«Τρελάθηκε» ο Κάραγκερ στο νικηφόρο γκολ της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ (vid)

Το βράδυ της Δευτέρας, η Λίβερπουλ νίκησε 3-2 τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» για τη 2η αγωνιστική της Premier League και έκανε και αυτή το 2/2 στο αγγλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ προηγήθηκε 0-2, ωστόσο τα βρήκε δύσκολα στη συνέχεια αφού οι «καρακάξες» ισοφάρισαν 2-2 στο 88′ και απείλησαν τους «ρεντς» με την πρώτη τους βαθμολογική απώλεια, νωρίς στη σεζόν.

Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» έριξε στο ματς τον 16χρονο επιθετικό, Ρίο Ενγκουμόχα και αυτός έμελλε να κρίνει το ματς. Μετά από μια υπέροχη αντεπίθεση κατά την οποία η Λίβερπουλ άλλαξε άψογα και γρήγορα τη μπάλα, αυτή έφτασε στον νεαρό που βρέθηκε σε θέση βολής και με πλασέ στην κίνηση έγραψε το 2-3 στο 10ο λεπτό του έξτρα χρόνου!

Όπως ήταν λογικό, όλο το Λίβερπουλ το πανηγύρισε δεόντως και ένας από αυτούς που το… γλέντησε με την ψυχή του on camera, δεν ήταν άλλος από τον θρύλο των πρωταθλητών Αγγλίας, Τζέιμι Κάραγκερ! Ο πρώην αρχηγός της ομάδας που τίμησε τη φανέλα της με 739 συμμετοχές, σχολιάζει τα ματς του πρωταθλήματος για λογαριασμό του Sky Sports και την εκπομπή Monday Night Football.

Λίγο πριν η εκπομπή βγει στον αέρα, ο Κάραγκερ σηκώθηκε από τη θέση του και έκανε… 2-3 γύρους θριάμβου μέσα στο στούντιο, με ουρλιαχτά, κραυγές και επαναλαμβάνοντας την ατάκα: «μήπως είναι αυτό το κορυφαίο παιχνίδι στην Ιστορία;»

Δείτε όσα συνέβησαν μετά το γκολ της Λίβερπουλ…