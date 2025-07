Παίρνει και τον Εκιτικέ η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ έχει κάνει… ζημιά στο μεταγραφικό παζάρι, δίνοντας τεράστια ποσά για μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι. Σύμφωνα με το «Athletic», μάλιστα, οι «ρεντς» δεν μένουν εκεί, αφού έχουν έρθει σε συμφωνία με την Άιντραχτ για την αγορά του Ούγκο Εκιτικέ, με λεπτομέρειες να απομένουν για να ολοκληρωιεί το deal.

Μάλιστα η πώληση του 23χρονου επιθετικού από την Άιντραχτ θα αποτελέσει ρεκόρ, αφού θα βάλει στα ταμεία της 95.000.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως ο Εκιτικέ είχε αποκτηθεί από τον σύλλογο ης Φρανκφούρτης αντί μόλις 16,5 εκατ. ευρώ τον Γενάρη του 2024.

Στην Bundesliga ο πρώην παίκτης της Ρεμς έκανε εκπληκτικά πράγματα και με 22 γκολ και 12 ασίστ, φαίνεται πως κέρδισε την ευκαιρία του να παίξει σε μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου και στο για πολλούς κορυφαίο πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται πως ο Άρνε Σλοτ έχει ήδη φέρει στο Άνφιλντ τους Βιρτς με 125 εκατ. ευρώ, Κέρκεζ με 47 εκατ. ευρώ και Φρίμπονγκ με 40.000.000 ευρώ.

🚨 Outline agreement between Liverpool & Eintracht Frankfurt for transfer of Hugo Ekitike to #LFC. Work needed to formally get it done; expected next day or so. If all add-ons met #SGE anticipate club-record sale (currently €95m). W/ @SebSB @TheAthleticFC https://t.co/Nzf8CkYD2R

— David Ornstein (@David_Ornstein) July 19, 2025