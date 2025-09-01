Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Το φετινό καλοκαίρι ήταν απίστευτο για τους οπαδούς της Λίβερπουλ, καθώς οι «κόκκινοι» είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο μεταγραφικό παζάρι και μάλιστα όχι μόνο στην Αγγλία αλλά σε όλη την Ευρώπη.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η αγγλική ομάδα έδωσε περισσότερα από 400 εκατ. λίρες (δηλαδή κάτι παραπάνω από 510 εκατ. ευρώ) για την υλοποίηση μεταγραφών και το συγκεκριμένο ποσό είναι εξωπραγματικό.

Οι κινήσεις που έκαναν οι reds δημιούργησαν τεράστιο ενθουσιασμό στο Άνφιλντ (και όχι άδικα) καθώς η ομάδα του λιμανιού είναι το απόλυτο φαβορί για να κατακτήσει και πάλι το πρωτάθλημα.

Αν και πολλοί θα υποστηρίξουν (χωρίς να έχουν άδικο) ότι τα νέα δεδομένα μετά τις τελευταίες μεταγραφές των Ίσακ και Γκουέι διαμορφώνουν ένα ξεκάθαρο τοπίο υπεροχής των «κόκκινων» και σε επίπεδο Champions League.

Η Λίβερπουλ προχώρησε λοιπόν σήμερα, τελευταία μέρα των μεταγραφών στην Αγγλία, στην απόκτηση του Ίσακ από τη Νιούκαστλ και του Γκουέι από την Κρίσταλ Πάλας και δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση και του Champions League.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως μια ματιά στο ρόστερ που έχει στην διάθεσή του ο Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ, φανερώνει πως η πρωταθλήτρια Αγγλίας είναι πλήρης σε όλες τις θέσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Ο Σλοτ έχει πολλές επιλογές και δύο παίκτες για κάθε θέση της εντεκάδας και αυτό σημαίνει πως οι «κόκκινοι» έχουν δημιουργήσει φέτος το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων είκοσι χρόνων.

Η διοίκηση της αγγλικής ομάδας είχε διαμηνύσει πριν το τέλος της περσινής σεζόν, ότι ήταν αποφασισμένη να ξοδέψει πολλά εκατ. λίρες για την μεταγραφική ενίσχυση των «κόκκινων» και η αλήθεια είναι πως οι ιθύνοντες του συλλόγου τήρησαν την υπόσχεσή τους.

Ο στόχος των διοικούντων την Λίβερπουλ είναι ξεκάθαρος και ο πήχης έχει ανέβει πιο ψηλά από ποτέ.

Οι «κόκκινοι» θέλουν να δημιουργήσουν μια ομάδα με ορίζοντα πενταετίας με σκοπό να κυριαρχήσει στο Νησί, σαρώνοντας τους τίτλους.

Μια ομάδα που θα είναι φόβητρο για κάθε αντίπαλο, όπως ήταν η Λίβερπουλ τις δεκαετίες του 1970 και 1980, όταν και έκανε πράγματα και θαύματα σε Αγγλία και Ευρώπη.

Παίκτες όπως ο Βιρτς, ο Εκιτικέ, ο Ίσακ, ο Φρίμπονγκ ο Κέρκεζ, ο Γκουέι, οι οποίοι αποκτήθηκαν το φετινό καλοκαίρι, δημιουργούν ένα νέο σκηνικό «υπεροχής» για την ομάδα του λιμανιού και είναι λογικό να υπάρχουν τόσο μεγάλοι στόχοι.

Το ρόστερ είναι κάτι παραπάνω από… εξαιρετικό και ο Σλοτ έχει στα χέρια του μια «μηχανή» ικανή να κατακτήσει τα πάντα, κάτι το οποίο αναγνωρίζουν πλέον όλοι.