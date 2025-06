Κλοπ για τη μεταγραφή του Βιρτς στη Λίβερπουλ: «Θα είναι απολύτως φανταστικός» (pic)

Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε την πολύ μεγάλη μεταγραφή του Φλόριαν Βιρτς από την Μπάγερ Λεβερκούζεν και ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για τη σπουδαία αυτή κίνηση των «ρεντς».

Ο Γερμανός, πρώην τεχνικός της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, τόνισε πως ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα είναι φανταστικός και πως ανυπομονεί να τον δει να παίζει.

«Θα είναι απολύτως φανταστικός, είμαι σίγουρος για αυτό. Είναι δύσκολο να ενισχύσεις μία ομάδα, όταν έχει πάρει το πρωτάθλημα αλλά η Λίβερπουλ τα κατάφερε. Έχουν υπογράψει ένα έξοχο ταλέντο, όπως είναι ο Φλόριαν Βιρτς. Ανυπομονώ να τον δω. Θα είναι καταπληκτικός».

