Ρεάλ Μαδρίτης: «Έδεσε» τον Ασένσιο μέχρι το 2031 (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανανέωσε την συνεργασία της με τον Ραούλ Ασένσιο και «έδεσε» τον παίκτη έως το 2031. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις λεπτομέρειες της επέκτασης της συνεργασίας υπάρχει και ρήτρα αποδέσμευσης του 22χρονου Ισπανού, η οποία φτάνει τα 1 δισ. ευρώ.

🚨🤍 Raúl Asencio has signed new deal at Real Madrid valid until June 2031, plan revealed in March confirmed!

Agreement sealed and understand new release clause will be €1B. 💣 pic.twitter.com/CzVdCCiGBH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025