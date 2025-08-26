Φλόριαν Βιρτς: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Σλοτ με πήρε στη Λίβερπουλ»

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Φλόριαν Βιρτς βρέθηκε αντιμέτωπος με την μεγάλη απόφαση της μέχρι τώρα καριέρας του, έχοντας προτάσεις τόσο από τη Λίβερπουλ όσο και από την Μπάγερν Μονάχου.

Παρά τις έντονες προσπάθειες των Βαυαρών, ο Γερμανός μέσος επέλεξε τελικά να μετακομίσει στην Αγγλία, με τη μεταγραφή του να γίνεται η πιο ακριβή στην ιστορία της Premier League.

Σε συνέντευξή του στο γερμανικό «Kicker», ο Βιρτς μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν να πάρει αυτή την απόφαση, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της πρώτης του επαφής με τον προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βιρτς:

«Πάντα ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα. Γι’ αυτό δεν πίεσα τον εαυτό μου να πάρω μια γρήγορη απόφαση. Είχα ήδη σκεφτεί πολύ και τους δύο συλλόγους και στο τέλος, η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Αλλά την πήρα με απόλυτη πεποίθηση και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Οι συζητήσεις με τον Άρνε ήταν πολύ καλές από την αρχή.

Με έπεισε από την πρώτη συνάντηση. Μου έδωσε σαφείς ιδέες και ένα σαφές όραμα για το πώς μπορούσε και θα με χρησιμοποιούσε στην ομάδα του. Αυτό, σε συνδυασμό με την δομή της ομάδας, με έπεισαν πραγματικά.

Με είδε στη θέση “10”, όπου παίζω καλύτερα. Αποκτήθηκα γι’ αυτήν την θέση επειδή με εμπιστεύτηκαν να βελτιώσω την ομάδα. Και προσπαθώ να ανταποκριθώ σε αυτήν την εμπιστοσύνη όσο καλύτερα μπορώ».