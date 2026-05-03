Al Jazeera: Αυτό είναι το ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν – Τα τρία στάδια για τον τερματισμό του πολέμου

Το Al Jazeera διαθέτει νέες λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, την οποία υπέβαλε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Πακιστάν.

Πηγές αναφέρουν ότι το ιρανικό σχέδιο περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια, με την πρώτη φάση να στοχεύει στη μετατροπή της εκεχειρίας σε πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός τουλάχιστον 30 ημερών.

Προβλέπει επίσης μια δέσμευση μη επιθετικότητας, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο και ότι θα τερματιστούν οι συγκρούσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Οι τρεις φάσεις

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση της αμερικανικής πολιορκίας στα ιρανικά λιμάνια, καθώς και την ανάληψη της ευθύνης από την Τεχεράνη για την αντιμετώπιση των ναρκών στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το AJ, η δεύτερη φάση της πρότασης προβλέπει την επανέναρξη του εμπλουτισμού από το Ιράν μετά τη λήξη της προθεσμίας, σε ποσοστό 3,6%, σύμφωνα με την «αρχή της μηδενικής αποθήκευσης».

Το σχέδιο περιλαμβάνει την αποχή των ΗΠΑ και του Ισραήλ από επιθέσεις κατά του Ιράν και των συμμάχων του, σε αντάλλαγμα για την αποχή του Ιράν από την πραγματοποίηση επιθέσεων.

Παράλληλα, η πρόταση σύμφωνα με το Al Jazeera, απορρίπτει την υποβάθμιση των πυρηνικών υποδομών ή την καταστροφή των εγκαταστάσεων του Ιράν.

Επίσης, η άρση των κυρώσεων περιλαμβάνει τη σταδιακή αποδέσμευση των δεσμευμένων κεφαλαίων σύμφωνα με ένα χρονικό ανώτατο όριο.

Στην τρίτη φάση, η Τεχεράνη πρότεινε την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους Άραβες γείτονες και την περιοχή, με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.