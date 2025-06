Πυροδότησε τη «βόμβα» η Λίβερπουλ: Επίσημα στους Reds o Βιρτς (pic)

Ο Φλοριάν Βιρτς είναι κι επίσημα παίκτης της Λίβερπουλ και έτσι ολοκληρώθηκε η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Οι «Reds» απέκτησαν το Γερμανό σούπερ σταρ από την Λεβερκούζεν με ένα ποσό που θα αγγίξει σχεδόν τα 136 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας πέντε ετών και επέλεξε τον σύλλογο του μέρσεσαϊντ ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, παρόλο που ποικίλες άλλες ομάδες, όπως η Μπάγερν Μονάχου, τον διεκδικούσαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταγραφή του Βιρτς, εάν ισχύουν οι πληροφορίες τόσο για το κόστος απόκτησης αλλά και τα μπόνους, θα ξεπεράσει αυτή του Έντσο Φερνάντες στην Τσέλσι, τον οποίο είχαν αποκτήσει οι «μπλε» έναντι 121 εκατομμυρίων ευρώ.

«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος. Επιτέλους έγινε και περίμενα πολύ καιρό – επιτέλους έγινε και είμαι πραγματικά χαρούμενος.

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που έχω μπροστά μου μια νέα περιπέτεια. Αυτό ήταν και ένα μεγάλο σημείο των σκέψεών μου: ότι θέλω να έχω κάτι εντελώς καινούργιο, να φύγω από την Bundesliga και να ενταχθώ στην Premier League.

«Thank you for the support» ❤

Get the first words from Florian Wirtz after signing for Liverpool on All Red video 💻

— Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025