Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει στο «μάτι» κι άλλον παίκτη της Λίβερπουλ

Η απόφαση του Αλεξάντερ Άρνολντ ν’ αφήσει την Λίβερπουλ και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις καθώς οι οπαδοί των «κόκκινων» ήθελαν να δουν τον διεθνή άσο της ομάδας τους ν’ ανανεώνει την συνεργασία του με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο Άρνολντ όμως προτίμησε να μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα, υπογράφοντας συμβόλαιο με την «βασίλισσα» ως ελεύθερος και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα φορά την φανέλα των «μερένχες».

Όπως προαναφέραμε υπήρξαν αντιδράσεις εναντίον του διεθνούς άσου από πολλούς οπαδούς των «κόκκινων», οι οποίοι διάβασαν σήμερα ένα νέο «σενάριο» που θέλει την ισπανική ομάδα έτοιμη να κάνει το ίδιο και μ’ έναν άλλον παίκτη της Λίβερπουλ.

Ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας Marca «άναψε φωτιές» στο Άνφιλντ, καθώς αναφέρει πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα προσπαθήσει να πάρει τον Κονατέ από τους «κόκκινους», εκμεταλλευόμενη ότι το συμβόλαιο του διεθνούς αμυντικού με την Λίβερπουλ λήγει το καλοκαίρι του 2026.

