Λίβερπουλ: Ανακοίνωσε Εκιτικέ και «εκτόξευσε» το ποσό που έχει ξοδέψει για μεταγραφές πάνω από τα 300 εκατομμύρια!

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούγκο Εκιτικέ ως το 2031 (υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο), όμως αυτό η μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου φορ από την Άιντραχτ ήταν πάνω-κάτω αναμενόμενη. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οτι με την προσθήκη αυτή τα χρήματα που θα έχει ξοδέψει ως τώρα οι κόκκινοι για αγορές παικτών θα ξεπεράσουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ!

Συγκεκριμένα όπως έχει γίνει γνωστό η μεταγραφή του από τη γερμανική ομάδα στην αγγλική μπορεί να «αγγίξει» το ποσό των 95 εκατομμυρίων ευρώ (80 στην ομάδα της Φρανκφούρτης και άλλα 15 ως μπόνους στον ποδοσφαιριστή για επίτευξη στόχων).

Θυμίζουμε οτι στην Λίβερπουλ ανήκει ήδη η πιο ακριβή μεταγραφή του καλοκαιριού που είναι η απόκτηση του Φλοριαν Βιρτς με 125 εκατομμύρια ευρώ από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τους «κόκκινους» να έχουν δαπανήσει συνολικά ήδη 308 εκατομμύρια ευρώ σε αγορές παικτών και αυτοί μόλις τέσσερις! Εντάξει υπάρχει και το 1,78 εκατομμύρια που δόθηκε για τον 20χρονο Ούγγρο τερματοφύλακα Αρμίν Πέτσι, όμως σε σύγκριση με τα παραπάνω ποσά, αυτό μάλλον μοιάζει για… φιλοδώρημα!

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ για την απόκτηση του Ούγκο Εκιτικέ αναφέρει: «Η Λίβερπουλ κατέληξε σε συμφωνία για τη μεταγραφή του επιθετικού της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ούγκο Εκιτικέ.

Ο 23χρονος ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και συμφώνησε με τους προσωπικούς όρους με τους Reds, κάτι που του επιτρέπει να πετάξει στο Χονγκ Κονγκ για να ενταχθεί στους νέους συμπαίκτες του στην προετοιμασία τους για την Ασία αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Εκιτικέ φτάνει στη Λίβερπουλ μετά από ενάμιση σεζόν στη Γερμανία, έχοντας αρχικά μετακομίσει στην Άιντραχτ ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε 26 γκολ σε 64 εμφανίσεις με τη Φρανκφούρτη και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της Bundesliga για τη σεζόν 2024-25.

Προηγουμένως, ο διεθνής Γάλλος U21, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο Stade de Reims, είχε αγωνιστεί 33 φορές με την Παρί Σεν Ζερμέν και είχε κατακτήσει ένα μετάλλιο νικητή της Ligue 1.

Ο Εκιτικέ αποτελεί την η τελευταία προσθήκη στην ομάδα του Άρνε Σλοτ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, διαδεχόμενη ποδοσφαιριστές όπως οι Τζερεμί Φρίμπονγκ, Μίλος Κέρκεζ, Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι και Φλόριαν Βιρτζ. Ο αριθμός της φανέλας του θα γνωστοποιηθεί αργότερα, μέσα στο καλοκαίρι».

We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance 😎

Get to know Hugo Ekitike 🙌

Hugo is set to fly out to Hong Kong to meet with his new teammates and supporters will be able to see more content, including a first interview, on https://t.co/MbnHVeSdQh and our social media channels soon… 👀

