου στο 83′ (δείτε εδώ το γκολ) η Λίβερπουλ επικράτησε με σκορ 1-0 της Άρσεναλ στο Άνφιλντ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Premier League. Μόνη πρώτη και μόνη με 3/3 νίκες πλέον η πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, υποχρεώνοντας παράλληλα τους «κανονιέρηδες» στην πρώτη τους απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα.

Δεν ήταν και το καλύτερο ματς που έχει κάνει φέτος η Λίβερπουλ, αλλά ξανά, χωρίς να εντυπωσιάσει, πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε: Τη νίκη. Και προχωράει δίχως σταματημό για το 21ο και τη διατήρηση των εγχώριων σκήπτρων.

Το πρώτο ημίχρονο δεν διεκδικεί και πολλές δάφνες ποιότητας. Κακό ποιοτικά, λίγες οι αξιοσημείωτες στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες. Θα ξεχαστεί γρήγορα. Στο 13′ το σουτ του Χάκπο πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 23’ ο Άλισον απέκρουσε καλό σουτ του Μαντουέκε, κρατώντας το 0-0 στην αναμέτρηση. Στο 36’ ο Κερκέζ πρόλαβε τον Άγγλο άσο πριν γίνει πολύ επικίνδυνος.

Στο 62′ ο Βιρτς έκανε ένα σουτ, ο Ράγια προέβη σε μία εξαιρετική επέμβαση, στη συνέχεια ο Χάκπο ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, ο Εκιτικέ στη συνέχεια της φάσης σκόραρε, αλλά η φάση ήταν ως μη γενόμενη καθώς σταμάτησε για οφσάιντ του Εκιτικέ.

Εν τέλει, τις δύο ομάδες χώρισε ο «μάγος», Ντόμινικ Σόμποσλαϊ. Ο Ούγγρος μέσος, που ήταν άριστος σε όλο τον αγώνα, έστησε την μπάλα από πολύ μακρινή απόσταση, ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ και έστειλε την μπάλα, με αριστουργηματικό τρόπο, να βρει λίγο στο αριστερό δοκάρι του Ραγιά και να αναπαυθεί στα δίχτυα της Άρσεναλ για το τελικό 1-0 και τους εννιά βαθμούς μετά από τρία ματς για την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Κονατέ (79’ Γκόμεζ), Κερκέζ, Σομποσλάι, Μακ Άλιστερ (61’ Τζόουνς), Χράφενμπερχ, Βιρτς (89’ Έντο), Σαλάχ, Χάκπο, Εκιτικέ (79’ Κιέζα)

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Τίμπερ, Σαλιμπά (5’ Μοσκέρα), Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Θουμπιμένδι, Ράις, Μερίνο (70’ Έντεγκααρντ), Μαντουέκε (89’ Ντόουμαν), Μαρτινέλι (70’ Έζε), Γκιόκερες.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Τσέλσι – Φούλαμ 2-0

Γουλβς- Έβερτον 2-3

Τότεναμ – Μπόρνμουθ 0-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 3-2

Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ 2-1

Λιντς – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι 2-1

Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ 0-3

Λίβερπουλ – Άρσεναλ 1-0

31/8 21:00 Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

13/9 14:30 Άρσεναλ – Νότιγχαμ

13/9 17:00 Μπόρνμουθ – Μπράιτον

13/9 17:00 Νιούκαστλ – Γουλβς

13/9 17:00 Έβερτον – Άστον Βίλα

13/9 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ

13/9 17:00 Φούλαμ – Λιντς

13/9 19:30 Γουέστ Χαμ – Τότεναμ

13/9 22:00 Μπρέντφορντ – Τσέλσι

14/9 16:00 Μπέρνλι – Λίβερπουλ

14/9 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ